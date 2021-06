Ce que portent les meilleurs joueurs masculins lors des grands tournois de cet été

Quelles chaussures les plus grands footballeurs masculins du monde porteront-ils cet été ? Nous décomposons tout. ESPN

Il n’y a pas de meilleure occasion pour les fabricants de bottes de montrer leurs produits que les grands tournois qui dominent l’été. Un an plus tard que prévu, les meilleurs du Vieux Monde se réunissent pour disputer l’Euro 2020 cet été, tandis que les meilleurs talents d’Amérique du Sud se disputent la Copa America.

En tant que tels, Adidas, New Balance, Nike et Puma ont de nouvelles chaussures pour attirer votre attention. Ainsi, à l’aide de notre liste annuelle du FC 100 des meilleurs joueurs masculins du football, nous détaillons ce que les grands du football porteront à l’Euro et à la Copa, et ce qui les distingue.

Adidas

Près d’un quart des meilleurs joueurs masculins du monde du FC 100 d’ESPN porteront des chaussures Adidas cet été. Adidas

Vingt-trois des FC 100 de cette année participeront à l’Euro ou à la Copa vêtus d’Adidas, dont le pack Showpiece ornera les bottines X Ghosted et Predator Freak de la marque. L’argent métallisé sert de couleur de base – tout comme pour les marchandises des Three Stripes à l’Euro 2016 et à la Copa America Centenario – et est accentué par Team Royal Blue et Scarlet, ce qui donne un design net et classique. Quant à la Nemeziz et la Copa Sense, aucune n’obtiendra le traitement Showpiece, les deux continuant avec les coloris lancés au printemps : le blanc, le Core Black et le Screaming Orange pour le premier et le blanc avec des éclats de néon Inner. Pack de vie pour ce dernier.

X fantôme

Le prétendant au Ballon d’Or N’Golo Kante sera l’un des 12 joueurs du FC 100 portant X Ghosted à l’Euro ou à la Copa cet été. Adidas

Qui les porte : Karim Benzema, N’Golo Kanté, Angel Di Maria, Jordi Alba, Thomas Muller, Roberto Firmino, Timo Werner, Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard.

Ce que dit Adidas : « La X Ghosted est conçue pour être une botte de vitesse légère qui donne une sensation de rapidité lorsqu’elle est placée sur le pied grâce aux informations de la piste de course, où les gains marginaux au chrono définissent le jeu. »

Combien coûtent-ils? 275 $ sans lacets, 225 $ avec lacets

monstre prédateur

Paul Pogba attirera beaucoup d’attention sur le Predator Freak si la France fait une course profonde à l’Euro. Adidas

Qui les porte : Paul Pogba, David Alaba, Gianluigi Donnarumma, Fabinho, Léon Goretzka, Aymeric Laporte.

Ce que dit Adidas : « Freak de prédateur [was] créé pour transformer le jeu des athlètes et permettre un meilleur contrôle du ballon. »

Combien coûtent-ils? 275 $ sans lacets, 250 $ avec lacets

Nemeziz

L’orange hurlante de l’Adidas Nemeziz sera difficile à manquer lors des tournois de cet été. Adidas

Qui les porte : Lionel Messi, Serge Gnabry, Bernardo Silva, Kieran Trippier, Ciro Immobile.

Ce que dit Adidas : « Nemeziz est conçu pour les joueurs les plus agiles et multidirectionnels. Créé spécifiquement pour ceux qui jouent de manière imprévisible et battent toute opposition avec un flair, un jeu de jambes et un mouvement spectaculaires … »

Combien coûtent-ils? 275 $ sans lacets, 225 $ avec lacets

Sens de la Coupe

Le créateur de Silky Thiago portera l’Adidas Copa Sense aux Euros cet été. Adidas

Qui les porte : Manuel Neuer, Thiago Alcantara, David de Gea.

Ce que dit Adidas : « Conçu de l’intérieur vers l’extérieur en utilisant des informations anatomiques sur le pied humain, Copa Sense présente de nouvelles innovations de conception Adidas … pour offrir une sensation améliorée et un toucher optimal pour le porteur. »

Combien coûtent-ils? 275 $ sans lacets, 225 $ avec lacets

Nouvel équilibre

Il n’y a qu’un seul athlète du FC 100 à l’Euro ou à la Copa qui ne porte pas Adidas, Nike ou Puma, et c’est Rahim Sterling après que New Balance a annoncé en mai que l’international anglais avait rejoint leurs rangs.

Furon V6+

Après avoir quitté Nike ce printemps, Raheem Sterling est devenu le visage de l’incursion de New Balance dans le football. Nouvel équilibre

Qui les porte : Rahim Sterling.

Ce que dit New Balance : « Notre Furon V6+ Pro… offre la sensation simplifiée que les joueurs expérimentés recherchent. Cette cale minimaliste vous donne la sensation d’un contact direct avec le sol et le ballon pour une sensation inégalée. »

Combien coûtent-ils? 220 $

Nike

Le pack Impulse de Nike apportera des coloris bleu et jaune cool aux Euros et à la Copa America très disputés cet été. Nike

Chaque chaussure du pack Nike Impulse comprend le trio unique et frais de Dynamic Turquoise, Lime Glow et Aquamarine, glissant parfaitement le long du spectre de couleurs entre le bleu et le jaune. Vingt-quatre de nos joueurs du FC 100 se produisant à l’Euro et à la Copa porteront des chaussures inspirées de l’eau, offrant aux fans de nombreuses occasions de s’imprégner de la profondeur de ces couleurs.

Fantôme GT

La Phantom GT a été adoptée par certains des plus grands créateurs et finisseurs de Nike. Nike

Qui les porte : Kevin De Bruyne, Harry Kane, Josué Kimmich, Marco Verratti, Casemiro, Romelu Lukaku, Andy Robertson, Kai Havertz, Marquinhos, Jack Grealish.

Ce que dit Nike : « La conception de la Phantom GT a utilisé… des ensembles de données numériques pour créer une chaussure conçue pour aider à une sensation parfaite sur le ballon et libérer les compétences créatives d’un joueur. »

Combien coûtent-ils? 275 $ avec col Dynamic Fit, 225 $ sans

Mercuriel

La Mercurial ne manque pas de puissance de star, avec Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe portant la chaussure signature de Nike. Nike

Qui les porte : Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Luka Modric, Bruno Fernandes, danger édénique, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Frenkie de Jong, Ben Chilwell, Vinicius Junior, Alex Sandro.

Ce que dit Nike : « La conception de la nouvelle Mercurial s’appuie sur la géométrie naturelle de l’aile d’une libellule comme guide pour conduire une efficacité maximale avec un poids minimal. Cela se traduit par une botte légère et efficace dépouillé de sept composants clés, chacun rendu visible pour une esthétique saisissante qui relaie l’essentiel de la vitesse. »

Combien coûtent-ils? 275 $

Tiempo

Le duo de Liverpool Jordan Henderson et Alisson porteront tous le Tiempo de Nike cet été. Nike

Qui les porte : Thibaut Courtois, Jordan Henderson, Alisson.

Ce que dit Nike : « Le cuir premium a toujours été la signature de la franchise emblématique Tiempo de Nike. Pour la Tiempo Legend 8, l’extérieur en cuir intemporel est combiné à un intérieur hautement modernisé pour offrir une botte technique. »

Combien coûtent-ils? 230 $

Puma

Le pack Spectra de Puma est un concept coloré mais simple qui devient de plus en plus intéressant à mesure que vous le regardez. Puma

Sept de nos FC 100 enfileront les chaussures du pack Spectra de Puma au Championnat d’Europe et à la Copa America. Bandes de faisceau de couleur réfracté lorsqu’elles sont placées contre le blanc éclatant de l’Ultra et du Future Z, créant ce qui promet d’être des visuels fascinants Neymar entame son été d’étapes.

Ultra

Sergio Aguero dirige une écurie florissante d’athlètes Pua portant l’Ultra à l’Euro et à la Copa. Puma

Qui les porte : Sergio Agüero, Raphaël Varane, Kyle Walker, Kingsley Coman.

Ce que dit Puma : « Après des années de tests et de commentaires des joueurs de certains des meilleurs joueurs offensifs du monde, y compris Antoine Griezmann, Sergio Aguero et Nikita Parris, la Puma Ultra est conçue pour offrir la chaussure de football la plus rapide du jeu. »

Combien coûtent-ils? 200 $

Futur Z

Neymar est devenu le visage du silo Future Z de Puma. Puma

Qui les porte : Neymar, Ederson, Jules Koundé.

Ce que dit Puma : « La Future Z a été conçue pour améliorer le style de jeu des joueurs les plus excitants et divertissants du monde. Construite autour d’une bande de compression adaptative, la botte offre un verrouillage et un soutien optimaux pour les mouvements explosifs. »

Combien coûtent-ils? 200 $