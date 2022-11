Ce que Rishi Sunak en tant que Premier ministre signifie pour l’industrie britannique de la cryptographie

Mais après des semaines d’instabilité politique, les entreprises de cryptographie et les investisseurs se demandent ce qu’il fera pour stimuler le marché, qui panse ses blessures après quelques mois pénibles pour les prix des actifs numériques et une multitude de faillites d’entreprises.

Lors d’un apéritif organisé par la société de capital-risque Index Ventures en juin, Sunak a déclaré qu’il était “déterminé” à faire du Royaume-Uni “la juridiction de choix pour la technologie crypto et blockchain”.

Sunak, un ancien analyste de Goldman Sachs, a exprimé à plusieurs reprises une attitude positive envers la cryptographie. En tant que ministre en charge des finances britanniques, il a présenté un grand plan pour faire du pays une plaque tournante mondiale de la cryptographie en avril. Cela comprenait l’introduction de pièces stables dans les paramètres réglementaires et l’obtention par la Royal Mint, le fabricant officiel de pièces de monnaie britannique, de lancer un jeton non fongible.

“Rishi voit l’opportunité et le potentiel de la crypto et souhaite que le Royaume-Uni en soit le leader”, a ajouté Faes, qui préside également le réseau Fintech Founders.

“Le sentiment parmi les entrepreneurs est un sentiment de soulagement”, a déclaré Christian Faes, co-fondateur de la startup de prêt numérique LendInvest. “On a le sentiment que nous avons enfin quelqu’un de sensé dans le numéro 10, après l’arrogance et l’incompétence de Liz Truss et [ex-Finance Minister] Kwasi Kwarteng a failli faire s’effondrer l’économie britannique.”

Les entreprises et les investisseurs britanniques de crypto-monnaie ont de grands espoirs que le nouveau Premier ministre Rishi Sunak puisse renverser les aspirations crypto en déclin de la Grande-Bretagne.

“Il y a une opportunité de clarifier l’industrie et de lui permettre de jouer son rôle dans la réalisation de son mandat d’encourager les entreprises à investir, à innover et à créer des emplois au Royaume-Uni”, a déclaré Jordan Wain, responsable des politiques publiques britanniques chez Chainalysis, a déclaré à CNBC.

“Je trouve que c’est malheureusement un autre exemple du Royaume-Uni agissant de manière très inhabituellement désorganisée”, a déclaré à CNBC Matteo Perruccio, président international du gestionnaire de fonds axé sur la cryptographie Wave Financial.

La Financial Conduct Authority a été critiquée pour sa lenteur à approuver les licences des entreprises de cryptographie, un problème qui a poussé plusieurs entreprises à se retirer et à s’installer ailleurs en Europe. L’application Fintech Revolut n’a obtenu que récemment une licence pour son entité cryptographique après de nombreuses prolongations du délai de finalisation des approbations.

Sunak pourrait chercher à aligner les efforts des différents régulateurs britanniques sur la cryptographie, ce que le président Joe Biden a demandé aux États-Unis

Alors que le gouvernement britannique a gardé la porte ouverte aux monnaies numériques, les responsables des régulateurs indépendants ont adopté un ton plus dur sur le secteur.

Une autre façon pour Sunak de stimuler la cryptographie au Royaume-Uni est de faire avancer les travaux de la Banque d’Angleterre sur l’exploration d’une monnaie numérique de la banque centrale.

En avril 2021, le département financier de Sunak a lancé un groupe de travail conjoint avec la banque centrale sur la faisabilité d’un jeton reconnu comme équivalent à la livre sterling. Il a été surnommé “Britcoin”, bien qu’il ne ressemble probablement en rien au bitcoin, qui est décentralisé et volatil.

“Nous pouvons maintenant voir une accélération du travail effectué sur ces propositions – une à surveiller dans les prochains mois”, a déclaré à CNBC Varun Paul, directeur de l’infrastructure de marché de la société de logiciels de cryptographie Fireblocks.

La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et d’autres banques centrales envisagent leurs propres monnaies numériques. Mais la Chine détient la tête de la course aux CBDC, une version numérique du yuan étant déjà activement testée dans de nombreuses provinces.

Plus que tout, les investisseurs en crypto veulent voir Sunak donner une certaine clarté à l’industrie. Aux États-Unis, le gouvernement a publié un cadre pour la cryptographie. Et l’Union européenne a approuvé un vaste ensemble de lois régissant le secteur.

Le Royaume-Uni a son Financial Services and Markets Bill, qui vise à rendre le secteur financier du pays plus compétitif après le Brexit. Il fait actuellement le tour des votes parlementaires mais, une fois adopté, il reconnaîtrait les actifs cryptographiques comme des produits réglementés.

“On s’attendrait à ce que le chemin vers la clarté de la réglementation soit nettement plus court avec [Sunak] à la barre », a déclaré Martin Hiesboeck, responsable de la recherche sur la blockchain et la cryptographie sur la plateforme de trading Uphold, dans un commentaire envoyé par e-mail.