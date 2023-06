Ce que perdre Alessia Russo, Ona Batlle signifie pour Man United

Alors que la date limite de transfert de la Super League féminine (WSL) approche à grands pas en janvier, Arsenal pensait avoir réussi un coup en signant l’attaquant de Manchester United Alessia Russo pour un montant record d’un peu moins de 500 000 £. Malheureusement pour les Gunners, l’accord a échoué car il était sur le point d’être finalisé et United a réussi à garder la main sur l’international anglais.

C’était une petite tranche de drame qui a dominé le jour de la date limite dans les cercles du football féminin mais, avec le contrat de Russo expirant à la fin de la saison, cela promettait d’apporter plus d’intrigues en juin. Et c’est exactement ce qui s’est passé. Parallèlement aux rapports d’intérêt de la NWSL, le transfert potentiel de la jeune femme de 24 ans à Arsenal a été remis à l’ordre du jour car, le 16 juin, elle a confirmé qu’elle quittait Man United.

Bien que le prochain club de Russo n’ait pas encore été officiellement annoncé au moment de la rédaction, presque tous les signes pointent vers le nord de Londres. Mais comme si perdre une brillante perspective qui s’était imposée comme un élément clé de l’équipe United n’était pas assez difficile pour les Red Devils, la nouvelle du départ de Russo a été rapidement suivie par celle du défenseur Ona Batlle.

Avec plus de regards sur le sport que jamais auparavant et une augmentation significative à la fois de la taille des frais de transfert et du nombre de transactions impliquant réellement des frais, il y a naturellement un degré d’examen supplémentaire autour de ce qui se lit comme un échec de United. Russo est l’une des étoiles les plus brillantes du sport, mais il part en tant qu’agent libre.

Alessia Russo est une star indéniable, mais Man United devrait pouvoir passer à autre chose s’il réussit son recrutement estival. Naomi Baker/Getty Images

Pourtant, les Red Devils ne sont certainement pas le seul club au monde, ni même seulement la WSL, à voir leurs joueurs vedettes partir de cette façon après l’expiration de leurs contrats. Cet été seulement, nous avons vu les champions de Chelsea perdre leur capitaine Magda Eriksson et la double joueuse de l’année de l’UEFA, Pernille Harder, au Bayern Munich sans que les Bavarois aient à payer quoi que ce soit pour ce privilège. Le football féminin est encore largement dans un lieu où la durée des contrats est plus courte et beaucoup moins de frais de transfert, alors pourquoi cela ressemble-t-il à un tel double coup dur pour United?

Pour Batlle, qui a fait de Manchester sa maison alors qu’elle affinait son jeu et nettoyait ses faiblesses défensives, l’attrait de Barcelone était familial; la diplômée de La Masia n’a pas hésité à admettre son affection pour le club de sa ville natale. Il y avait toujours le sentiment que dès qu’elle quittait Levante pour rejoindre United, elle reviendrait un jour à Barcelone, bien que United ait espéré retarder l’inévitable via une offre tardive de prolonger son contrat.

Bien qu’il soit plus facile à remplacer en termes de résultats statistiques, Russo – qui a marqué 10 buts dans une équipe United dominée par la possession la saison dernière – est un fan de United depuis toujours qui était l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe. Son déménagement a grondé toute l’année et, après des mois de négociations infructueuses, il a été question que l’offre de United de la garder soit simplement arrivée trop tard, ce qui soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Ona Batlle laisse sans aucun doute un vide en défense, mais United a quelques joueurs prêts à intervenir. Charlotte Tattersall – MUFC/Manchester United via Getty Images

Pour une équipe relativement jeune comme United, perdre des joueurs qui ont été impliqués depuis les débuts de l’équipe dans la WSL sera un peu plus profond, car ils sont tellement liés à la croissance et aux succès du club. Pourtant, voir des joueurs passer après trois saisons au même endroit n’est pas une bizarrerie – loin de là – et il y a une pléthore de facteurs qui entrent dans la décision d’un joueur de partir.

United ne devrait pas tant se concentrer sur les joueurs qu’ils ont perdus, car le roulement est normal dans le football masculin et féminin, mais sur les structures plus larges de recrutement et de constitution d’équipes.

En plus d’avoir déjà un remplaçant sur mesure pour Batlle en l’international canadien de 22 ans Jayde Riviere, les Red Devils ont un certain nombre de joueurs sur leurs livres qui n’ont tout simplement pas beaucoup de temps sur le terrain. Alors que l’international français Aïssatou Tounkara est parti pour réchauffer le banc pendant toutes les minutes de championnat sauf quatre cette année, United a fait l’étrange choix de signer sa compatriote défenseure française Estelle Cascarino en janvier.

Plutôt que d’être construite avec une vision claire, cette équipe United a apparemment une déconnexion entre les joueurs que le club veut signer et les joueurs que le manager veut jouer. La rotation est également assez faible sur la liste de Marc Skinner. À l’approche d’une saison 2023-24 chargée avec une pression accrue pour performer après leur deuxième place cette saison, ainsi que plus de matchs grâce à leur qualification en Ligue des champions, de plus grandes questions seront posées à l’équipe à la fois en termes de profondeur et de qualité.

Si United échouait, il serait assez facile de regretter la perte de Russo et Batlle, mais malgré toute leur qualité, aucun des deux joueurs n’est irremplaçable. La question pour United, en particulier au début de sa première campagne européenne, est de savoir si le club est bien placé pour répondre aux attentes élevées qui accompagnent son nom.