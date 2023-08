ce que réserve l’avenir politique de la Thaïlande

Le même jour, le magnat de l’immobilier Srettha Thavisin, du parti Pheu Thai, a été élu Premier ministre après avoir obtenu 482 voix, dont plus de 150 de sénateurs et bien au-delà de la majorité simple de 375 voix dont il avait besoin.

Fondateur du parti Pheu Thai et largement considéré comme son leader de facto, Thaksin est rentré mardi en Thaïlande après 15 ans d’exil et a été condamné à huit ans de prison à son retour.

Selon Citi, certaines des propositions clés que le parti Pheu Thai (PT) soutiendra incluent une allocation unique de 10 000 bahts (286,50 dollars) pour les personnes âgées de 16 ans et plus, augmentant le salaire minimum journalier à 600 bahts, passant de 353 bahts – d’ici 2027, ainsi que la suppression du service militaire obligatoire et son caractère volontaire. Une réécriture de la Constitution est également envisagée.

« Le moment du déploiement de la politique est quelque chose à surveiller, et certaines propositions – notamment les réformes militaires et de la charte – se heurteront probablement à l’opposition des partis conservateurs », ont déclaré les analystes de Citi dans la note.

« Je pense que Thaksin jouera un rôle important dans la politique thaïlandaise et continuera à l’être, un acteur politique puissant une fois de plus, mais il ne sera plus en première ligne », a déclaré Punchada, soulignant à quel point Thaksin va assumer un rôle politique important. un rôle plus important en soutien au parti Pheu Thai.

Thaksin peut continuer à travailler dans les coulisses comme il le fait depuis longtemps, a déclaré Pavin de l’Université de Kyoto. « Quoi qu’il en soit, nous continuerons à voir le rôle politique de Thaksin à partir de maintenant, mais cette fois, ce rôle sera légitime. »

Thaksin ne sera pas à l’écart même s’il ne reprend pas ses fonctions, a déclaré Thitinan de l’Université Chulalongkorn.

« Thaksin n’est pas de nature passive. C’est un négociateur et un faiseur d’actualités avec un ego et nous pouvons donc nous attendre à ce qu’il soit actif », a-t-il déclaré.

« Mais il s’agira probablement plus d’être influent et de prendre les devants depuis l’arrière plutôt que depuis l’avant. »

— Clément Tan de CNBC a contribué à ce rapport.