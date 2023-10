CNN

—



Le nouveau président de la Chambre, Mike Johnsonsuit une formation sur le tas alors qu’il sort d’une relative obscurité nationale pour devenir le plus haut républicain élu aux États-Unis.

Dans une sorte d’interview de sortie, une conversation amicale avec Sean Hannity sur Fox News jeudi, Johnson a exposé sa vision du monde, qui est enracinée dans la Bible, a répondu aux critiques sur sa longue carrière de lutte contre les droits des homosexuels, a refusé d’entrer dans les détails sur son opposition à tous les droits à l’avortement et a déclaré qu’il modifierait les règles de la Chambre pour rendre plus difficile sa destitution de son poste de président.

Mais sa première chose à faire, a-t-il expliqué, était de commencer à négocier avec la Maison Blanche sur les projets de loi de financement. Et même s’il a semblé respectueux et raisonnable, il a également clairement indiqué que le soutien républicain ne serait pas bon marché.

Insistera sur les coupes dans le financement du gouvernement lorsque le financement expirera dans moins de trois semaines. Le gouvernement fédéral boitille entre les projets de loi de financement à court terme. Johnson n’a pas exclu la nécessité d’un autre projet de loi provisoire de ce type lorsque le financement expirera le 17 novembre. Bien qu’il n’ait pas approuvé un plan spécifique, Johnson et Hannity ont parlé d’un plan républicain qui appellerait à une réduction de 8 % des dépenses gouvernementales. un échec certain pour la Maison Blanche et le Sénat.

“Je pense qu’il y aura des conditions avec lesquelles le peuple américain pourra vivre et un consensus que nous pourrons construire ici à la Chambre”, a soutenu Johnson.

A des demandes de soutien à l’Ukraine. Contrairement à certains Républicains, Johnson soutient davantage de financement pour aider l’Ukraine à combattre la Russie, mais il a présenté une liste de 12 demandes que les républicains souhaitent voir satisfaites pour s’assurer que l’argent soit bien dépensé. On ne sait pas non plus quel montant d’aide les Républicains accepteront. La Maison Blanche a demandé plus de 60 milliards de dollars.

Veut réduire le budget en échange du soutien d’Israël. Plutôt que de simplement adopter un projet de loi prévoyant un financement supplémentaire pour l’Ukraine et Israël, les Républicains insisteront pour séparer les deux questions. Et Johnson a déclaré qu’ils souhaiteraient voir des coupes budgétaires ailleurs en échange des 14,3 milliards de dollars que la Maison Blanche souhaite pour Israël.

“Nous ne nous contentons pas d’imprimer de l’argent pour l’envoyer à l’étranger”, a déclaré Johnson à Hannity. “Nous allons trouver les coupes ailleurs pour y parvenir.”

Veut que le Congrès se prononce sur l’utilisation militaire. Dans ce qui semble être un changement majeur par rapport aux dernières années, Johnson a déclaré que les républicains pourraient tenter de restreindre la capacité du président Joe Biden à réagir avec la puissance militaire américaine au Moyen-Orient. Depuis George W. Bush, tous les présidents se sont appuyés sur le pouvoir exécutif pour déplacer les troupes américaines sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. S’il s’agissait de recourir aux troupes américaines pour aider à sauver les otages américains en Israël, Johnson a déclaré que le Congrès devrait intervenir.

« Ils ont une autorité très limitée sur ce qu’ils peuvent faire pour répondre sans demander le consentement du Congrès », a-t-il soutenu.

Comme le Dernière fusillade de masse dans le Maine, Johnson a déclaré que les armes à feu ne sont pas responsables de ces horribles incidents récurrents. Selon lui, puisqu’une personne peut utiliser une voiture pour faucher des gens, cela n’a aucun sens de réglementer davantage les armes à feu.

« En fin de compte, le problème, c’est le cœur humain. Ce ne sont pas des armes. Ce ne sont pas les armes », a déclaré Johnson.

J’ai dû lire l’échange plusieurs fois pour comprendre son point de vue et je ne sais pas exactement comment évaluer cette comparaison autre que de souligner que nous n’avons pas d’épidémie de meurtres de masse par véhicule dans ce pays. Johnson a déclaré qu’il pourrait envisager une législation relative à la santé mentale, mais n’est pas entré dans les détails.

Johnson a déclaré qu’il avait rencontré Biden pour une réunion cordiale de 15 ou 20 minutes au cours de laquelle ils n’avaient discuté d’aucune politique, mais Johnson a déclaré qu’il ne pouvait s’empêcher de respecter un homme qui a atteint le bureau ovale, même s’il estime que Biden dirige un ” présidence ratée. »

Quelques instants après avoir parlé de cette rencontre cordiale, Johnson a convenu avec Hannity que l’acuité mentale de Biden avait diminué ces dernières années.

« De toute évidence, si vous regardez une cassette de Joe Biden faisant un argument devant la commission judiciaire du Sénat il y a quelques années, et que vous voyez un discours qu’il prononce aujourd’hui, il y a une différence. Encore une fois, ce n’est pas une insulte personnelle envers lui. C’est juste la réalité.

C’est aussi un principale ligne d’attaque que les Républicains utilisent remettre en question le leadership de Biden auprès des électeurs avant les prochaines élections.

Dans son discours aux législateurs après avoir remporté le poste de président et dans son entretien avec Hannity, Johnson a présenté ce qui semble être une liste d’idéaux très répandus, les « principes fondamentaux du conservatisme américain », qui, selon lui, sont « la liberté individuelle, un gouvernement limité ». , l’État de droit, la paix par la force, la responsabilité budgétaire, le libre marché et la dignité humaine.

Il les utilisera, a-t-il dit, pour convaincre les démocrates que les États-Unis ne devraient pas être entraînés sur la voie d’un socialisme à l’européenne.

Mais vous pouvez facilement projeter un certain nombre de débats dans ce pays sur ses principes fondamentaux :

Sécurité des armes à feu contre le deuxième amendement (liberté individuelle)

Comment les États-Unis protègent leur population grâce aux réglementations en matière de santé et de sécurité mises en place par l’EPA et la FDA (gouvernement limité)

Les conséquences d’une tentative d’annulation d’une élection (État de droit)

Dépenses de défense et aide à l’Ukraine (la paix par la force)

Le rôle de la réglementation dans la création de règles du jeu équitables (marchés libres)

Comment le gouvernement perçoit les impôts et quels services il fournit (responsabilité fiscale)

Droits LGBTQ ou droit à l’avortement (dignité humaine)

Hannity a interrogé Johnson sur certains écrits et positions sur les droits des homosexuels qui semblent déconnectés du monde d’aujourd’hui, dans lequel le mariage homosexuel est légal et soutenu par la plupart des Américains. KFile de CNN a présenté certains écrits et commentaires de Johnson, y compris son argument d’il y a des années selon lequel le sexe gay pourrait être interdit, et son argument selon lequel le mariage homosexuel était une menace pour la démocratie.

Johnson a dit à Hannity qu’il ne se souvenait même pas de tout cela et qu’une grande partie de cela soutenait les lois de l’époque en tant qu’avocat de la liberté religieuse. En tant que tel, il luttait activement contre le mariage homosexuel, les droits légaux des partenaires domestiques de même sexe et soutenait devant la Cour suprême que les États devraient pouvoir interdire les rapports homosexuels.

Aujourd’hui, a-t-il déclaré, il respecte l’État de droit et aime tout le monde, « quels que soient leurs choix de vie ».

Ce commentaire en lui-même ne manquera pas de frustrer les Américains LGBTQ qui ne considèrent pas leur orientation sexuelle comme un choix. Johnson a également aidé à rédiger un projet de loi qui est considéré comme une version nationale de la loi de Floride que les critiques qualifient de « projet de loi ne dites pas gay », qui interdit l’enseignement faisant référence à l’orientation sexuelle pour la plupart des étudiants.

Johnson ne va pas s’excuser pour ses convictions, et il a déclaré qu’un moyen simple de comprendre son esprit serait « d’aller chercher une Bible sur votre étagère et de la lire. … C’est ma vision du monde. C’est ce que je crois. Et donc je ne m’excuse pas.

Il semble logique que Johnson puisse faire pression en faveur du projet de loi dont il est l’auteur concernant la discussion sur l’orientation sexuelle en classe. Et Johnson n’a pas exclu d’utiliser sa position pour promouvoir une législation qui restreindrait le droit au genre ou à l’avortement, mais il a soutenu qu’il y avait des problèmes plus urgents, qu’il a répertoriés comme Israël, l’Ukraine, la Chine, l’Iran, l’économie, la frontière et l’épidémie de fentanyl. .

« Ce sont les questions de première ligne… qui retiennent notre attention en ce moment. Et le reste de ces choses, ils les utilisent simplement à des fins d’attaques politiques », a déclaré Johnson.

Hannity a lu à Johnson un communiqué de presse des démocrates qui affirmait que Johnson était un « extrémiste MAGA » qui s’opposait à tout avortement et voulait réduire la sécurité sociale.

Les gens qui le connaissent, dit-il, savent que ces choses ne sont pas vraies. “Donnes moi une chance. Laissez-moi une chance de diriger ici, et vous verrez de quoi je parle vraiment.

Les démocrates devront travailler avec lui pour adopter une législation, ils devront donc lui donner une sorte de chance.