Ce que nous savons maintenant sur El Niño 2023

El Niño est la phase chaude du cycle de température de l’océan Pacifique, et El Niño de cette année est sur le point d’être important, envoyant des ondes de choc dans les conditions météorologiques du monde entier. Il est susceptible d’établir de nouveaux records de chaleur, de dynamiser les précipitations en Amérique du Sud, d’alimenter la sécheresse en Afrique et de perturber l’économie mondiale. Cela a peut-être déjà contribué à alimenter les vagues de chaleur de début de saison en Asie cette année.

« Un réchauffement El Niño devrait se développer dans les mois à venir et cela se combinera avec le changement climatique induit par l’homme pour pousser les températures mondiales dans un territoire inexploré », a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, dans un communiqué plus tôt cette mois. « Cela aura des répercussions considérables sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et l’environnement. Nous devons être préparés.

Nous savons que le prochain El Niño ne sera pas bon marché. Celui de 1997-98, l’un des plus puissants de l’histoire, a entraîné 5,7 billions de dollars de pertes de revenus dans les pays du monde entier, selon une étude publiée plus tôt ce mois-ci dans la revue Science. C’est beaucoup plus que les estimations précédentes de 96 milliards de dollars. Il a également été accusé d’avoir contribué à 23 000 décès alors que les tempêtes et les inondations se sont intensifiées dans son sillage.

La hausse des températures moyennes est sur le point d’amplifier davantage ces effets. Même si chaque pays respectait ses engagements actuels de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique, les événements El Niño pourraient entraîner 84 000 milliards de dollars de pertes économiques d’ici la fin du siècle, selon le Science étude.

« [T]L’ensemble de ces résultats suggère que si l’atténuation du climat est essentielle pour réduire les dommages accumulés dus au réchauffement, il est impératif de consacrer davantage de ressources à l’adaptation à El Niño de nos jours », ont écrit les auteurs.

Cela peut sembler beaucoup d’un phénomène météorologique entraîné par une eau légèrement plus chaude que la moyenne dans le Pacifique. Mais il s’avère que le plus grand océan de la planète, couvrant environ un tiers de sa surface, est un puissant moteur météorologique dans le monde entier. Des changements apparemment minimes de température, de vent et de courant dans les parties de l’océan Pacifique proches de l’équateur peuvent modifier les conditions météorologiques pendant des mois.

Les scientifiques ont amélioré leur capacité à prédire quand ces cycles augmenteront et à quel point ils seront graves. Dans le même temps, les humains modifient également le climat en construisant davantage de ports, de maisons et de bureaux dans des zones vulnérables aux catastrophes aggravées par El Niño. C’est pourquoi de tels événements peuvent être si coûteux, mais il existe des mesures qui peuvent atténuer certains de leurs pires effets.

Comment fonctionne El Niño ?

Les pêcheurs au large des côtes de l’Équateur et du Pérou ont inventé le terme El Niño au 19ème siècle pour décrire un courant d’eau chaude qui s’accumulait régulièrement le long de la côte ouest de l’Amérique du Sud autour de Noël (« El Niño » signifie « le garçon », une référence à l’enfant Jésus.)

L’eau chaude s’est avérée faire partie d’un système complexe beaucoup plus vaste reliant les mers et les cieux du monde entier. Les scientifiques savent maintenant que l’océan Pacifique alterne des phases chaudes, neutres et froides environ tous les deux à sept ans, induisant des changements dans l’océan et dans l’atmosphère. Ce va-et-vient s’appelle l’oscillation australe El Niño, ou ENSO. C’est « la plus forte fluctuation du système climatique de la planète », a déclaré Michael McPhaden, scientifique principal à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (Vous pouvez lire une explication plus détaillée de la mécanique d’El Niño ici.)

L’essentiel à comprendre est que l’océan Pacifique est immense. Énorme. Huuuuuuuuge. Et ce n’est que la surface; le Pacifique a une profondeur moyenne de 13 000 pieds mais peut descendre jusqu’à 36 000 pieds. L’eau ne se déplace pas seulement vers le nord, le sud, l’est et l’ouest, mais monte et descend. Ces courants sont entraînés par le vent ainsi que par les gradients de température et de sel.

Les océans de la Terre agissent également comme une batterie thermique géante. Ils ont absorbé plus de 90% du réchauffement que les humains ont induit en brûlant des combustibles fossiles, et le Pacifique, au moins, semble se réchauffer particulièrement rapidement.

Tout cela s’ajoute à une quantité d’énergie qui change le monde dans un seul grand océan.

Pendant la phase neutre d’ENSO, le vent pousse l’eau chaude du Pacifique autour de l’équateur d’est en ouest. Cela laisse de l’eau chaude s’accumuler près de l’Indonésie et y élève le niveau de la mer de 1,5 pied (0,5 mètre) au-dessus de la normale par rapport à la côte de l’Amérique du Sud. L’eau plus chaude près de l’Asie s’évapore plus facilement et alimente les tempêtes de pluie là-bas. Et à mesure que les eaux de surface sont repoussées d’Amérique du Sud, l’eau des profondeurs de l’océan monte, apportant avec elle des nutriments précieux comme le phosphore et l’azote. Ce phénomène s’appelle l’upwelling et il est essentiel pour nourrir la vie marine. Environ la moitié des poissons dans le monde sont pêchés dans les zones d’upwelling.

Quand El Niño commence à s’accélérer, ce moteur change de vitesse. Les alizés ralentissent et l’eau chaude près de l’Asie commence à remonter vers l’est à travers le Pacifique, atteignant la côte de l’Amérique du Sud. La dérive de l’eau chaude déplace également l’évaporation et la pluie, de sorte que l’Asie du Sud-Est et l’Australie ont tendance à devenir plus sèches, tandis que le Pérou et l’Équateur enregistrent généralement plus de précipitations.

« Cela crée beaucoup de convection et beaucoup d’orages dans une partie du monde qui n’a pas toujours cette activité », a déclaré Dillon Amaya, chercheur à la NOAA. « Vous libérez beaucoup d’énergie et beaucoup de chaleur dans l’atmosphère et cela crée des ondes qui se propagent symétriquement dans l’hémisphère nord et dans l’hémisphère sud. »

Ces perturbations peuvent alors dévier les modèles météorologiques à travers le monde. Par exemple, aux États-Unis, El Niño entraîne généralement moins de précipitations dans le nord-ouest du Pacifique et plus dans le sud-ouest. Mais c’est l’un des nombreux facteurs qui influencent la météo, ce qui rend difficile d’anticiper à quel point cela se passera au cours d’une année donnée. « Ce n’est pas toujours une relation en tête-à-tête », a déclaré Amaya.

Les lignes directrices pour déclarer un El Niño sont des températures de surface de la mer dans le Pacifique équatorial qui restent à 0,9 degrés Fahrenheit (0,5 Celsius) au-dessus de la moyenne sur 30 ans pendant trois mois. À l’heure actuelle, avec le changement des saisons, il est difficile de dire avec certitude que le monde est dans une année El Niño, mais les chercheurs disent qu’ils auront une meilleure réponse dans les semaines à venir. « Une fois que vous êtes de l’autre côté du printemps, nos compétences en matière de prévisions augmentent », a déclaré Amaya.

Ce moteur peut également passer en marche arrière. Les alizés soufflant d’est en ouest à travers le Pacifique se renforcent, refroidissant la région autour de l’équateur, un phénomène connu sous le nom de La Niña. Cela a tendance à avoir un effet de refroidissement sur toute la planète.

A quoi peut-on s’attendre cette année ?

El Niño reprend généralement au cours de l’été et montre ses effets les plus forts au cours de l’hiver dans l’hémisphère Nord. À l’heure actuelle, les prévisions s’appuyant sur des bouées océaniques, des capteurs, des mesures par satellite et des modèles informatiques montrent qu’une forte se prépare alors que l’océan Pacifique oriental se réchauffe régulièrement juste sous sa surface.

« La grande majorité … suppose que nous allons avoir un gros El Niño cet hiver », a déclaré Amaya. « Je pense que nous nous attendons certainement à battre des records de température mondiale cette année. »

Une partie de ce qui rend cela si choquant est que l’ENSO sort d’une phase inhabituellement longue de La Niña. Ils durent généralement un à deux ans, mais le monde en est un depuis 2020. « Il n’y a eu que trois triples creux La Niña au cours des 50 dernières années : un de 1973 à 76, un de 1998 à 2001, puis celui-ci. », a déclaré Mc Phaden. Cela a permis à plus d’énergie thermique de s’accumuler dans l’océan et a peut-être aidé à amortir une partie du réchauffement dû au changement climatique. Cependant, l’Organisation météorologique mondiale a noté que les huit dernières années étaient toujours les plus chaudes jamais enregistrées.

Ainsi, le réchauffement des eaux détecté dans le Pacifique équatorial et le rebond de La Niña pointent vers un fort El Niño. « Tous les ingrédients sont en place et la soupe est en train de cuire », a déclaré McPhaden. « L’océan est débouché. Toute cette chaleur stockée sous la surface de l’océan va sortir.

L’autre grand facteur est que la planète elle-même se réchauffe. El Niño fait partie d’un cycle naturel. L’activité humaine en amplifie certains aspects, mais pas toujours de manière directe. Les chercheurs s’attendent à ce que le changement climatique augmente les risques d’épisodes violents d’El Niño et de La Niña, mais ils ne savent toujours pas comment ils se manifesteront. Exactement comment cette chaleur supplémentaire est distribuée à travers l’océan et l’atmosphère modifiera quelles régions verront plus de pluie, lesquelles souffriront de sécheresse et où les plus grosses tempêtes atterriront.

Et même si la montée d’El Niño cette année finira par revenir à sa phase froide, cela ne suffira pas à compenser la consommation de combustibles fossiles de l’humanité. « Ce qui compte vraiment du point de vue à long terme, c’est cette augmentation incessante des concentrations de gaz à effet de serre », a déclaré McPhaden. « Vous ne pouvez pas échapper au fait qu’il y aura un réchauffement continu à cause de cela. »

Ces prévisions, cependant, font gagner un temps précieux pour se préparer. Alors qu’El Niño peut pousser certaines catastrophes à des extrêmes extrêmes, des outils tels que les systèmes d’alerte précoce, les abris en cas de catastrophe, les évacuations et les codes de construction résilients au climat peuvent contrôler le bilan humain. L’été va être chaud, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit mortel.