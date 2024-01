Ce que Rick Barnes a dit après la victoire du Tennessee à Vanderbilt

NASHVILLE — Tout entraîneur-chef Rick Barnes dit lors de sa conférence de presse d’après-match après la victoire 75-62 du n ° 5 du Tennessee contre Vanderbilt samedi soir au Memorial Gymnasium derrière Dalton Knecht 32points :

Dalton Knecht étant capable de courir seul pour le Tennessee dans ce genre de matchs

«Eh bien, il l’a fait. Et vous pensez à la nuit qu’il a eue, 13 seaux en 21 tentatives, plutôt bonne nuit. Et s’il réussissait ses lancers francs, il devrait en réaliser plus que ce soir. Mais ce n’est tout simplement pas ce qu’il a fait. Mais vous demandez, est-ce bon ? C’est bon. Ses coéquipiers savent de quoi il est capable. Ils se mettent évidemment à sa recherche. Mais nous avons eu beaucoup de production, je pensais que les minutes de JP Estella étaient importantes ce soir, mais je pensais que Jahmai Mashack et, quand vous avez regardé la feuille de statistiques, et Josiah James, n’apparaîtraient pas avec (quoi) ils ont marqué, ils ont fait de gros jeux là-bas. Santi (Vescovi) a été solide, comme il l’est toujours. Ils ont fait du bon travail sur Zakai (Zeigler) en début de match, il s’est précipité. Mais je pensais que tous ceux qui sont entrés nous ont donné de bonnes minutes.

Qu’est-ce qui était différent en seconde période, à part Dalton Knecht, le Tennessee devançant Vanderbilt par 18 après la mi-temps

«Eh bien, revenez en arrière, je veux dire, j’ai dit que le tandem (de Vanderbilt) là-bas dans la zone arrière est aussi mortel que n’importe quel autre que nous jouons. Ils sont rapides, ils descendent sur le terrain et je vous l’ai dit, je veux dire, l’entraîneur (Jerry) Stackhouse a d’excellents plans et il les mène là où ils sont vraiment exécutés. Nous savions qu’ils allaient jouer à leur rythme. Nous le savions. Et ils avaient des gardes qui se démenaient, et ils nous tourmentaient vraiment. Nous n’étions pas très bons avec notre écran de balle, mais ils ont réussi ce jeu. Je veux dire, nous avons essayé, ils ont juste fait de bons jeux. Et puis finalement, nous sommes arrivés là où nous faisions du bon travail en nous montrant venir, en faisant des jeux et en essayant de nous détacher et d’aider de cette façon. Et encore une fois, j’essaie de fermer l’arrière. Mais il a fallu beaucoup de gars pour le faire, croyez-moi, car c’est une équipe très difficile à protéger avec les projets qu’elle a.

Le confort qu’il ressent d’avoir un buteur comme Dalton Knecht qui peut reprendre un match

“Oh ouais. Je veux dire, je ne vais pas vous le dire (ce n’est pas le cas). Ouais. Je dirais que ce soir, dans le match, le gars qui, à mon avis, a fait exploser le match était le trois de Jordan Gainey, quand ils sont allés 1-3-1, dans le coin. Je pensais que c’était une pièce énorme, une pièce énorme. Jahmai Mashack est entré et a obtenu deux rebonds. Je pensais que c’était à ce moment-là que le jeu penchait en notre faveur. Mais le fait est que les coéquipiers de Dalton ont confiance et nous tous. Et pourtant, honnêtement, nous pensons qu’il peut s’améliorer et que plus nous jouons, plus il s’améliorera. Genre, ce n’était pas vraiment bien, et c’était de ma faute, que tu ne veuilles pas l’isoler devant avec un gars comme (Ezra) Manjon qui le gardait. Je veux dire, c’est dur pour lui et pour n’importe qui de cette taille avec un gars qui peut garder comme il garde. Mais il a reculé une fois et je pense que (Tyrin) Lawrence le lui a enlevé. Ce sont les pièces qu’il doit nettoyer.

Comme c’est agréable d’avoir JP Estrella donnant de bonnes minutes au Tennessee en dehors du banc

«J’ai pensé à de grandes minutes. Et encore une fois, il le mérite à l’entraînement et ce sont de grosses minutes. Nous avons besoin de Tobey (Awaka) pour éviter les fautes. Mais Jonas (Aidoo) était bon. Ils l’attaquaient à chaque fois qu’il recevait un rebond, c’était vrai. évidemment, le plan de match devait être physique, ne pas lui laisser son espace et, euh, euh, un écart important. En première mi-temps, nous aurions dû tirer 13 tirs à trois. Nous en avons tiré huit, nous avons refusé trop de tirs, euh, en première mi-temps et nous aurions dû tirer et essayer de rebondir, même si je pensais qu’ils étaient un bon plan de match, ils travaillaient dur pour ne pas nous laisser atteindre le verre. . Mais nous n’avons pas fait bouger le ballon. Nous n’avons pas assez bougé les gens en première mi-temps.

Si tirer plus de 3 points était une priorité pour le Tennessee en seconde période

«Nous avons dit que nous devions tirer le ballon, mais nous savions que l’écart allait être important. Je veux dire, nous le savions et nous savions qu’ils ne voulaient pas que nous nous retrouvions dans la voie de pénétration et que nous cherchions à poster le ballon. Nous le savions, mais nous débutions. Ce que nous ne voulons pas faire, c’est simplement essayer de dribbler sans le déplacer d’un côté à l’autre et essayer de faire des descentes. Mais en seconde période, nous avons joué vite, puis nous avons ralenti en demi-terrain. Nous devons maintenir le rythme et lorsque nous y parvenons, c’est à ce moment-là que nous sommes vraiment à notre meilleur.

Si Dalton Knecht frappe des tirs détend le reste de ses coéquipiers du Tennessee

«Eh bien, je ne dirais pas seulement Dalton. Je dirais Jordan et Santi. Je veux dire, ces gars commencent à frapper et, encore une fois, Josiah est capable de le faire. De toute évidence, vous avez regardé Dalton et il n’a pas peur de le faire. Je ne pense pas qu’il soit certainement… nous avons des gars qui n’ont pas peur de tirer le ballon et pendant la première mi-temps, nous refusions simplement les tirs parce que nous voulions toujours être agressifs. Mais ils étaient de retour jusqu’à présent et ils formaient un écart important et nous essayions de passer à travers ces espaces sans aucun type de mouvement avec le ballon ou les joueurs.

S’il a eu des explications sur sa faute technique

“Non. Donnez-leur des félicitations, vous savez, je veux dire. Je ne sais pas si j’en ai déjà eu un lorsque je parlais à un autre arbitre et qu’un autre gars l’avait fait. Mais il pensait que je le méritais et lui en accordait le mérite.

En quoi Jordan Gainey est différent d’il y a quelques semaines

« Eh bien, je pense que tous les joueurs traversent des périodes de crise au tir et je pense que lorsqu’il avait du mal, il appuyait très rapidement sur la gâchette alors qu’il n’était vraiment pas prêt. Et puis cela commence à jouer avec votre esprit. J’ai pensé quand il est redevenu joueur et qu’il sait qu’il n’a pas besoin de faire des trois pour avoir un impact sur la victoire parce qu’il conduit. Il apprend ici à ce niveau, maintenant qu’il y entre, il va devoir le faire sortir plus haut du verre. Mais il a eu, comme hier à l’entraînement, honnêtement, tout le temps à l’entraînement, j’ai dit que j’espère qu’il ne les a pas tous utilisés aujourd’hui. Parce qu’il a été spectaculaire à l’entraînement hier. Et je me dis, mec, j’espère juste qu’il ne les a pas tous utilisés.

Décrivant Josiah-Jordan James et Santiago Vescovi comme les couvertures réconfortantes du Tennessee, s’il pouvait décrire quelqu’un d’autre comme ça

« Évidemment, Zakai a eu un match difficile et ils l’ont examiné. Ils allaient vraiment l’attaquer sur des écrans à balles. Il n’avait pas sa place. Nous ne nous sommes pas battus pour récupérer le ballon. J’ai continué à rester enfermé sur la touche. Nous ne faisons pas particulièrement beaucoup d’écrans latéraux, mais nous y arrivons et ils ont fait un excellent travail en attaquant le ballon et en le verrouillant sur la touche. C’est presque comme s’il jouait contre trois gars là-bas. Mais nous parlons de réparer les choses, les gars, ce sont les plus âgés qui le font. Je veux dire, il ne fait aucun doute que même Jonas à la fin, quand il a vraiment commencé à descendre, nous avons dit : ‘Hé, ils descendent ici, et c’est difficile de les empêcher d’y arriver.’ Il va jouer avec le ballon. Les autres gars, Shack, ont du recul et mettent son gars à l’arrière parce qu’ils font un excellent travail en martelant cet arrière et en recherchant ces corner trois et ces passes supplémentaires. Mais nos gars plus âgés et vous les avez observés, ils ont une excellente façon de s’entraider et d’arranger les choses à la volée. Nous leur avons dit en arrivant aujourd’hui parce que nous avons tellement de respect pour Coach Stackhouse et son équipe que, Santi a dit aux gars aujourd’hui, si vous perdez votre concentration pendant une demi-seconde, ils en profiteront. ‘ Et je pense que c’est le respect que nos gars ont pour ce programme ici. Et ils savaient qu’ils allaient devoir être nerveux et essayer de s’entraider.

Exemples de vétérans du Tennessee réalisant des jeux qui n’apparaissent pas dans le score de la boîte

« Eh bien, une question simple était, vous savez, lorsque nous avons dit que Jonas (Aidoo) allait jouer avec le ballon quand il arriverait là-bas. Il va essayer de le bloquer. Et c’est tellement important que ces autres gars, comme je l’ai dit, se retirent. Il faut que quelqu’un fasse rouler le gars vers les paniers. Normalement, il y a un garde là-bas, et à l’arrière de l’écran, il est possible de l’éteindre, connaissant votre rapport de reconnaissance ; si j’en ai deux, sur qui est-ce que je veux bluffer et rester ? À qui dois-je faire semblant et espérer qu’ils réussissent la passe et que je puisse la garder ? Mais c’est sur les écrans de ballon, les écrans hors ballon où ils parlent. Comme aujourd’hui, ils sont descendus une fois sur Z (Zeigler) où Dalton n’a pas changé car il n’en est pas encore à ce point. Il faut l’y amener. Mais, rapport de reconnaissance, cela peut être en partie dû à la fatigue, mais c’est juste qu’il y a tellement de petites choses qui se passent là-bas que ces gars-là font ça là où je sais que le groupe plus âgé est vraiment connecté.

À quel point Jonas Aidoo s’est amélioré lorsqu’il est doublé avec le basket

«Eh bien, il l’a fait. Il savait qu’il aurait dû le vaporiser. Je veux dire, Jonas fait normalement ses lancers francs, évidemment, mais Jonas peut les passer. Cela ne nous dérange pas de le laisser être un meneur de jeu à partir de là. Nous allons venir fort. Évidemment, la clé est de s’en sortir rapidement, surtout quand ils y parviennent rapidement. Mais il fera le bon jeu. Et j’ai pensé qu’il était agressif à plusieurs reprises en entrant pour dunk le ballon et en le jouant.

«Je leur donne beaucoup de crédit car lorsqu’ils ont vu ce qui se passait, ils ont commencé à se parler. Comme Dalton l’a dit, la prochaine fois qu’on fera ça, je coupe au panier. Cherchez-moi sur un lob. Quand les joueurs commencent à parler comme ça, vous savez qu’ils sont captivés par ce qui se passe là-bas. Et honnêtement, c’est amusant de les voir faire ça.

Quand les joueurs du Tennessee deviennent timides et refusent les tirs ouverts

«Je pense que tu dois donner du crédit à (Vanderbilt). Je veux dire, ils sont sortis exactement comme nous le pensions, vous savez, en étant agressifs et en déplaçant le ballon et nous savions qu’ils allaient se dégrader. Nous pensions qu’ils le feraient, si vous revenez en arrière et regardez la cassette de l’année dernière, ils ont vraiment beaucoup travaillé sur nos cinq et quatre où ils nous ont beaucoup entendus. On en a beaucoup parlé…