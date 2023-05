Ce que Reynolds et McElhenney d’Hollywood ont réussi à Wrexham

WREXHAM, Pays de Galles – 2 mai 2023 : Ryan Reynolds et Rob McElhenney, copropriétaires de Wrexham AFC, célèbrent avec les équipes masculines et féminines du club lors d’un défilé de bus après leurs saisons respectives victorieuses dans la Ligue nationale de Vanarama et Genero Adran North . Jan Kruger/Getty Images

LONDRES – Lorsque Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont acheté Wrexham AFC, un petit club de football gallois languissant dans le cinquième niveau de la pyramide de la ligue anglaise, beaucoup étaient sceptiques quant au fait que les deux stars hollywoodiennes seraient en mesure de donner à ses fans qui souffrent depuis longtemps de quoi se réjouir. . Notamment parce que, de leur propre aveu, ni l’un ni l’autre n’avaient la première idée du football – ou du football comme ils seraient désormais obligés de l’appeler – ni du nord du Pays de Galles, où est basé le troisième club professionnel le plus ancien du sport. Les deux acteurs ont achevé leur prise de contrôle du club pour 2 millions de livres sterling (2,5 millions de dollars) en février 2021, et le mois dernier, Wrexham a remporté le titre de la Ligue nationale de Vanarama, assurant une promotion dans le système de la Ligue anglaise de football (EFL) après 15 ans dans le désert. . Le club participera l’année prochaine à l’EFL League Two et dispose désormais d’une base de fans locale redynamisée, d’un culte mondial attiré par ses propriétaires de la liste A et d’une série documentaire à succès. Son budget éclipsera probablement celui de nombreux adversaires de la Ligue 2 de l’année prochaine, même si la concurrence sera beaucoup plus rude. « Ce qui me frappe, c’est à quel point cela aurait pu mal tourner. Les gens attendent dans les coulisses pour abattre ce genre de choses », a déclaré à CNBC Sam Hollis, responsable de la stratégie du cabinet de conseil en gestion britannique FutureBrand, la semaine dernière. « Il y a beaucoup de pression et d’attention de la part de la presse, sans parler du scepticisme des fans de football purs et durs. Des villes comme Wrexham sont si farouchement fières de leur club, cela fait partie de leur mode de vie. Ils n’accueillent pas facilement les étrangers là-dedans. une sorte d’écosystème. » Des équipes comme Wrexham, basées dans des villes régionales plus petites et en compétition dans les ligues inférieures – loin du glamour de plusieurs milliards de dollars de la Premier League phare de l’Angleterre – font souvent partie intégrante de leurs communautés.

WREXHAM, pays de Galles – 2 mai 2023 : les fans de Wrexham AFC célèbrent lors d’un défilé de bus après leur victoire en titre de ligue. Un fan a enfilé le costume de Deadpool, le personnage de bande dessinée joué par le copropriétaire Ryan Reynolds. Christopher Furlong/Getty Images

En tant que tels, les fans n’apprécieraient pas d’être considérés comme un jouet de célébrité et s’attendent à ce que les propriétaires consacrent à la fois du temps et des ressources pour assurer le succès de leur club. Apparemment attentifs à cela, Reynolds et McElhenney ont rapidement réussi à établir une relation avec la communauté locale, et Hollis a attribué cela à leur approche de «transparence radicale». « S’ils étaient entrés et avaient prétendu qu’ils savaient ce qu’ils faisaient, ou qu’ils savaient quoi que ce soit sur le football, il aurait été impossible de continuer ainsi. Ils n’en parlent même pas comme les gens du Le Royaume-Uni en parle. Ils n’utilisent pas le bon lexique « , a noté Hollis, suggérant que la volonté d’autodérision du duo d’apprendre sur le tas auprès de la base de fans du club a contribué à renforcer la confiance. « Donc, honnêteté et transparence brutales, entrer et reconnaître que la ville est propriétaire du club. Ils s’en occupent et l’aident pendant ce chapitre, mais il appartiendra toujours à la communauté de Wrexham. Cette approche a immédiatement gagné beaucoup de gens de leur côté », a-t-il ajouté.

Je peux voir beaucoup de gens essayer de suivre le mouvement et d’acheter un club qui ne fonctionne pas bien pour reproduire le format, mais à moins qu’ils ne soient prêts à dépenser le temps et l’argent nécessaires et à s’y engager vraiment, alors je pense que ce serait risquer d’échouer ou de se tromper terriblement. Sam Hollis Responsable de la stratégie, FutureBrand

La popularité du club a été considérablement stimulée par la série documentaire Disney + et HBO « Welcome to Wrexham », qui a suivi les efforts des nouveaux propriétaires pour obtenir une promotion en Ligue 2 lors de leur première saison à la barre. Cette première campagne a finalement échoué, car Wrexham a perdu un thriller 5-4 contre les éventuels vainqueurs de la promotion Grimsby Town en demi-finale des séries éliminatoires. Grimsby a depuis consolidé sa position en Ligue 2, et les deux clubs se retrouveront la saison prochaine. Alors que l’approbation des célébrités et l’attention mondiale associée ont contribué à bâtir le profil de Wrexham, les stars de « Deadpool » et « It’s Always Sunny in Philadelphia » l’ont accompagné avec engagement et investissement. Hollis a déclaré qu’ils avaient compris qu ‘ »il faudrait plus que des publications amusantes sur Twitter et un documentaire » pour redresser un club en difficulté comme Wrexham. « Par exemple, vous voyez souvent les deux acteurs lors des matchs de football, passer leur temps avec les joueurs de l’équipe. Ce type de dévouement joue un rôle crucial pour attirer davantage de soutien des fans », a déclaré Hollis.