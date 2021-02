asmelash

La vie en proie aux blessures, et maintenant la mort, d’Asmelash Woldeselassie met en évidence la brutalité et la nature cyclique des conflits dans la région montagneuse du Tigray en Éthiopie.

Ayant rejoint le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) au moment de sa formation en 1975, Asmelash a perdu la vue lorsqu’il a été bombardé dans sa cachette dans la montagne Imba Alaje pendant la guerre qui s’est terminée avec le mouvement de guérilla marchant dans la capitale éthiopienne, Addis Ababa, pour prendre le pouvoir du régime notoire de Mengistu Haile Mariam en 1991.

Puis en 1998, lorsque le gouvernement dirigé par le TPLF s’est retrouvé au centre d’une guerre frontalière avec l’Érythrée, Asmelash a perdu son bras gauche lors d’une frappe aérienne sur la capitale régionale, Mekelle.

Dans le dernier conflit qui a vu le TPLF redevenir un mouvement de guérilla, Asmelash – qui était membre de son exécutif – a été tué avec deux autres vétérans du TPLF – l’ancien ministre des Affaires étrangères Seyoum Mesfin et l’ancien ministre des Affaires fédérales Abay Tsehaye.

Le Tigray est une région montagneuse peu peuplée

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, âgé de 44 ans – qui a ordonné l’opération militaire qui a finalement conduit à leur mort – était un membre subalterne du gouvernement de coalition dirigé par le TPLF jusqu’à son accession au pouvoir en 2018.

Maintenant, lui et le TPLF sont des ennemis qui se battent pour le contrôle du Tigray, une région stratégiquement importante qui borde le Soudan et l’Érythrée, la porte d’entrée des routes maritimes de la mer Rouge.

Le président érythréen, Isaias Afwerki, aurait envoyé des troupes au Tigré pour renforcer l’opération militaire éthiopienne et, selon certains, pour venger son humiliation aux mains du TPLF pendant la guerre frontalière de 1998-2000 qui a fait jusqu’à 100 000 morts.

Les deux gouvernements nient que les troupes érythréennes se trouvent au Tigré, bien que de nombreux Tigréens, Érythréens et le gouvernement américain disent qu’ils sont là.

M. Abiy a déclaré la victoire sur le TPLF après la prise de la capitale régionale, Mekelle, le 28 novembre, mais a promis que les efforts pour appréhender la « clique » du TPLF – qui aurait 250 000 combattants sous son commandement – se poursuivraient.

L’histoire continue

Menotté et échevelé

Comment Asmelah, Seyoum et Abay – tous âgés de plus de 60 ans – sont morts: certains affirment qu’ils ont été abattus de sang-froid, mais la version officielle éthiopienne est qu’ils ont été tués dans une grotte après avoir refusé de se rendre.

Leur mort est venue s’ajouter à la capture de plusieurs autres piliers du TPLF – dont Sebhat Nega, qui a défilé devant les caméras avec des menottes et l’air échevelé, dans une scène qui rappelle la capture de l’ancien dirigeant irakien Saddam Hussein en 2003.

Je ne sais pas quelles accusations l’AG portera contre Sibhat Nega. Dans un pays où il n’y a pas de distinction entre justice et vengeance, tout est possible – regardez les procès-spectacles de la dernière décennie. Mais si le gouvernement veut lui accorder un procès équitable, la condamnation peut ne pas être aussi facile. pic.twitter.com/6Yx95PIFNu – Awol Allo (@awolallo) 10 janvier 2021

Faisal Roble de l’Institut américain pour les études et les affaires de la Corne de l’Afrique a déclaré que les partisans de M. Abiy célèbrent le sort des hommes qui appartenaient à une organisation qui avait dirigé l’Éthiopie d’une main de fer jusqu’à ce que des manifestations de masse l’obligent à abandonner le pouvoir pour M. Abiy il y a près de trois ans.

«Ils disent: » Nous avons le TPLF. Nous le détruisons. Ils ne pourront plus jamais nous opprimer. «

«Mais les Tigréens – y compris ceux qui n’ont jamais aimé le TPLF – disent:« Vous avez tué Asmelash, un aveugle, Seyoum, qui a subi une opération au dos et a eu du mal à marcher, Abay, qui a subi une chirurgie cardiaque, et vous avez humilié Sebath, qui peut » Montez deux marches. Ce sont nos héros. « »

Environ 60000 personnes du Tigré se trouvent dans des camps de réfugiés au Soudan

Le militant érythréen des droits humains en exil, Paulos Tesfagiorgis, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que près de trois mois après le début du conflit, le TPLF avait subi des revers majeurs après avoir été touché par des frappes de drones et le déploiement massif de troupes éthiopiennes et érythréennes, ainsi que des forces de la région d’Amhara en Éthiopie. , qui, dans le cadre du système fédéral du pays, a son propre différend foncier avec Tigray.

« Le TPLF a perdu beaucoup de terrain, beaucoup de dirigeants, beaucoup de combattants et beaucoup d’armes lourdes. Il ne dispose désormais que d’armes moyennes et légères. Je ne pense pas qu’il s’attendait à ce que l’Érythrée s’implique autant il a.

« Isaias a poursuivi sa vieille stratégie consistant à écraser l’ennemi avec des troupes, des chars, des armements et des bombardements », a déclaré M. Paulos, ajoutant: « Mais le TPLF n’est pas terminé. Il a mené des batailles intenses. Maintenant, il est revenu sur un terrain familier, les zones rurales du Tigray, ses montagnes et ses collines, pour mener une guérilla. «

De nombreux Tigréens ont fui à pied et en bateau vers le Soudan

Menychle Meseret, universitaire à l’Université éthiopienne de Gondar, a déclaré que le passage du TPLF à la guérilla, après avoir mené un conflit «à grande échelle» contre l’armée éthiopienne, posait ses propres dangers.

« Avec les groupes d’insurgés, même un kamikaze peut causer beaucoup de morts. Dans le cas du TPLF, il lui reste quelques combattants. Des combats ont été signalés dans certaines régions montagneuses et le TPLF a déjà mené des embuscades sur les routes – même sur un convoi humanitaire. «

Avertissements de famine

M. Paulos a déclaré qu’il pensait que le gouvernement utilisait la famine comme arme de guerre.

<< Les soldats du gouvernement ont brûlé les récoltes des Tigréens; l'offensive a eu lieu pendant la saison des récoltes et a abattu leur bétail. Cela se passait alors que le gouvernement imposait un blocus total sur le Tigray. Aucune nourriture n'entrait. Même maintenant, l'aide est fortement limité.

« Les gens meurent déjà de faim. Il y a des avertissements de famine. C’est une guerre menée sans compassion. Cela me rappelle la citation de Mengistu: » Pour tuer les poissons, vider l’étang « . » Afin d’affaiblir le TPLF, le gouvernement d’Abiy doit maîtriser les civils, y compris les soumettre à la faim « , a déclaré M. Paulos.

De nombreux réfugiés s’inquiètent pour les proches qu’ils ont laissés derrière eux

Les agences d’aide ont rapporté que le conflit – qui est survenu au milieu de la pandémie de coronavirus et d’une infestation acridienne des cultures – avait provoqué une situation «désastreuse»:

Plus de deux millions de personnes ont besoin d’aide

Les déplacements massifs ont fait craindre une transmission «massive» de Covid-19

Seuls cinq hôpitaux sur 40 sont accessibles

Quelque 300 sources d’eau motorisées sont dysfonctionnelles

Les marchés locaux sont sur le point de s’effondrer

Un responsable de l’administration nouvellement nommée au Tigray a été cité par les médias locaux comme disant que la crise dans la région était « sans précédent dans son histoire ». Il a mis le nombre de personnes ayant besoin d’une aide alimentaire d’urgence à 4,5 millions (jusqu’à 75% de la population), le nombre de déplacés à 2,5 millions, et a déclaré que son bureau avait reçu des informations selon lesquelles 13 personnes – dont trois enfants – seraient mortes de faim.

Le gouvernement a nié avoir utilisé la famine comme arme de guerre, et M. Menychle a déclaré que de telles accusations étaient « complètement erronées ».

«Le gouvernement a suffisamment de stocks alimentaires mais il ne peut pas les livrer dans les zones rurales parce que le TPLF tue des chauffeurs. Le TPLF veut orchestrer la famine comme une arme pour manipuler l’opinion mondiale et obtenir de la sympathie pour sa cause.

« Le TPLF a donné des armes aux agriculteurs et en a forcé certains à se battre. C’est pourquoi les récoltes ont fini par être détruites. Le TPLF contrôlait également l’administration gouvernementale de toutes les villes. Il a détruit des bureaux – même des hôpitaux – avant d’abandonner les villes », a déclaré M. Dit Menychle.

La Commission des droits de l’homme liée à l’État a déclaré que les habitants du centre agricole d’Humera, dans l’ouest du Tigré, avaient signalé des pillages généralisés de maisons et d’entreprises par un groupe de jeunes de l’ethnie amhara, des milices, des forces spéciales, ainsi que des soldats éthiopiens et érythréens.

« Des pillards ont également vidé les réserves de nourriture et de céréales », a-t-il indiqué, ajoutant qu’un habitant s’était plaint que même des personnes envoyées par l’administration nouvellement nommée pour les aider « participent au vol ».

L’analyste éthiopien de l’International Crisis Group, William Davison, a déclaré que le gouvernement fédéral fournissait de l’aide dans des zones où ses troupes, ou les forces de sécurité d’Amhara, contrôlaient fermement.

Mais cela ne se produisait pas dans les régions où les forces tigréennes constituaient encore une menace majeure, car le gouvernement ne voulait pas qu’elles se procurent des fournitures d’aide ou trouvent des moyens de faire la contrebande de carburant ou d’armes.

«De larges pans du Tigré rural n’ont reçu aucune aide parce que le contrôle fédéral est insuffisant ou trop d’insécurité.

« L’aide est acheminée vers Mekelle, la capitale régionale, et certaines parties du sud ou de l’ouest, car les forces fédérales ou amhara contrôlent ces lieux », a-t-il dit.

‘Les troupes érythréennes dans la ville sacrée’

M. Davison a ajouté qu’acheminer de l’aide dans les zones contrôlées par les troupes érythréennes était également difficile d’un point de vue logistique et politique, car les dirigeants éthiopiens ou érythréens n’avaient pas encore reconnu que les forces de ces derniers faisaient partie du conflit au Tigré.

La population locale a déclaré à la BBC que les forces érythréennes se trouvaient dans des cités et des villes clés, notamment Aksum, le site le plus sacré des chrétiens orthodoxes éthiopiens, et Wukro, à seulement 45 km (28 miles) de Mekelle.

Ils s’étaient retirés de Shire, le berceau du président déchu de Tigray, Debretsion Gebremichael, après avoir aidé les forces éthiopiennes à en prendre le contrôle, mais ils étaient toujours très présents dans les villages environnants, ont indiqué les habitants.

Le rôle clé du Soudan

Martin Plaut – chercheur principal à l’Institut d’études du Commonwealth de l’Université de Londres – a déclaré que le contrôle du territoire n’était pas un indicateur de qui gagnait.

Carte

«Le TPLF ne croit pas à la tenue de villes et de villages. Il combat depuis les collines et les montagnes. Il laisse l’ennemi s’installer.

« Il mène ensuite des attaques par délit de fuite. Il épuise l’ennemi au fil des mois et des années. C’est ce qu’il a fait lors de la précédente guérilla. Il dépendra à nouveau de sa capacité à sécuriser les routes d’approvisionnement. pour les munitions, le carburant et la nourriture », a déclaré M. Plaut.

La dernière fois, le TPLF s’est approvisionné par le Soudan. Si le Soudan accepte de le faire à nouveau – au milieu d’un différend frontalier avec l’Éthiopie qui a conduit à des affrontements entre leurs forces – était la grande question, a déclaré M. Plaut.

« Il est probable que cela détermine s’il s’agit d’une guerre longue ou courte. »