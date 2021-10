Ce que pensent les critiques du dernier film Bond de Daniel Craig

Daniel Craig joue dans « No Time To Die », le dernier film de James Bond.

Le 25e film de Bond n’est pas parfait, mais des séquences de cascades explosives et une performance magnétique de Craig suffisent à surmonter une intrigue compliquée et une longue durée, selon les critiques.

Une chanson du cygne pour l’acteur Daniel Craig, qui a interprété 007 depuis « Casino Royale » de 2006, « No Time to Die » fait ses débuts au Royaume-Uni vendredi avant d’être diffusé dans le pays le 8 octobre.

« [Director Cary] Fukunaga a une manière nette et élégante avec l’action, et certaines des pièces de théâtre ont le flair et l’inventivité des numéros musicaux, notamment une fête à La Havane où Ana de Armas se présente pour jouer Cyd Charisse à Craig’s Gene Kelly », a déclaré Scott. « Cette séquence ressemble à un retour en arrière et à une mise à jour, reprenant la tradition Bond d’élégance, de charme et de grande bêtise. »

« La mortalité plane sur les railleries et les poursuites en voiture – non seulement le massacre attendu de sbires anonymes, mais un nuage d’encre de chagrin, de perte et de lassitude », a-t-il écrit.

AO Scott du New York Times a déclaré que le film « est inhabituellement préoccupé par la mémoire et les adieux », dans sa critique du film.

Il est clair tout au long de « No Time to Die » que les producteurs et les scénaristes du film étaient parfaitement conscients que c’était le dernier tour de Craig en tant qu’emblématique 007.

« Cela accumule le chagrin et augmente les enjeux émotionnels, avec l’aide de la musique d’opéra de Hans Zimmer et de la cinématographie chaleureuse de Linus Sandgren », a déclaré Barber. « Mais cela continue aussi à faire venir les blagues et les bêtises : cela fait des décennies que Bond n’a pas eu autant de répliques dignes de gémir, et il n’a jamais eu autant de regards exaspérés à la Oliver Hardy. »

Le film dure deux heures et 43 minutes, le plus long de tous les films de James Bond à ce jour.

Il a comparé les séquences d’action de Fukunaga à celles de John Wick, notant l’accent mis sur les fusillades vives et sauvages et les poursuites intenses.

« Fukunaga, semble-t-il, était un choix de réalisateur idéal, équilibrant habilement les contradictions du personnage et de la franchise, et bien qu’il n’échappe pas tout à fait aux pièges habituels – un tiers médian enlisé par l’intrigue et l’exposition ne justifie pas cela temps d’exécution élevé – il a toujours été un cinéaste intuitif, profondément intéressé par l’humanité de ses personnages », a écrit Nugent.

Et Ana de Armas, qui apparaît comme une collègue espionne lors d’une mission à Cuba, « apparaît pour donner au film une nouvelle énergie complètement différente et bienvenue dans une séquence d’action se déroulant à Cuba, pour quitter le film dix minutes plus tard ».

« Même si c’est la fermeture des arcs de personnages qui ont commencé il y a des années, cela ressemble à un film avec trop peu d’enjeux, un film produit par une machine qui a été alimentée par les 24 films précédents et programmée pour cracher un paquet de plus grands succès », a-t-il écrit dans sa critique du film.

Pour Brian Tallerico de RogerEbert.com, le réalisateur de « No Time to Die » Fukunaga « le joue trop sûr et trop familier ».

« ‘No Time to Die’ restera dans les mémoires pour son impact émotionnel avant tout », a écrit Jason Solomons dans sa critique du film pour The Wrap. « Et, pour couronner le tout, Craig pourrait bien avoir livré la performance Bond la plus complexe et la plus stratifiée de toutes. »

De nombreux critiques ont convenu que la performance de Craig est l’une des plus émouvantes de tous les précédents acteur de James Bond. Depuis « Casino Royale », le personnage de Bond a reçu plus de profondeur que toute autre représentation du personnage emblématique.

« Autant dire, alors, que » No Time To Die « est la meilleure incarnation de Daniel Craig d’un rôle emblématique, une itération qui voit Bond voyager dans des espaces émotionnels où le personnage n’a jamais été auparavant, du moins pas depuis » On Her Majesty’s Secret Service » ou dans certains passages des livres de Ian Fleming », a écrit Solomons.

« Vous ressentez toute l’usure sur le corps et le visage de Craig, toute la pression sur Bond d’avoir à sauver le monde une dernière fois (encore) mais aussi toute la liberté alléchante de quelqu’un qui approche de la fin d’une longue course », a-t-il déclaré. .

