Ce que perd le Sénat avec le départ à la retraite de Mitt Romney

Mercredi, le sénateur Mitt Romney (R-UT), un critique très médiatisé de l’ancien président Donald Trump, a annoncé qu’il prendrait sa retraite après ce mandat – une décision qui semble susceptible de déplacer le Parti républicain du Sénat plus à droite.

« Il est temps pour une nouvelle génération de dirigeants de façonner le monde dans lequel ils vont vivre », a déclaré Romney dans une vidéo annonçant ses projets, au cours de laquelle il a également critiqué le leadership du président Joe Biden et de Trump. Dans le cadre de sa déclaration, Romney a également souligné que son âge était un facteur dans cette décision, soulignant qu’il aurait environ 85 ans au moment où il terminerait son deuxième mandat.

La retraite de Romney, effective à la fin de son mandat actuel en 2025, marquera le départ de l’un des rares sénateurs républicains disposés à affronter directement Trump : il est le seul républicain à avoir voté pour condamner Trump dans les deux procès de destitution et a été le premier à voter pour Trump. sénateur de l’histoire à voter pour condamner un président de son propre parti en 2020.

L’annonce de Romney intervient également alors que la composition des républicains au Sénat a évolué dans une direction plus Trumpier au cours des dernières années. L’année dernière, six nouveaux républicains ont été élus au Sénat, dont quatre qui souscrivaient auparavant au négationnisme électoral. Avec le départ de Romney, le Sénat perdra à la fois un républicain modéré et négociateur clé, ainsi qu’un éminent législateur qui était prêt à désigner le candidat probable du parti à l’élection présidentielle de 2024.

Celui qui le remplacera sera probablement à la fois plus conservateur et plus favorable à Trump, un changement qui pourrait être particulièrement préoccupant si l’ancien président reprend le pouvoir et que peu de membres de son parti sont prêts à le contrôler.

Romney a été l’un des principaux critiques de Trump

L’héritage politique de Romney est complexe.

Ancien gouverneur du Massachusetts et candidat républicain à la présidence en 2012, Romney était surtout connu pour son expérience dans le capital-investissement, ses efforts en faveur de l’expansion des soins de santé en tant que gouverneur et ses difficultés à établir des liens avec les électeurs lors de la campagne présidentielle. Lors des événements de campagne, les commentaires de Romney – notamment des remarques virales accusant « 47 % » des électeurs d’être dépendants du gouvernement, et des affirmations selon lesquelles il avait « des classeurs remplis de femmes » parmi lesquelles choisir pour des postes administratifs – le faisaient souvent paraître déconnecté de la réalité.

Après les élections de 2016, Romney a également salué la victoire de Trump – bien qu’il l’ait vigoureusement critiqué auparavant – alors qu’il cherchait à être candidat au poste de secrétaire d’État. Et lors des élections de 2018, Trump a en fait soutenu Romney pour le siège du Sénat de l’Utah malgré l’animosité antérieure entre les deux hommes politiques et les informations selon lesquelles il aurait souhaité que le sénateur Orrin Hatch se présente pour empêcher Romney d’accéder au siège.

En 2017 et 2018, Romney a critiqué Trump par intermittence, notamment lorsque l’ancien président a affirmé qu’il y avait « des gens très bien » des deux côtés lors du rassemblement de Charlottesville. Et en 2019, Romney a commencé à critiquer Trump de manière plus agressive et directe, notamment en publiant un article d’opinion dans le Washington Post dénonçant le manque de caractère moral du président. L’hostilité entre les deux n’a fait que croître avec l’émergence de l’enquête du conseiller spécial Robert Mueller sur Trump et les inquiétudes exprimées par Romney concernant les conclusions de cette étude, qui examinait l’ingérence potentielle de la Russie dans les élections de 2016. Cela a culminé lorsque Trump a suggéré que Romney devrait être destitué en octobre 2019, comme détaillé dans un calendrier établi par la Colline.

Après tout cela, les deux hommes entretenaient toujours un vernis de relations diplomatiques, même si le vote de Romney en février 2020 pour condamner Trump lors de son premier procès en destitution a marqué une rupture nette.

En plus de ses votes de destitution, Romney a également pris des positions publiques virulentes condamnant Trump pour son déni électoral et repoussant ses critiques de Black Lives Matter. Il semble adresser des critiques fréquentes et acerbes à Trump – et à ses collègues du Sénat pour leur allégeance à Trump – dans un livre à paraître, dans lequel il affirme que de nombreux membres du Congrès sont d’accord avec lui à propos de Trump, mais ont trop peur pour leur carrière et leur sécurité personnelle. s’exprimer.

Il est vrai que Romney a connu des revers électoraux pour ces postes : dans un sondage Deseret News de juin 2023, 54 % des électeurs républicains de l’Utah ont déclaré qu’il ne devrait pas se présenter à nouveau. Et dans un extrait du livre publié dans The Atlantic, il affirme avoir, à un moment donné, dépensé 5 000 dollars pour assurer la sécurité privée de sa famille à la suite des menaces des partisans de Trump.

Au-delà de son opposition à Trump, Romney est également connu pour être l’un des rares négociateurs républicains centristes en diminution. Il a fait partie d’importantes coalitions bipartites, comme le groupe de législateurs qui ont contribué à l’approbation du projet de loi sur les infrastructures et qui ont fait adopter des réformes de la loi sur le décompte électoral destinées à empêcher une répétition du 6 janvier. Romney était également l’un des rares républicains à avoir a voté en faveur de la confirmation du juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson, et qui a exhorté à un compromis sur un crédit d’impôt élargi pour les enfants.

Il a déclaré à McKay Coppins, auteur de la biographie à paraître : « Il y a environ 20 sénateurs ici qui font tout le travail, et il y en a environ 80 qui accompagnent le voyage. … Je veux faire des choses.

Malgré sa réputation d’être l’un des républicains les plus bipartites, il a également souvent adopté des positions conservatrices typiques. Auparavant, Romney avait soutenu la confirmation de la juge conservatrice de la Cour suprême Amy Coney Barrett et avait également coparrainé une interdiction de l’avortement pendant 20 semaines.

Le remplaçant de Romney pourrait être plus conservateur

La retraite de Romney devrait stimuler une primaire républicaine compétitive pour son siège en 2024 et conduire à un remplaçant probablement plus conservateur.

Quatre candidats ont soit manifesté leur intérêt pour le siège, soit ont été considérés comme des prétendants possibles. Il s’agit notamment du président de l’Utah House, Brad Wilson, de l’ancien représentant Jason Chaffetz, du représentant Blake Moore et de Trent Staggs, maire de Riverton, Utah. Staggs est déjà dans la course et se vante du soutien de personnalités Internet d’extrême droite comme Mark Levin et Charlie Kirk.

Dans l’ensemble, les prétendants devraient être à la droite de Romney et plus respectueux envers Trump. Wilson s’est présenté comme un « combattant conservateur », Chaffetz, ancien président de la Commission de surveillance de la Chambre des représentants, a critiqué les actes d’accusation de Trump, Moore a déjà refusé de destituer Trump à deux reprises et Staggs s’identifie comme un « guerrier de l’Amérique d’abord ». Bien que l’Utah soit un État rouge qui s’est montré moins enthousiaste à l’égard de Trump que d’autres, l’ancien président y a quand même obtenu 58 % des voix en 2020.

« Je sais que la majorité des habitants de l’Utahn sont très conservateurs et que nous méritons, l’Utah mérite, un autre sénateur conservateur », avait précédemment déclaré Staggs à ABC News. « Nous n’obtenons pas cela avec Mitt Romney. »

Tout successeur de Romney poursuivrait probablement la tendance déjà observée au Sénat – comme avec les sénateurs conservateurs Ted Budd et JD Vance remplaçant respectivement les anciens sénateurs Richard Burr et Rob Portman – avec des législateurs favorables à MAGA remplaçant leurs homologues plus modérés.