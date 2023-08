Ce que nous voulons voir des ventes au détail et des revenus du Club 3 dans la semaine à venir

Les investisseurs sont devenus un peu prudents. L’indice S & P 500 à base large et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ont tous deux enregistré leurs deuxièmes semaines consécutives de pertes, tandis que le Dow Jones Industrial Average a réalisé un léger gain. Alors que la vente pourrait n’être rien de plus que des investisseurs qui verrouillent leurs gains après une forte reprise cette année, on craint également que l’économie n’ait pas encore ressenti le plein impact des efforts de resserrement de la Réserve fédérale. Cette inconnue pousse probablement beaucoup à réduire l’exposition aux actifs de croissance plus risqués jusqu’à ce qu’il soit clair que la banque centrale a réussi un soi-disant atterrissage en douceur – ou a réussi à étouffer l’inflation tout en évitant une récession. Plus de mauvaises nouvelles en provenance de Chine, la deuxième économie mondiale, ne renforcent certainement pas l’optimisme dans la rue. Cette semaine, nous avons appris que les prix à la consommation chinois avaient chuté en juillet pour la première fois en deux ans. Cela suscite des inquiétudes car de nombreuses entreprises américaines attendaient la réouverture de la Chine après la pandémie pour stimuler un rebond des ventes. Notre réunion mensuelle d’août aura lieu ce jeudi 17 août, lorsque nous passerons en revue toutes les positions du portefeuille. Voici deux autres choses importantes à savoir pour la semaine à venir. 1. État du consommateur : Les ventes au détail de juillet sont publiées mardi. La publication de juin s’est révélée plus faible que prévu, bien que nous ayons constaté une force notable du commerce électronique. Les investisseurs sont probablement préparés à une certaine faiblesse, mais ce que nous ne voulons pas voir, c’est un chiffre si élevé par rapport aux attentes qu’il suscite des craintes d’inflation – ou si faible (pensez négatif) qu’il fait craindre que la Fed ait trop resserré et que le le consommateur est écrasé. La Fed est peut-être sur le point de faire une pause dans la hausse des taux d’intérêt, mais l’effet décalé de la politique monétaire signifie que nous n’avons toujours pas vraiment ressenti l’impact des dernières hausses. Les principaux rapports sur les revenus de détail de Walmart (WMT), Target (TGT) et Tapestry (TPR) fourniront également des indices sur la santé du consommateur. Nous entendrons également Home Depot, qui, avec le rapport sur les mises en chantier et les permis de construire mercredi, nous montrera l’état de l’industrie immobilière. Il s’agit d’une considération clé, car les coûts du logement ont été une source d’inflation persistante que nous savons que la Fed surveille de près alors qu’elle s’efforce de déterminer si de nouvelles hausses sont justifiées. 2. Gains : Mercredi matin, nous avons des nouvelles du Club holding TJX Companies (TJX). Les données antérieures sur les ventes au détail ont montré que la croissance mensuelle des ventes dans les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires s’est accélérée tout au long du trimestre, augmentant de 0,14 % par mois en avril, de 0,3 % en mai et de 0,6 % en juin. En conséquence, nous sommes plutôt satisfaits de l’environnement de la demande au deuxième trimestre. Du côté de l’offre, les vérifications des analystes au cours des dernières semaines ont indiqué que TJX avait l’un des stocks de la plus haute qualité qu’ils aient jamais vu. Par conséquent, la question clé sera celle des marges. Nous attendons de la direction qu’elle réitère sa prévision d’atteindre un objectif de marge bénéficiaire avant impôts de 10,6 % d’ici l’exercice 2025, un niveau jamais vu depuis avant la pandémie. Vendredi matin, nous entendons Estee Lauder (EL). Comme nous l’avons dit au cours des dernières semaines, nous n’avons pas de grands espoirs pour le trimestre rapporté. Des nouvelles récentes selon lesquelles la Chine a levé l’interdiction des visites de groupe dans plus de 70 endroits pourraient accélérer le rythme de la reprise. Cependant, cette nouvelle n’aura probablement pas d’impact matériel positif sur le trimestre en cours et pourrait signifier une nouvelle baisse des prévisions. Enfin, nous entendrons Palo Alto Networks (PANW) vendredi après la cloche de clôture. Le moment de la publication du rapport inquiète certains investisseurs, pensant que la seule raison de publier un rapport un vendredi soir est de décharger de mauvaises nouvelles. Cependant, la société a déclaré que cela était dû à des conflits d’horaire. La récente publication des résultats de Fortinet (FTNT), dans laquelle la direction a déclaré que les transactions étaient retardées et a réduit ses prévisions pour l’année complète, a réduit les attentes et le cours de l’action PANW. Les analystes sont déjà sortis avant l’impression, exprimant leur opinion que le court terme est difficile et a abaissé les estimations. Mais la rue reste optimiste à long terme grâce à la large gamme d’offres de Palo Alto, ce qui lui permet de gagner des parts de marché alors que les clients cherchent à consolider leurs besoins de sécurité sur une seule plate-forme. En plus des revenus, l’équipe fournira une mise à jour sur les objectifs financiers à moyen terme jusqu’à l’exercice 2026. L’appel devrait durer plus longtemps que votre appel de revenus typique et englober tout, de l’examen de la stratégie de l’entreprise aux objectifs financiers et aux opportunités de marché. . Pour ceux qui cherchent à examiner les performances du premier trimestre avant ces publications, assurez-vous de garder à portée de main notre bulletin de résultats du premier trimestre. Et au cas où vous l’auriez manqué: voici les six transactions et les deux changements d’objectifs de prix que le Club a effectués cette semaine. Voici le récapitulatif complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir. Lundi 14 août Avant la cloche : JinkoSolar (JKS), Embraer (ERJ), monday.com (MDNY) Après la cloche : Suncor Energy (SU), Canoo (GOEV), Getty Images (GETY) Mardi 15 août 8 : 30 h HE : Ventes au détail Avant la cloche : Home Depot (HD), Sea Ltd. (SE), On Holding (ON), Cardinal Health (CAH), Tencent Music (TME) Après la cloche : Nu Holdings (NU), Agilent (A), Coherent (COHR), H & R Block (HRB), CAVA Group (CAVA) Mercredi 16 août 8 h 30 HE : Mises en chantier et permis de construire 9 h 15 HE : Production industrielle et utilisation des capacités Avant la cloche : TJX Companies (TJX), Target (TGT), ZIM Integrated (ZIM), JD.com (JD), Brinker (EAT), Performance Food Group (PFGC), Colgate-Palmolive (CL) Après la cloche : Cisco Systems (CSCO), Synopsys (SNPS), Chemical & Mining (SQM) Jeudi 17 août 8 h 30 HE : Premières demandes d’assurance-chômage Avant la cloche : Walmart (WMT), Dole (DOLE), Tapestry (TPR), Bilibili ( BILI) Après la cloche : Applied Materials (AMAT), Keysight Technologies (KEYS), Ross Stores (ROST), Bill.com (BILL), Farfetch (FTCH) Vendredi 18 août 8h30 Avant la cloche : Estee Lauder ( EL) , Deere & Company (DE), Xpeng (XPEV), Bipshop (VIPS) Après la cloche : Palo Alto Networks (PANW) (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) Les gens font leurs courses dans un magasin de Manhattan le 27 juillet 2023 à New York. Spencer Platt | Getty Images