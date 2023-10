Ce que pensent les ex de Bradley et Gigi, Zayn et Irina, de leur histoire d’amour – Hollywood Life

Crédit d’image : Hahn Lionel/ABACA/Shutterstock/Stephen Lovekin/Shutterstock

Bradley Cooper et Gigi HadidLa romance informelle de semble s’intensifier, mais qu’en pensent leurs ex ? L’ex-petite amie de Brad Irina Shayk n’aurait « aucun problème » avec leur relation, alors que l’ex de Gigi Zayn Malik veut qu’elle soit heureuse.

« Zayn veut aussi ce qu’il y a de mieux pour Gigi », a déclaré une source. Divertissement ce soir le 10 octobre, ajoutant que la mère du mannequin, Yolande Hadidet soeur Bella Hadid « nous soutenons Gigi et voulons toujours qu’elle soit heureuse. Ils pensent que Bradley a le potentiel pour lui convenir.

Quant à la façon dont Zayn, 30 ans, quitte Gigi, 28 ans, la source a noté : « Il apprend à accepter la réalité selon laquelle il doit aller de l’avant et prendre soin de lui tout en donnant la priorité à sa fille et en faisant ce qu’il y a de mieux pour leur fille. famille. »

Gigi et Zayn – qui sont sortis ensemble de temps en temps de 2015 à 2021 – partagent leur fille Khai ensemble.

Pour la part d’Irina, la source a déclaré au média qu’elle « n’a aucun problème à ce que Bradley sorte avec d’autres personnes, surtout alors que les choses sont encore informelles entre Bradley et Gigi. … Tout le monde est pour la plupart ouvert à ce que ses anciens partenaires partent. La reine des pistes, 37 ans, et la L’agitation américaine acteur, 48 ans, sorti ensemble de 2015 à 2019 et partage sa fille Lea.

Bien que Bradley et Gigi n’aient été aperçus ensemble que la semaine dernière, la source a déclaré au média qu’ils se connaissaient depuis un moment et qu’ils traînaient avec désinvolture.

« Ils partagent beaucoup d’amis communs, et ce n’est pas la première fois qu’ils passent du temps ensemble », a ajouté la source. «Ils ont tous deux des personnalités similaires, amusantes et enjouées, et ils sont également tous deux des farceurs. Ils se sentent à l’aise les uns avec les autres.

La semaine dernière, le Une star est née Le réalisateur et le mannequin ont été aperçus ensemble pour la première fois à la sortie d’un restaurant de New York. Quelques jours plus tard, ils ont été vus conduisant dans la même voiture avec quelques sacs de voyage en remorque.

Au cours des derniers mois, Gigi et Bradley semblaient tous deux occupés par leur vie amoureuse. Beaucoup ont spéculé que Brad et Irina s’étaient réconciliés après avoir été aperçus en vacances ensemble au printemps. Cependant, ils ont simplement maintenu une forte relation de coparentalité. De son côté, Gigi avait été liée à Leonardo DiCaprio depuis fin 2022. Cependant, selon plusieurs médias, le patron des podiums et le Tueurs de la Lune des Fleurs l’acteur, 48 ans, n’avait qu’un lien occasionnel.