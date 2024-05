Ce que révèle l’enquête sur le vol de Singapore Airlines touché par des turbulences

Les violentes turbulences ont fait plusieurs blessés parmi les passagers et membres d’équipage.

New Delhi:

La semaine dernière, le vol SQ321 de Singapore Airlines, en route de Londres à Singapour, a été considérablement perturbé par de graves turbulences alors qu’il naviguait à 37 000 pieds au-dessus du Myanmar. Les conclusions préliminaires publiées par le Bureau d’enquête sur la sécurité des transports (TSIB) de Singapour fournissent un compte rendu détaillé de l’incident, révélant la nature violente des turbulences et ses conséquences.

Le 21 mai, le vol SQ321, un Boeing 777-300ER transportant 211 passagers et 18 membres d’équipage, a rencontré des turbulences extrêmes et inattendues. Ces turbulences soudaines ont fait un mort, un passager soupçonné d’avoir été victime d’une crise cardiaque, et de nombreux blessés parmi les personnes à bord. L’avion a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Bangkok, la capitale thaïlandaise.

« L’avion a subi un changement rapide de G (force gravitationnelle). Cela a probablement conduit les occupants qui n’étaient pas attachés à leur ceinture à décoller », a déclaré le ministère des Transports de Singapour dans un communiqué, citant un rapport du Bureau d’enquête sur la sécurité des transports de Singapour. .

Selon les conclusions du TSIB, le vol SQ321 a décollé de Londres le 20 mai et a maintenu une trajectoire de vol normale jusqu’à l’incident de turbulence.

L’enquête a révélé que la force gravitationnelle (force G) a fluctué entre +0,44G et +1,57G pendant 19 secondes, provoquant les premières vibrations. L’avion a connu une augmentation incontrôlée de son altitude à 37 362 pieds, probablement en raison d’un courant ascendant. Le pilote automatique a tenté de corriger ce problème en inclinant l’avion, et les pilotes ont réussi à augmenter involontairement la vitesse en étendant les aérofreins.

« L’accélération verticale est passée de moins 1,5G à plus 1,5G en 4 secondes. Cela a probablement entraîné la chute des occupants en vol. Les changements rapides de G au cours de la durée de 4,6 secondes ont entraîné une chute d’altitude de 178 pieds ( 54 m), de 37 362 pieds à 37 184 pieds. Cette séquence d’événements a probablement causé des blessures à l’équipage et aux passagers », indique le rapport.

Comment l’équipage a réagi

Pendant les turbulences, les pilotes ont débrayé le pilote automatique et ont contrôlé manuellement l’avion pendant 21 secondes pour le stabiliser.

Ils ont réengagé le pilote automatique à 07:50:05 UTC et l’avion est revenu à son altitude de croisière de 37 000 pieds à 07:50:23 UTC.

Après avoir évalué les blessures et la gravité de la situation, les pilotes ont dérouté l’avion vers l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok.

Ils se sont coordonnés avec le contrôle aérien pour garantir que les services médicaux étaient prêts à l’atterrissage.

L’avion a entamé une descente contrôlée à 08h06 UTC et a atterri en toute sécurité à 08h45 UTC sans rencontrer d’autres turbulences sévères.

Les violentes turbulences ont fait plusieurs blessés parmi les passagers et membres d’équipage. Les changements soudains de force G et d’altitude ont projeté des individus non sécurisés contre la structure de la cabine, provoquant de graves traumatismes. Malheureusement, un passager a été victime d’une crise cardiaque et n’a pas pu être réanimé.

Le TSIB, en collaboration avec le National Transportation Safety Board (NTSB), la Federal Aviation Administration (FAA) et Boeing, continue d’enquêter sur l’incident. Les données de l’enregistreur de données de vol (FDR) et de l’enregistreur de conversations dans le cockpit (CVR) ont été analysées pour établir une chronologie détaillée de l’événement.

« Nous nous engageons à soutenir nos passagers et membres d’équipage qui se trouvaient à bord du SQ321 ce jour-là, ainsi que leurs familles et leurs proches », a déclaré Singapore Airlines dans un communiqué mercredi.