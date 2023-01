Ce que paient les entreprises Big Tech, sur la base de nouvelles données publiques sur les salaires

Il est devenu beaucoup plus facile de voir combien paient certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, grâce au déploiement de nouvelles lois sur la transparence des salaires dans tout le pays.

Depuis le 1er janvier, la Californie et Washington ont rejoint New York et le Colorado pour obliger légalement les employeurs à afficher des échelles de salaire sur leurs offres d’emploi.

La loi californienne sur les échelles salariales est particulièrement remarquable : elle abrite 19 millions de travailleurs et plus de 20 % des entreprises du Fortune 500, en particulier des géants de la technologie comme Apple, Google et Meta.

En plus d’une gamme de sites d’emploi, les travailleurs de ces domaines, ou toute personne curieuse, peuvent trouver des données agrégées pour les entreprises technologiques et les emplois sur Complet.io, un nouveau site Web de Roger Lee, le créateur du tracker Layoffs.fyi. Les données sont basées sur les offres d’emploi de plus de 700 des meilleures entreprises et startups technologiques, représentant plus de 53 000 listes actives.

Voici ce que certaines des entreprises technologiques les plus importantes et les plus en vogue paient pour les offres d’emploi actuelles en Californie, à Washington, à New York et pour les postes à distance, sur la base des données Comprehensive.io :

Amazone: Directeur de l’ingénierie, 220 000 $ à 298 000 $

Directeur de l’ingénierie, 220 000 $ à 298 000 $ Pomme: Responsable de l’ingénierie iOS, 229 000 $ à 378 000 $

Responsable de l’ingénierie iOS, 229 000 $ à 378 000 $ Google: Vice-président de l’ingénierie, 550 000 $

Vice-président de l’ingénierie, 550 000 $ Microsoft : Directeur de la conception de contenu, 259 000 $ à 277 000 $

Directeur de la conception de contenu, 259 000 $ à 277 000 $ Méta : Avocat général associé, 190 000 $ à 256 000 $

Avocat général associé, 190 000 $ à 256 000 $ Cisco : Directeur de la recherche UX, 314 000 $

Directeur de la recherche UX, 314 000 $ Twitter: Responsable de la paie et de l’équité, 162 000 $ à 226 000 $

Et par intitulé de poste, voici le salaire moyen pour certains rôles techniques courants :

Ingénieur logiciel: 132 000 $ à 200 000 $

132 000 $ à 200 000 $ Chef de produit : 130 000 $ à 197 000 $

130 000 $ à 197 000 $ Compte executif: 111 000 $ à 147 000 $

111 000 $ à 147 000 $ Concepteur de produits: 123 000 $ à 188 000 $

123 000 $ à 188 000 $ Scientifique des données : 154 000 $ à 212 000 $

154 000 $ à 212 000 $ Partenaire des Resources Humaines : 92 000 $ à 139 000 $

: 92 000 $ à 139 000 $ Responsable administratif: 71 000 $ à 76 000 $

Il convient de noter que certaines échelles de rémunération ne couvrent que le salaire de base tandis que d’autres incluent la rémunération totale, comme les primes ou les capitaux propres, qui attirent considérablement les emplois technologiques et peuvent finalement augmenter la rémunération totale d’un travailleur de six chiffres, voire d’un million de dollars. .

Par exemple, Netflix affirme que leurs fourchettes cotées en bourse sont basées sur la rémunération totale (donc le salaire de base plus tous les extras), et un offre d’emploi pour un ingénieur logiciel senior, “la fourchette globale du marché pour ce rôle est généralement de 90 000 $ à 900 000 $”.

Semblable à la critique publique du déploiement de la ville de New York, certaines fourchettes extrêmement larges remettent en question si les employeurs affichent des fourchettes salariales de bonne foi et dans l’esprit de l’objectif de la loi, qui est d’être transparent et d’aider à combler les écarts salariaux.

Par example, une tesla l’offre d’emploi d’un gestionnaire de programme indique que la rémunération attendue est de “54 400 $ – 266 400 $/salaire annuel + primes en espèces et en actions + avantages sociaux”.

Netflix et Tesla n’ont pas répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

Quelques entreprises notables n’ont pas immédiatement mis à jour leurs offres d’emploi pour inclure les échelles de salaire, y compris Amazone, Adobe et Bande – au début du 6 janvier, chaque employeur avait des offres d’emploi qui n’incluaient pas d’informations sur la rémunération.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, un représentant d’Amazon a déclaré que l’entreprise “s’engage à respecter l’équité salariale et se conformera aux nouvelles lois” ; Adobe a mis à jour toutes les listes américaines pour inclure le paiement d’ici vendredi après-midi ; et Stripe dit qu’il mettra à jour toutes les listes américaines pour inclure le paiement d’ici la semaine prochaine.

Depuis cette semaine, Comprehensive.io indique que 39 % des entreprises technologiques se conforment à la nouvelle loi californienne sur les fourchettes salariales. À New York, qui a déployé sa législation le 1er novembre, 63 % des entreprises technologiques s’y conforment.

Vérifier:

À quoi pourrait ressembler le marché du travail en 2023, sur la base d’une fin 2022 étonnamment forte

Il s’avère que les entreprises dégonflent leurs échelles salariales publiques, vous devriez donc toujours négocier

Après une offre d’emploi annulée et des entretiens sans issue, ce jeune homme de 35 ans a lancé sa propre entreprise

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire