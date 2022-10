Ce que révèlent les vidéos sur la répression des manifestations en Iran

Une analyse médico-légale visuelle montre que les autorités utilisent une force aveugle, procèdent à des arrestations violentes et limitent le service Internet pour écraser les manifestations. Des vidéos de manifestations à l’échelle nationale en Iran décrivent les stratégies utilisées par les forces de sécurité pour réprimer les manifestations. (Vidéo : 1500 Tasvir/Télégramme/Twitter)

Les manifestations audacieuses et tonifiantes de l’Iran, qui s’étendent sur une nation instable depuis plus de deux semaines, ont été marquées par des actes de défi et des slogans audacieux qui défient la direction cléricale du pays et ses restrictions étouffantes sur tous les aspects de la vie sociale. Les forces de sécurité gouvernementales ont réagi avec une force meurtrière et sans compromis. Au moins 52 personnes ont été tuées, selon Amnesty Internationaly compris les femmes et les enfants.

Les manifestations en cours ont commencé en réponse à la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui est tombée dans le coma après avoir été détenue par la «police de la moralité» détestée du pays.

Dans des vidéos qui ont commencé à circuler en ligne le 2 octobre, des policiers et des manifestants armés sont vus en train de courir près de l’université Sharif tandis que des explosions peuvent être entendues. (Vidéo : Reuters)

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé lundi que les troubles avaient été provoqués par des puissances étrangères et a blâmé les manifestants pour la violence : “Ceux qui attaquent la police laissent les citoyens iraniens sans défense contre les voyous, les voleurs et les extorqueurs”, a-t-il déclaré.

Khamenei a apporté son plein soutien aux forces de sécurité, signalant qu’une nouvelle vague de répression pourrait arriver.

Pour comprendre l’étendue de la répression du gouvernement contre les manifestants, le Washington Post a analysé des centaines de vidéos et de photographies de manifestations, s’est entretenu avec des militants des droits de l’homme, a interviewé des manifestants et a examiné les données recueillies par des groupes de surveillance d’Internet. Le Post a géolocalisé des vidéos de manifestations dans au moins 22 villes – de la région du Kurdistan, où les manifestations ont commencé, à Bandar Abbas, une ville portuaire du golfe Persique, à Rasht sur la côte caspienne.

L’enquête s’est concentrée sur trois tactiques clés utilisées par le gouvernement pour écraser les manifestations – l’utilisation apparente de balles réelles par les forces de sécurité, les arrestations ciblées et l’étranglement du service Internet.

Le Post a interviewé des manifestants à Marivan, Balo et Téhéran, qui ont corroboré les conclusions. Tous ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles des forces de sécurité.

Le manifestant de Marivan, une ville de 50 000 habitants dans l’ouest kurde, a décrit la scène samedi comme s’apparentant à la loi martiale. « Toutes les forces de sécurité étaient dehors. … Je dirais plus de 1 000. Ils ont rempli chaque place, chaque intersection et chaque rue principale.

Le Post a géolocalisé des vidéos de sept villes qui semblent montrer des forces de sécurité tirant sur des manifestants. Bien qu’il ait été impossible de vérifier le type de balles utilisées à partir des seules vidéos, “il est extrêmement probable [security forces] utilisaient des balles réelles contre les manifestants lors des événements de ces derniers jours et semaines », a déclaré NR Jenzen-Jones, directeur des services de recherche sur l’armement, qui a examiné les vidéos pour The Post.

Les forces de sécurité tirent sans discernement sur les manifestants depuis le début des manifestations, selon 1500 Tasvir, un groupe de surveillance antigouvernemental. Vidéos enregistré le 17 septembre dans la ville kurde de Saqqez – la ville natale d’Amini – semble corroborer cette affirmation. Ils montrent des manifestants marchant dans le centre de la ville le même jour que les funérailles d’Amini. Ils sont rapidement dispersés par des agents à moto qui tirent en direction de la foule.

Une vidéo publiée le 17 septembre montre un manifestant blessé à Saqqez, en Iran, transporté d’urgence dans un établissement médical. (Vidéo : Twitter)

Une vidéo filmée dans des rues latérales à proximité montre un groupe frénétique transportant un jeune homme, inconscient et couvert de sang, dans un établissement médical.

Les analystes de Janes, un groupe de renseignement de la défense, ont également examiné des vidéos pour The Post et ont déterminé qu’au moins deux vidéos montraient probablement l’utilisation de balles réelles.

Des vidéos mises en ligne le 20 septembre à Rasht et le 23 septembre à Téhéran montrent des officiers tirant sur des foules, utilisant ce qui est probablement des balles réelles, selon des analystes. (Vidéo : 1500 Tasvir ; Télégramme)

Dans une vidéo publiée le 20 septembre, des officiers tirent des pistolets en l’air et sur des foules en retraite dans la ville de Rasht, dans le nord du pays. L’officier à gauche tire probablement des balles réelles en l’air où il n’y a pas de point d’impact, selon Andrew Galer, responsable des plates-formes terrestres et des armes chez Janes.

Une vidéo publiée le 23 septembre à Téhéran montre un homme en treillis militaire visant calmement et tirant une variante d’un fusil d’assaut AK-47, selon Janes. Bien que des cartouches à blanc soient fabriquées pour l’AK-47, a déclaré Janes, il n’y a aucune trace de cartouches moins meurtrières ou anti-émeutes pour l’arme. “Sur la probabilité, [these] sont évalués comme étant des rondes en direct », a conclu Galer.

Un document divulgué du quartier général des forces armées iraniennes le 21 septembre – obtenu par Amnesty International et examiné par The Post – ordonnait aux forces de sécurité de “sévèrement affronter” les manifestants. Un autre document, émis deux jours plus tard par le commandant des forces armées de la province de Mazandaran, est allé encore plus loin, ordonnant aux forces de sécurité « d’affronter sans pitié, et allant jusqu’à faire des morts, toute émeute par des émeutiers et des anti-révolutionnaires ».

Les manifestants interrogés par The Post dans les villes occidentales de Marivan et Balo ont déclaré au Post qu’ils avaient vu les forces de sécurité tirer sur des manifestants.

“Les forces de sécurité ont tiré directement sur les gens de la place Darai”, a déclaré le manifestant à Marivan, décrivant une répression le 1er octobre. “Ils n’avaient aucune intention d’arrêter ou de calmer la situation. Ils voulaient seulement tirer.

Le manifestant de Balo a décrit une «embuscade» effrayante le 21 septembre par le Basij, une force paramilitaire sous le commandement du Corps des gardiens de la révolution iraniens. “Des membres du Basij étaient déjà sur les toits des bâtiments voisins”, a déclaré le manifestant. “Ils ont commencé à tirer en l’air et la foule s’est dispersée.” D’autres combattants Basij sont sortis dans les rues, tirant d’abord en l’air, puis directement sur les manifestants en fuite, a-t-il déclaré au Post.

Deux jeunes hommes ont été tués dans le déluge de balles, a-t-il dit – l’un a reçu une balle dans l’estomac, un autre dans la gorge. Leur mort a été corroborée par Hengaw, un groupe de défense des droits kurdes, et des vidéos de leurs funérailles ont été partagées avec The Post.

Le Post a vérifié et géolocalisé cinq vidéos montrant les forces de sécurité arrêtant violemment des manifestants dans cinq villes d’Iran au cours des deux dernières semaines. Les vidéos montrent les forces de sécurité détenant souvent des manifestants loin de la foule, dans des rues latérales. Certains policiers qui ont procédé à l’arrestation se sont déplacés à moto, ce qui leur a permis de descendre rapidement sur les manifestants et de les emmener.

Le manifestant de Balo a raconté que des membres du Basij avaient procédé à des arrestations au milieu de la nuit le 21 septembre et avaient utilisé des gaz lacrymogènes pour forcer des civils à quitter leurs maisons.

“Ils [the Basij] viennent en civil et se couvrent le visage. Cela crée la peur », a déclaré le manifestant.

Au 30 septembre, les forces de sécurité avaient arrêté au moins 50 personnes à Balo, et la majorité sont toujours en détention, selon le manifestant. “Il n’y a plus de manifestations à Balo à cause de la peur qu’elles ont créée”, a déclaré le manifestant. “Après 22 heures, vous ne voyez personne sortir.”

Les prisonniers en Iran sont régulièrement soumis à la torture et d’autres traitements inhumains, ont constaté des groupes de défense des droits, et les familles ont souvent du mal à obtenir des informations sur leurs proches qui ont été détenus. « Les actes de torture et autres mauvais traitements documentés font craindre que des centaines de personnes arrêtées depuis le début des manifestations risquent un traitement similaire en détention », a déclaré Amnesty.

Des vidéos partagées par le groupe de surveillance antigouvernemental 1500 Tasvir et vérifiées par The Post montrent des arrestations violentes de manifestants dans des villes à travers l’Iran. (Vidéo: 1500 Tasvir)

Dans une vidéo de Gorgan, la capitale de la province du Golestan dans le nord-est, des agents à moto encerclent et frappent un manifestant devant une vitrine fermée la nuit avant de l’arrêter.

À Téhéran, une vidéo montre des officiers promenant un homme en chemise noire, les mains derrière le dos, dans une rue animée du centre-ville. Ils l’ont ensuite forcé à monter à l’arrière d’une moto conduite par un officier et à s’enfuir.

Dans une autre vidéo de Kermanshah, dans l’ouest, un manifestant entouré d’officiers à moto est placé dans un véhicule de police et chassé.

L’Iran a fréquemment utilisé des interruptions d’Internet pendant les périodes de troubles, ce qui rend plus difficile pour les manifestants de communiquer entre eux et avec le monde extérieur. Mais les coupes au cours des deux dernières semaines ont été plus ciblées et semblent montrer un plus grand niveau de sophistication.

Les données sur le trafic réseau de l’Iran vers le produit de recherche Web de Google montrent des perturbations importantes dans les soirées du 21 septembre, la nuit de manifestations la plus sanglante à ce jour et un tournant crucial dans la réponse du gouvernement, selon Raha Bahreini, avocate des droits de l’homme et chercheuse sur l’Iran. pour Amnistie. La majorité des décès enregistrés par Amnesty ont eu lieu le 21 septembre.

Selon l’analyse des données Internet de The Post, les schémas de trafic montrent une nature cyclique des perturbations, commençant chaque après-midi vers 16 heures, heure locale – la fin de la journée de travail iranienne, lorsque la plupart des manifestations commencent – ​​et revenant à des niveaux normaux après minuit.

Instagram et WhatsApp, les principales plateformes de partage de vidéos, ont également été fermées le 21 septembre. selon NetBlocks, un groupe basé à Londres qui surveille l’accès mondial à Internet. Ces restrictions ont coïncidé avec une diminution soudaine des preuves visuelles provenant d’Iran.

Le Post a suivi le nombre de vidéos de protestation provenant d’un compte Telegram qui publie et diffuse régulièrement des clips. Le décompte a révélé l’impact direct de la limitation de la connectivité Internet, le nombre passant d’environ 80 nouveaux clips le 21 septembre à seulement 40 le lendemain.

1500 Tasvir a déclaré au Post qu’au cours des premiers jours des manifestations, le groupe recevait plus de 3 000 vidéos par jour. Après l’augmentation des interruptions d’Internet, ce nombre a chuté de façon spectaculaire, à environ 100 à 200 vidéos par jour.

Les manifestants qui ont parlé à The Post ont confirmé les restrictions Internet observées dans les données.

“La plupart des gens n’ont pas Internet à la maison”, a déclaré le manifestant à Balo. “Ils n’ont qu’internet sur leur carte sim, et c’est coupé entre 16h et 22h. Et même quand ça revient, c’est toujours très mauvais.”

Ce récit a été repris par le manifestant de Marivan : « Internet est coupé tous les jours à 15 ou 16 heures et ne revient que vers minuit ou 1 heure du matin », a déclaré le manifestant. “Aucune des grandes applications comme Instagram ou WhatsApp ou Telegram ne fonctionne.”

Malgré la violence des forces de sécurité – et les pannes d’électricité quotidiennes – les manifestants sont toujours dans les rues. Pour certains, la répression n’a fait que les rendre plus déterminés. Le manifestant à Téhéran s’est souvenu d’une scène d’une récente manifestation, où lui et ses compatriotes ont traîné des poubelles dans la rue et y ont mis le feu. Alors que les forces de sécurité s’approchaient à moto, elles ont commencé à scander :

“Nous n’avons pas fait tuer nos gens pour faire des compromis.”