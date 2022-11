Ce que Sam Bankman-Fried et JP Morgan de FTX ont en commun

Son héroïsme a ralenti le saignement – ​​mais certaines banques ont fait faillite, de nombreux retraits suspendus et des scores ont eu recours à la distribution de certificats faits maison au lieu d’argent. Alors que chaque banque accumulait des réserves pour se sauver, le marché boursier a plongé de 40% et le pays a subi une grave récession.

L’insuffisance de Morgan a montré clairement que les États-Unis, déjà une puissance industrielle, ne pouvaient pas dépendre de la bienveillance d’un seul financier. C’est précisément pour cette raison que Nelson Aldrich, un puissant sénateur étroitement lié à Morgan, a dirigé une mission en Europe en 1908 pour étudier le fonctionnement des banques centrales en Angleterre, en France et en Allemagne.

Deux ans plus tard, un groupe de banquiers, dont un associé principal de Morgan, le président de sa rivale National City Bank et le croisé de la banque centrale Paul Warburg, se sont réunis au club exclusif de Morgan sur Jekyll Island, au large de la Géorgie. Se réunissant en secret, ils ont tracé les grandes lignes de ce à quoi les Américains avaient résisté depuis l’époque d’Andrew Jackson – une banque centrale. La Réserve fédérale est née trois ans plus tard, en 1913.

Cette semaine, James Mackintosh du Wall Street Journal a déclaré : « Le défaut fondamental de la finance centralisée est qu’elle a besoin des banques centrales pour mettre fin aux ruées bancaires chaotiques… » Cela revient à dire que le défaut de posséder une maison est que l’on peut avoir besoin des pompiers. .

Tout instrument monétaire est une forme de crédit, et le crédit comportera toujours un risque. M. Bankman-Fried l’a découvert. Son sauveur putatif, un échange crypto connu sous le nom de Binance, a reculé 24 heures après avoir provisoirement accepté un sauvetage. Vendredi, FTX a déposé son bilan. Pourtant, si l’accord de sauvetage avait été conclu, Binance aurait dû payer jusqu’à 8 milliards de dollars de réclamations contre FTX. Qui serait venu à la rescousse de Binance ?

L’intérêt d’une réserve centrale, ce que Paul Warburg et Nelson Aldrich avaient en tête en 1913, est que les ressources mises en commun de la nation sont infiniment plus importantes que celles de n’importe quel magnat. Ils offrent, en cas de besoin, un océan de liquidités pour aplanir les fluctuations inévitables du crédit individuel, régional et spécifique à l’industrie. Quelqu’un de sensé souhaiterait-il confier la nation à la cryptographie et échanger la Fed imparfaite contre FTX et Binance ?