Ce que Rich Hill, le plus récent pirate et le plus ancien joueur de la MLB, apporte à l’équipe

PITTSBURGH – Rich Hill a commencé sa carrière dans les ligues majeures en 2005, trois ans après que les Cubs en aient fait un choix de quatrième ronde de l’Université du Michigan. En 18 saisons avec 11 équipes, le gaucher a vu les tendances aller et venir, ce qu’il appelle « les hauts et les bas du pitching ».

Le séparateur était populaire au début des années 1990, suivi par l’essor du lest. Dans les années 2000, il s’agissait de balles rapides à quatre coutures hautes dans la zone de frappe et de balles courbes au-dessus. Tout était nouveau et différent, sauf que ce n’était pas vraiment le cas.

“J’ai vu beaucoup de choses dans le jeu”, a déclaré Hill avec un sourire. « Nous parlons de ‘mise en miroir de la hauteur’. Nolan Ryan faisait ça dans les années 60 avec les Mets. Il a toujours existé. C’est juste dans un emballage différent.

La dernière mode de la saison dernière parmi les lanceurs des grandes ligues était d’adopter la balle cassante. Cela fait de Hill, qui aura 43 ans en mars, un bien précieux pour les Pirates. Il lance une courbe d’élite et peut transmettre ces connaissances à leur jeune équipe de lanceurs.

Jeudi, les Pirates ont finalisé un contrat d’un an de 8 millions de dollars avec Hill. Pour faire de la place sur la liste des 40 hommes, le droitier Zach Thompson, qui a été acquis en novembre 2021 dans le commerce de Jacob Stallings, a été désigné pour une affectation.

“Rich a été performant dans des environnements difficiles et s’est bâti une excellente réputation en tant que professionnel”, a déclaré le directeur général des Pirates, Ben Cherington, dans un communiqué. “Nous voulions ajouter un partant gaucher à notre groupe cette intersaison, et nous pensons qu’il sera un excellent ajout à notre rotation.”

Nous avons signé LHP Rich Hill pour un contrat d’un an pour la saison 2023. pic.twitter.com/ymv5SO2XO0 – Pirates de Pittsburgh (@Pirates) 5 janvier 2023

Maintenant qu’Albert Pujols a pris sa retraite, Hill est le joueur actif le plus âgé du jeu. Malgré tout, il a déclaré avoir suscité beaucoup d’intérêt cette intersaison sur le marché des joueurs autonomes. Pourquoi a-t-il choisi les Pirates ?

“Il s’agit (d’environ) d’être en mesure de remplir un rôle de lanceur de départ et aussi l’expérience de vétéran qui est nécessaire ici”, a déclaré Hill. “J’ai hâte de relever ce défi.”

Lorsque Hill a fait ses débuts dans la ligue majeure, le club-house des Cubs était plein de gars tels que Greg Maddux, Aramis Ramirez, Derrek Lee, Ryan Dempster et Carlos Zambrano. “Il n’y avait pas trop de gars qui avaient moins de 10 ans (d’expérience)”, a déclaré Hill. “J’ai regardé comment ces gars se comportaient.”

Au début de sa carrière, Hill était plutôt un lanceur de balle rapide. Cela avait changé en 2011, lorsque la balle courbe représentait 75% de ses lancers au cours d’une saison raccourcie par la chirurgie de Tommy John.

La saison dernière, la balle courbe et les quatre coutures représentaient chacune 36% des lancers de Hill. Il lance également un cutter, un curseur et un changement.

La balle rapide de Hill ne se situe qu’à 89 mph, mais il a tout de même généré un taux d’odeur de 24% la saison dernière. Son meilleur pas, cependant, est la courbe, qui a une très bonne vitesse de rotation de 2 636 tr/min. Il a produit une moyenne au bâton de 0,231 contre et une moyenne pondérée de 0,294 sur la base.

“Il ne s’agit pas tant de casser la balle courbe que de la façon dont vous allez l’utiliser”, a déclaré Hill. « Nous sommes pris dans la mystification de la vitesse et des effets, mais il y a beaucoup d’autres choses au tangage. Il s’agit de s’éloigner du côté lancer et de passer du côté lancer – la forme d’art et la créativité.

«Beaucoup de gars sont à l’aise avec la vitesse et vous le voulez. Mais vous voulez aussi qu’il soit sous contrôle et avoir la possibilité de manipuler le ballon comme vous le souhaitez.

Ce sont des mots que la direction des pirates veut que des gars comme le droitier Roansy Contreras entendent et prennent à cœur. Contreras est né en 1999, l’année où Hill a obtenu son diplôme d’études secondaires. Contreras peut submerger les frappeurs avec sa balle rapide de 96 mph, mais il ne deviendra pas une superstar à moins qu’il ne maîtrise sa balle courbe, son curseur et son changement.



Roansy Contreras et les autres jeunes lanceurs des Pirates devraient profiter de l’expérience de Rich Hill. (David Kohl / États-Unis aujourd’hui)

Il y a aussi d’autres leçons, comme comment aller de bout en bout sur une saison de 162 matchs. Et savoir quand et comment le rappeler un peu pendant les entraînements entre les départs.

“Pouvoir montrer comment vous gérez votre entreprise prouve à certains gars:” OK, c’est pourquoi il lance toujours à 43 ans “”, a déclaré Hill.

Hormis une période de quatre ans au moment de son opération au coude, Hill a travaillé exclusivement comme titulaire. Ses 1 259 manches l’ont placé au 38e rang parmi les lanceurs actifs.

Jeudi, Hill se tenait avec désinvolture dans le club-house du PNC Park, sirotant une tasse de café serrée dans sa main gauche. Il n’était en ville que quelques heures pour finaliser son contrat. Il a beaucoup à apprendre sur son nouveau club au cours des prochaines semaines, à compter du 15 février, lorsque les lanceurs et les receveurs tiendront leur premier entraînement printanier à Bradenton, en Floride.

Hill a passé la majeure partie des trois dernières saisons dans la Ligue américaine, alors il ne sait pas grand-chose sur le jeune personnel de lanceurs des Pirates. Ses deux premiers séjours avec les Red Sox en 2011-2012 et 2015 se sont chevauchés avec le mandat de Cherington en tant que directeur général de Boston, il y a donc une certaine familiarité là-bas. Hill a déclaré qu’il n’avait “croisé” qu’à quelques reprises Austin Hedges, qui a signé le mois dernier un contrat de 5 millions de dollars pour être le receveur partant cette saison.

Hill est soigné et en forme, mais il y a des taches grises révélatrices dans sa barbe. Lorsque son parcours dans le ballon professionnel a commencé sous l’administration George W. Bush, Hill s’attendait-il à lancer encore dans la quarantaine?

“Oui, je pense que je l’ai fait, parce que c’est ce que j’ai toujours voulu faire”, a déclaré Hill. « Nous en parlions plus tôt aujourd’hui : ‘Avez-vous déjà joué en Corée ? Avez-vous déjà joué au Japon ?’ J’ai dit : ‘Non… pas encore.’ »

Hill s’arrêta et rit.

« Blague à part, j’adore jouer au jeu », a-t-il déclaré. « L’intensité et la compétitivité sont difficiles à égaler. Je sais qu’il y aura une fin à cela. La fenêtre d’opportunité se ferme pour tous ceux qui mettent un uniforme. Mais ce n’est pas encore arrivé, alors je vais continuer.

