Ce que révèlent les mémoires de Matthew Perry – Kelowna Capital News

“Salut, je suis Chandler. Je fais des blagues quand je suis mal à l’aise.

“Jusqu’à mes 25 ans, je pensais que la seule réponse à ‘Je t’aime’ était ‘Oh, merde !'”

Que vous soyez un Gen-Xer qui a grandi avec les stars de la série primée aux Emmy Awards de NBC “Friends” après ses débuts en 1994 ou un Zoomer qui a découvert la série à l’ère du streaming, vous pouvez probablement deviner la source de ces mots d’esprit sombres : Pourrait-il ÊTRE quelqu’un d’autre que Chandler Bing ?

Ce que vous découvrirez après avoir lu les mémoires poignantes de l’acteur Matthew Perry, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, c’est que ces lignes sont aussi un cas d’art imitant la vie.

“J’étais Chandler”, écrit Perry dans son livre, sorti le 1er novembre, expliquant que lui et son personnage le plus célèbre ont utilisé l’humour pour compenser leurs peurs paralysantes, leurs angoisses relationnelles et leur comportement d’auto-sabotage.

Là où l’acteur et le personnage divergent, c’est que Chandler trouve le bonheur, épousant Monica Geller (Courteney Cox) et ayant des jumeaux ; Perry, en revanche, n’est sorti que récemment de décennies de dépendance insoluble, qui ont culminé il y a trois ans dans une crise de santé à laquelle il a eu beaucoup de chance de survivre.

Perry, 53 ans, écrit qu’il regrette profondément la façon dont son abus de drogue et d’alcool lui a coûté des relations. Maintenant sobre depuis 18 mois, écrit-il, il souffre d’hallucinations auditives et devra probablement prendre du Suboxone pour traiter la dépendance aux opioïdes pour le reste de sa vie. Cela le laisse, ajoute-t-il, dans un état constant d’anhédonie : une capacité réduite à ressentir du plaisir.

Avec des lignes comme “mon esprit est là pour me tuer, et je le sais”, Perry ouvre une fenêtre sur l’esprit d’un toxicomane, un endroit dans lequel la lutte pour devenir sobre est une guerre civile et de nombreuses batailles sont perdues pour rechuter.

Cela lui a coûté dans tous les sens. Il écrit qu’il a dépensé plus de 7 millions de dollars pour essayer de devenir sobre. (Perry a augmenté l’estimation à 9 millions de dollars lors d’une récente interview.) Ses efforts comprenaient 15 séjours dans des centres de réadaptation et un dans un établissement psychiatrique; séances d’hypnose; 6 000 visites chez les AA et thérapie deux fois par semaine pendant 30 ans. Alors qu’il tournait une partie inutilisée du film «Don’t Look Up» d’Adam McKay en 2021, il s’est envolé pour une cure de désintoxication en Suisse et est revenu dans un jet privé – 175 000 $ par personne.

Voici ce que vous apprendrez de ses nouveaux mémoires candides.

Celui qui lui faisait peur surtout hétéro

Perry détaille plusieurs expériences de mort imminente. À une occasion, son cœur a cessé de battre pendant cinq minutes. Plus tard, il prenait des pilules contenant du fentanyl (et les payait 3 000 $ plusieurs fois par semaine).

“C’est très étrange de vivre dans un monde où si vous mouriez, cela choquerait les gens mais ne surprendrait personne”, écrit-il.

Mais un incident de 2019 a été son appel le plus proche, écrit-il. Il est tombé dans le coma pendant 14 jours après l’éclatement de son côlon. Les médecins ont dit aux membres de sa famille qu’il avait 2% de chances de survie. “J’étais tellement bourré de s— ça m’a presque tué”, écrit-il. Cela s’est avéré être un signal d’alarme salvateur. Aujourd’hui, l’idée d’avoir besoin d’un sac de colostomie à vie l’empêche d’en consommer, couplée au fait que l’alcool et les opiacés « ne fonctionnent tout simplement plus pour moi » : même avec 1 800 milligrammes d’opiacés par jour, il ne pouvait plus se défoncer .

Ceux qui se sont enfuis

Perry écrit qu’à 19 ans, il est tombé amoureux de Valerie Bertinelli sur le tournage de “Sydney”. Selon lui, ils ont partagé “une séance de maquillage élaborée” tandis que le mari de Bertinelli, la rock star Eddie Van Halen, s’est évanoui à quelques mètres. Il écrit également qu’il a embrassé Gwyneth Paltrow dans un placard. Aucun de ces badinages n’est allé très loin.

Une relation le hante encore aujourd’hui. Il était avec Rachel Dunn, une femme qu’il a rencontrée lors de la fête de son 23e anniversaire, pendant six ans et lui a presque demandé de l’épouser, mais s’est dégonflé. “Toutes mes peurs se sont dressées comme un serpent”, écrit-il. « Je pense souvent que si je l’avais demandé, nous aurions maintenant deux enfants et une maison. Au lieu de cela, je suis un connard qui est seul chez lui à cinquante-trois ans.

Il partage également le récit d’un amour perdu qui “fait toujours mal” – quelqu’un qu’il a rencontré sur un plateau de tournage en 1999. Il est tombé dur mais elle l’a finalement rejeté, indiquant clairement que “ma consommation d’alcool était un problème”. Perry ne nomme pas la femme, bien qu’il ait joué aux côtés de Neve Campbell dans “Three to Tango” en 1999.

Plus de 20 ans plus tard, Perry a acheté une bague et a proposé à une femme lors d’une cure de désintoxication en Suisse. Mais il était sous hydrocodone et a ensuite tout oublié. C’était des mois après son coma – subissant toujours des opérations chirurgicales et luttant toujours pour se nettoyer. Il était « désespéré » et « ne voulait pas être aussi blessé et seul » au plus fort de la pandémie de COVID. Perry ne la nomme pas, mais l’année dernière, People a fait état d’un engagement rompu avec la directrice littéraire Molly Hurwitz.

Celui avec Julia Roberts

Lorsque Julia Roberts n’a accepté d’apparaître dans “Friends” que si elle pouvait être dans le scénario de Chandler, la showrunner Marta Kauffman a encouragé Perry à envoyer des fleurs à l’actrice. Cela a déclenché une romance entre les deux, selon Perry – en commençant par l’échange (si très années 1990) de messages séduisants sur des télécopieurs. Ils étaient déjà en couple au moment où ils ont commencé le tournage.

Mais comme la grande majorité des relations de Perry, cela s’est terminé lorsqu’il a senti qu’il baissait sa garde, ravivant une peur permanente de l’abandon. Perry fait remonter ces problèmes en partie au fait que son père a quitté la famille lorsque Matthew était bébé et que sa mère avait 21 ans.

“Si je laisse tomber mon jeu, mon Chandler, et que je te montre qui je suis vraiment”, écrit-il, “tu pourrais me remarquer, mais pire, tu pourrais me remarquer et me quitter.”

Celui avec Jennifer Aniston

Des années avant qu’ils ne soient tous les deux jetés dans “Friends”, Perry a demandé à Jennifer Aniston de sortir. Elle a refusé, mais il continuerait à « écraser mal » pour elle.

Celui avec les potins de casting

Perry écrit que l’un de ses meilleurs amis, Hank Azaria de la renommée “The Simpsons”, a auditionné pour jouer Joey deux fois. Lorsque Matt LeBlanc a marqué le rôle, Perry était initialement “un peu jaloux” de son “apparence de leader”.

Un autre ami proche, Craig Bierko, ancien co-vedette de “Sydney”, s’est d’abord vu offrir le rôle de Chandler, selon Perry, mais l’a refusé. Après que Perry ait été choisi et que la série soit devenue un succès immédiat, il dit que lui et Bierko ne se sont pas parlé pendant deux ans.

Décrocher le rôle de Chandler a sauvé la vie de Perry, écrit-il. Sinon, il n’aurait pas été “hors du domaine du possible” pour lui de “se retrouver dans les rues de Downtown LA en train de tirer de l’héroïne”. Il écrit que l’héroïne était une ligne qu’il avait peur de franchir. “C’est à cause de cette peur que je suis encore en vie aujourd’hui.”

Celui avec le drame dans les coulisses

Perry souligne que vous pouvez dire comment et ce qu’il utilisait tout au long des différentes saisons “Friends”. Tout d’abord, il a laissé tomber 10 livres de “graisse d’alcool” entre le pilote et le premier épisode. Son poids a fluctué entre 128 et 225 livres tout en faisant le spectacle. S’il portait du poids, c’était un abus d’alcool. S’il était mince, c’était des pilules. S’il avait une barbichette, c’était “beaucoup de pilules”. À la fin de la saison 3, il a passé la plupart de son temps à essayer d’obtenir du Vicodin – 55 comprimés par jour. Parfois, il allait à des journées portes ouvertes juste pour en voler dans des armoires à pharmacie.

Bien qu’il affirme qu’il n’a jamais été défoncé pendant le tournage de “Friends”, il était souvent malade ou avait la gueule de bois. Une fois, Perry s’est évanoui sur le canapé du Central Perk et LeBlanc a dû le pousser à se réveiller pour dire sa réplique. Plus tard, Aniston l’a appelé pour boire à nouveau, lui disant: “Nous pouvons le sentir.” La saison 9 a été la seule année où il était “complètement sobre”.

Celui où les choses ont empiré

Même avant la fin de “Friends” en 2004, la dépendance faisait déjà des ravages dans la carrière post-TV de Perry. Perry écrit que vers mars 2001, lors du tournage de “Serving Sara” (2002), il prenait de la méthadone, du Xanax et de la cocaïne et buvait un litre de vodka par jour. Il s’est présenté pour filmer une scène, seulement pour se rendre compte qu’elle avait été tournée quelques jours plus tôt. Il a arrêté la production du film (et reporté ses scènes “Friends”) pour pouvoir se rendre dans un centre de désintoxication de Marina del Rey. Il vivait dans un centre de désintoxication à Malibu lorsque Chandler et Monica se sont mariés. Quant à “Serving Sara”, il dit que les producteurs lui ont ensuite facturé 650 000 $ pour la violation et l’ont entraîné en postproduction pour doubler ses lignes brouillées.

De nouveau en cure de désintoxication vers novembre 2020, son cœur s’est arrêté après que les médecins lui ont administré du propofol qui a interagi avec l’hydrocodone dans son système. Les ambulanciers paramédicaux lui ont sauvé la vie avec la RCR mais se sont cassé huit côtes dans le processus, ce qui lui a finalement coûté des scènes avec Meryl Streep dans “Don’t Look Up”. (Juste avant l’incident, il a pu tourner une scène avec Jonah Hill, mais ses scènes ont été coupées du film fini.)

Ces dernières années, les dents de devant de Perry sont tombées alors qu’il mordait dans un morceau de pain grillé. Il a enlevé et remplacé tous ses blancs nacrés.

Celui avec les coups de poing

Perry a battu Justin Trudeau quand ils étaient enfants – bien avant que ce dernier ne devienne premier ministre du Canada. La mère canadienne de Perry était l’attachée de presse du père de Justin, le premier ministre Pierre Trudeau, et le petit Matthew en voulait au temps qu’elle passait au travail.

Des années plus tard, il a eu un rendez-vous avec Cameron Diaz après qu’elle ait cessé de voir Justin Timberlake. Diaz a été immédiatement lapidé et a accidentellement frappé Perry au visage, écrit-il.

De plus, il a accidentellement frappé sa propre idole, Chevy Chase, dans les balles.

Celui qui a de l’espoir

Perry est “essentiellement sobre” depuis 2001, “à l’exception d’environ soixante ou soixante-dix petits accidents”. Il abandonnerait sa renommée et sa richesse en un clin d’œil pour “ne pas avoir un cerveau qui veut [him] morte.” Mais il “acquiert lentement le goût de la réalité” et est déterminé à comprendre son but.

« Il y a une raison pour laquelle je suis encore ici. Et comprendre pourquoi est la tâche qui m’a été confiée.

—Christina Veta, Los Angeles Times

