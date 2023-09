Ce que pourrait apporter la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un

C’est en train de se produire : le dictateur nord-coréen Kim Jong Un rencontrera cette semaine le président russe Vladimir Poutine dans le cadre d’un sommet économique à Vladivostok, en Russie, une rare démonstration publique de diplomatie qui pourrait avoir des conséquences pour les deux nations.

Lundi matin, heure américaine, des responsables sud-coréens ont annoncé que le train lourdement blindé que Kim utilise pour voyager à l’étranger avait été repéré en route vers l’Extrême-Orient russe. Et lundi, le Kremlin a confirmé la réunion, affirmant dans un bref communiqué que Kim s’y rendrait « dans les prochains jours ».

Alors que la Russie poursuit sa guerre en Ukraine et que la Corée du Nord développe son arsenal nucléaire, la possibilité d’une rencontre entre les deux autocrates – et ce que cela pourrait signifier pour leurs projets militaires respectifs – a suscité consternation et inquiétude parmi les observateurs occidentaux. Même s’il est possible qu’en échange des munitions et de l’artillerie dont la Russie a besoin, elle accepte de partager la technologie des armes nucléaires avec Kim, il s’agit en réalité du pire des cas et pas nécessairement du plus probable. Les experts affirment que les accords économiques et commerciaux, ainsi que les accords de coopération militaire de faible niveau, sont plus susceptibles d’accompagner tout achat potentiel de munitions. Quoi qu’il en soit, la réunion pourrait marquer le début d’une renouvelé, relation plus étroite entre les deux.

A quoi ressemblera cette rencontre ?

L’Union soviétique et, plus tard, la Russie entretiennent des relations avec la Corée du Nord depuis sa création. Toutefois, au cours des dernières décennies, la relation a été bien plus axée sur les subtilités publiques que sur le fond. — surtout après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Kim s’est rendu à Vladivostok en 2019 pour une rencontre avec Poutine, mais l’affaire de cette année est plus susceptible de donner lieu à une plus grande coopération publique, et en particulier militaire, entre les deux nations parias.

Officiellement, c’est un sommet économique ; La Russie organise une réunion multilatérale pour renforcer les liens économiques entre les pays situés dans son orbite, dont le Laos. Jusqu’à présent, les autres détails sur la rencontre directe Kim-Poutine sont rares.

Donc Un facteur clé pour comprendre ce qui ressortira de la réunion sera de savoir qui y participera, a déclaré Michael Madden, chercheur non-résident au Stimson Center. Kim voyage avec un entourage assez restreint lorsqu’il quitte le pays, et quelques membres clés de son entourage sont présents, notamment sa sœur Kim Yo Jong, qui est de facto le chef du département de propagande de la Corée du Nord et un esprit stratégique clé. dans le régime. La suite de Kim, selon Madden, comprend des élites comme le vice-président de la Commission militaire centrale, Ri Pyong Chol, qui supervise essentiellement l’industrie de défense de la Corée du Nord ; et le directeur du département des affaires économiques, O Su Yong, qui supervise les affaires économiques, notamment le commerce extérieur et les contrats de travail.

« [Kim’s] Le groupe de voyage en Russie est très chargé en personnel de l’industrie militaire et de la défense », a déclaré Madden. « La personne la plus remarquable qui se rend en Russie est [Korean People’s Army] Le commandant de la marine, l’amiral Kim Myong Sik », qui a assisté la semaine dernière au lancement d’un sous-marin que Kim a l’intention de rendre doté d’une capacité nucléaire. « Si nous voulions adopter une perspective d’analyse instantanée, nous pourrions alors dire que la présence de l’amiral Kim signifie que la Corée du Nord tentera d’acquérir des connaissances plus approfondies sur les sous-marins et les missiles balistiques lancés par des sous-marins », mais cela pourrait simplement signifier une réintroduction des visites dans les ports que les Russes envisagent. et du personnel militaire nord-coréen précédemment menés.

Les États-Unis devraient-ils s’inquiéter d’une confrontation Poutine-Kim ?

Cela vaut bien sûr la peine d’être attentif lorsque les dirigeants de deux Les pays dotés de l’arme nucléaire se réunissent dans la même salle, mais cette réunion semble plutôt être une reconnaissance publique des pourparlers en coulisses qui se poursuivent depuis un certain temps.

Dans le passé, la Russie a traité la Corée du Nord comme un partenaire manifestement junior – ce qui était évident lors de la dernière rencontre entre Kim et Poutine en 2019, lorsque le gouvernement russe a hébergé la délégation nord-coréenne dans un dortoir universitaire plutôt que dans un hôtel de luxe, Bruce Bennett, chercheur adjoint en matière internationale et de défense à la Rand Corporation, a déclaré à Vox dans une interview.

Mais la Russie se trouve désormais dans une position différente, avec des sanctions internationales extrêmes qui affectent son économie et son artillerie qui arrive sur le champ de bataille plus rapidement que la production nationale ne peut suivre. À cette fin, Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, s’est rendu à Pyongyang en juillet pour assister à un défilé militaire et visiter une exposition d’armes. Le voyage de Shoigu était « la première visite ministérielle de la Défense depuis plus de 10 ans à notre connaissance », a déclaré Madden, et son résultat le plus probable sera une coopération visible et accrue entre les deux armées.

Bien que les statistiques spécifiques sur les stocks militaires de la Corée du Nord soient inconnues, c’est l’un des pays les plus militarisés au monde. Il disposerait d’environ six mois d’artillerie et d’armes antichar construites en cas de conflit avec la Corée du Sud, comme l’a déclaré Bennett à Vox. Mais la qualité de ces armes est pour le moins discutable. Cela ne veut pas dire que Moscou ne souhaite pas les acquérir, mais simplement que l’on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils seraient efficaces sur le champ de bataille.

Quoi que la Russie achète, cette information pourrait ne pas être rendue publique. Ce que nous pourrions plutôt voir sortir de la réunion, ce sont des accords commerciaux impliquant des technologies à double usage : des technologies apparemment créées pour un usage civil qui pourraient avoir des capacités militaires. « Il donne [North Korea] un certain degré de déni plausible », a déclaré Madden.

Pour la Corée du Nord, en revanche, il y a deux priorités concurrentes : ce que veut Kim et ce dont la nation a désespérément besoin.

Kim donne la priorité au programme nucléaire comme moyen de dissuasion et comme levier pour obtenir la levée ou au moins l’assouplissement des sanctions, mais des tests récents ont montré que le programme nucléaire ne dispose pas de la technologie de miniaturisation nécessaire pour militariser correctement la technologie nucléaire – contrairement aux systèmes d’armes américains et russes. Même si la Russie pourrait aider avec une telle technologie, a déclaré Madden, c’est un mauvais pari pour les deux parties de partager trop d’informations, car la technologie nucléaire est étroitement gardée, même entre alliés.

Au lieu de cela, Kim pourrait se contenter d’un soutien qui pourrait aider à résoudre certains problèmes nationaux : Ce dont le peuple nord-coréen a besoin, c’est de nourriture et d’énergie, et non de technologie militaire. Une estimation de l’ONU citée dans The Economist indique que 42 pour cent de la population souffrait de malnutrition entre 2019 et 2021. La faible production alimentaire nationale des dernières années est déjà assez grave, mais comme le régime ne peut pas vraiment exporter en raison des sanctions, il ne le fait pas. Je n’ai pas non plus les devises étrangères nécessaires pour importer des réserves de nourriture et d’énergie, sans parler du fait que le régime a fermé les frontières du pays pendant la pandémie de Covid-19, ce qui signifie qu’aucune nourriture ne pouvait entrer.

Les élites nord-coréennes semblent en avoir assez des dépenses obsessionnelles de Kim en armes nucléaires au détriment des nécessités de base (et même de leur luxe), a déclaré Bennett, ce qui constitue une menace réelle pour le régime. La Russie partageant de la nourriture, du pétrole ou une aide financière directe pourrait être un endroit où Poutine pourrait aider. Les deux pays discuteront probablement des contrats de travail pour les travailleurs nord-coréens, qui pourraient également inclure des sous-traitants militaires.

Il vaut la peine L’Amérique réfléchit à ce que signifie le rapprochement de ces deux pays. Mais il y a aussi des limites : bien que la Chine, la Russie et la Corée du Nord coopèrent parce qu’elles sont progressivement exclues du système économique mondial, elles sont également en compétition : la Russie et la Chine pour l’influence mondiale et la Corée du Nord et la Chine pour l’influence dans le monde. la région, a déclaré Bennett. « Vous avez des objectifs impérialistes qui se chevauchent », a déclaré Bennett. « On dirait que leur partenariat à trois est une bonne chose, mais [the] La condition sous-jacente est que cela pourrait ne pas se passer si bien.

Une rencontre entre deux hommes aux ambitions destructrices du monde n’est pas une bonne chose, mais elle n’est peut-être pas aussi catastrophique qu’il y paraît au premier abord. Il y aura probablement peu d’informations fiables sur le sommet qui seront rendues publiques, de sorte que les résultats de ces réunions mettront du temps à devenir visibles – mais le pire des cas est loin d’être la seule possibilité ici.