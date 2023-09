Ce que Rahul Gandhi a écrit au Premier ministre Modi sur la réserve des femmes

Les informations selon lesquelles le projet de loi sur la réserve des femmes a été approuvé par le cabinet de l’Union ont été saluées par le Congrès, qui avait lancé l’initiative visant à accroître l’espace réservé aux femmes au Parlement. Aujourd’hui, Jairam Ramesh, responsable des communications du parti, a non seulement publié un historique du projet de loi sur X, anciennement Twitter, mais il a également republié une lettre de 2018 de Rahul Gandhi au Premier ministre Narendra Modi, qui est désormais largement diffusée.

Le gouvernement de l’UPA avait rédigé le projet de loi en 2008, mais il était gelé après avoir été adopté par la Chambre haute deux ans plus tard. Bien que le BJP et le Congrès aient toujours soutenu le projet de loi, il s’est heurté à des obstacles sous la forme de l’opposition d’autres partis et des demandes de quotas pour les classes arriérées au sein du quota de femmes.

Le tweet de M. Gandhi, daté du 16 juillet 2018, disait : « Notre Premier ministre dit qu’il est un défenseur de l’autonomisation des femmes ? Il est temps pour lui de s’élever au-dessus de la politique des partis, de prêcher par l’exemple et de faire adopter le projet de loi sur les réserves des femmes par le Parlement. lui son soutien inconditionnel. »

Dans la lettre, il a souligné que le projet de loi avait été adopté par la Chambre haute avec le soutien du BJP et avait été qualifié d' »historique et capital » par le regretté ministre de l’Union, Arun Jaitley, qui était alors chef de l’opposition. « Sur la question de l’autonomisation des femmes, soyons unis, élevons-nous au-dessus des partis politiques et envoyons à l’Inde le message que nous pensons que le temps du changement est venu », avait-il ajouté.

Avant la session parlementaire, il y avait un énorme buzz autour du soutien du gouvernement au projet de loi et des dirigeants de l’opposition qui faisaient pression en faveur des réserves des femmes.

La question a également été soulevée lors des travaux de la première journée de la session extraordinaire.

Le chef du Congrès, Mallikarjun Kharge, s’exprimant lors de la discussion sur « Le parcours parlementaire de 75 ans à partir de Samvidhan Sabha – réalisations, expériences, souvenirs et apprentissages », a souligné l’inégalité du rapport entre les sexes parmi les représentants élus, affirmant que le Parlement ne compte que 14 pour cent de femmes, et leur nombre dans les assemblées législatives n’est que de 10 pour cent.

Plus tard dans la soirée, M. Ramesh a posté sur X, anciennement Twitter : « Le parti du Congrès demande depuis longtemps de mettre en œuvre la réserve des femmes. Nous saluons la décision annoncée du Cabinet de l’Union et attendons les détails du projet de loi. ont très bien été discutés lors de la réunion multipartite précédant la session extraordinaire, et un consensus aurait pu être trouvé au lieu d’opérer sous le voile du secret ».

Le gouvernement n’a fait aucune annonce sur ses discussions lors de la réunion du cabinet de ce soir. Il a même sauté le point de presse traditionnel après la rencontre, augmentant ainsi le quotient de suspense. Plus tard, des sources ont indiqué que le projet de loi sur les quotas de femmes avait reçu le feu vert du cabinet.