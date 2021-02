Il veut regarder un film avec des inconnus. Il veut écouter les conversations.

Après la pandémie, la bande dessinée dit à CNN: « J’aimerais vraiment voyager. J’aimerais vraiment pouvoir, vous savez évidemment pour moi, c’est prendre la route en faisant du stand-up. C’est voir un film dans un théâtre pour l’amour de Dieu. . Assis dans un café le matin et prenant une tasse de café et juste en quelque sorte d’écrire et d’écouter les gens autour de moi. «

Oswalt a particulièrement envie de remonter sur scène.

«Le club me manque définitivement», dit-il. J’espère que lorsque la pandémie sera terminée et que je pourrai monter sur scène, ce sera un tel régal pour moi que cette excitation se traduira par le public, vous savez? «