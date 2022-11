Ce que regardent les investisseurs lorsque Salesforce publie les résultats du 3e trimestre

Le club holding Salesforce (CRM) devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la cloche de clôture mercredi, et nous chercherons à voir comment le fabricant de logiciels d’entreprise a surmonté les vents contraires macroéconomiques. Salesforce, qui développe des logiciels de gestion de la relation client basés sur le cloud pour les entreprises, a constamment augmenté ses revenus ces dernières années grâce à son modèle de licence par abonnement. Mais comme d’autres géants de la technologie, Salesforce a été pesé par un dollar américain plus fort – rendant ses produits trop chers pour de nombreux clients internationaux – et par des clients qui ont resserré leurs budgets informatiques dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action du troisième trimestre s’établisse à 1,21 $ par action, en baisse de 4,7 % par rapport à la même période l’an dernier, tandis que le chiffre d’affaires total devrait grimper de 14 % en glissement annuel, pour atteindre 7,82 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Voici les 3 principaux facteurs que le Club recherche lorsque l’impression arrive mercredi. Marges d’exploitation à court terme Les investisseurs surveilleront de près les marges d’exploitation pour s’assurer que l’entreprise peut se développer et se développer sur de nouveaux marchés, tout en maintenant sa rentabilité. Au dernier trimestre, Salesforce a réitéré qu’il s’attend à ce que sa marge d’exploitation pour 2023 augmente de 170 points de base d’une année sur l’autre, à 20,4 %, une prévision haussière face aux vents contraires des devises et à une incertitude économique plus large. Pour son trimestre en cours, nous chercherons à voir si Salesforce peut maintenir cette orientation, au minimum, et, espérons-le, l’augmenter. L’un ou l’autre scénario serait une bonne nouvelle pour les actionnaires comme nous, qui veulent voir Salesforce réaliser des bénéfices alors même que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt pour contenir l’inflation. Pression militante Salesforce s’est engagée à être rentable sur le long terme, a réitéré la direction lors d’une journée des investisseurs en septembre. La société a fixé de nouveaux objectifs de 50 milliards de dollars de revenus, avec des marges d’exploitation de 25% ou plus, pour 2026. Dans une note de recherche dimanche, les analystes de Stifel ont décrit la prévision d’expansion des marges comme “intrigante dans un environnement de croissance plus lente”, tout en appelant le objectif “hautement réalisable”. Lors de son récent événement pour les investisseurs, Salesforce a également donné un aperçu de son programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars, le premier de l’histoire de l’entreprise, affirmant qu’il prévoyait de retourner un flux de trésorerie disponible moyen de 30 % à 40 % aux actionnaires. Pourtant, les investisseurs aimeraient voir la direction en faire plus. L’investisseur activiste Starboard Value a déclaré que Salesforce pouvait créer plus de valeur pour les actionnaires. Le fonds spéculatif, dirigé par Jeff Smith, a annoncé une participation dans le géant du cloud en octobre. Il considère Salesforce comme un leader du secteur et affirme que les actions se négocient à un prix inférieur à celui de ses pairs en raison d’une croissance plus lente des revenus, affirmant que la société n’a pas généré suffisamment de rentabilité pour compenser ces ventes plus faibles. Starboard voit “une opportunité supplémentaire significative d’augmenter les marges au-delà de 25%” et souhaite que la direction de Salesforce soit plus agressive pour générer des marges supplémentaires, tout en augmentant le flux de trésorerie disponible, dans les années à venir. Environnement de la demande Salesforce pourrait voir une demande plus faible, car les entreprises clientes sont obligées de resserrer leurs budgets et de gérer leurs dépenses dans une économie mondiale plus lente. Cette préoccupation a finalement conduit la société au dernier trimestre à réduire ses prévisions de revenus pour 2023 d’environ 800 millions de dollars. Le trimestre dernier, Salesforce a averti que ses clients avaient adopté une “approche plus mesurée” de leurs activités en raison de l’incertitude macro. Cela a entraîné des cycles de vente étirés, des couches supplémentaires d’approbation des transactions et une compression des transactions – tous des thèmes communs aux éditeurs de logiciels d’entreprise qui ont eu un impact sur la croissance des ventes. En effet, de nombreux éditeurs de logiciels d’entreprise apprennent à leurs dépens que leurs activités ne sont pas aussi immunisées contre le ralentissement économique qu’on ne le pensait auparavant. Pourtant, Morgan Stanley qualifie les inquiétudes d’un “ralentissement significatif” de la croissance d'”exagérées”. “Salesforce reste bien positionné parmi les initiatives de budget informatique les plus prioritaires”, ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une note récente. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Tenue de club Force de vente (CRM) devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la cloche de clôture mercredi, et nous chercherons à voir comment le fabricant de logiciels d’entreprise a résisté aux vents contraires macroéconomiques.