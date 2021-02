Ce que nous savons: les dernières nouvelles sur le rétablissement de Tiger Woods lors de son transfert dans un nouvel hôpital

Deux jours après s’être grièvement blessé à la jambe dans un accident de voiture près de Los Angeles qui a nécessité une intervention chirurgicale d’urgence, Tiger Woods a été transféré du centre médical Harbor-UCLA.

Le Dr Anish Mahajan, PDG par intérim et médecin-chef de Harbour-UCLA, a annoncé jeudi soir que Woods avait été transféré au Cedars-Sinai Medical Center «pour des soins orthopédiques continus et une récupération».

Woods a subi une fracture ouverte comminutive à la jambe droite lors de l’accident de renversement d’un seul véhicule qui a nécessité une chirurgie orthopédique d’urgence mardi.

Voici ce que nous savons sur les détails de l’accident de Woods et des blessures qu’il a subies.

RESTER INFORMÉ:Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur Tiger Woods. Inscrivez-vous à notre newsletter sportive.

Tiger Woods allait rencontrer les QB de la NFL

Le Los Angeles Times a rapporté jeudi que le jour de l’accident, Woods se rendait au Rolling Hills Country Club pour un tournage vidéo avec les QB de la NFL Drew Brees et Justin Herbert.

La veille, il avait passé une journée similaire avec l’acteur David Spade et la légende de la NBA Dwyane Wade.

Les blessures du tigre s’intensifient

Woods, 45 ans, aura un long processus de récupération devant lui avant de se réadapter à la vie de tous les jours, et encore moins de jouer au golf professionnel.

Les fractures de Woods causées par l’accident se trouvent sur les parties supérieure et inférieure du péroné et du tibia, qui ont été insérées avec une tige pour stabiliser la zone. Des vis et des broches ont été utilisées pour traiter d’autres blessures à la cheville et au pied, tandis que les médecins ont tranché le muscle dans la zone pour soulager la pression et l’enflure dans la région (une protection contre l’infection).

Depuis 2008, Woods a subi une série de blessures sur tout le corps (genou, épaule, cou) en plus de cinq chirurgies du dos.

Où était le crash? Cartes, les habitants décrivent la scène de l’accident

L’accident s’est produit alors que Woods roulait vers le nord sur Hawthorne Boulevard, près de la frontière de Rolling Hills et de Rancho Palos Verdes – deux villes péninsulaires à moins de 15 miles à l’ouest de Long Beach dans le comté de Los Angeles – un peu avant 7h12 mardi.

La zone est l’une des plus fréquentes des accidents, compte tenu de la pente et des courbes sur la route. Bien que la limite de vitesse soit de 45 mi / h, la route descend rapidement.

Le véhicule de Woods a traversé la médiane centrale et la voie de circulation opposée avant de rouler plusieurs fois et de s’arrêter.

Tiger Woods n’a pas été affaibli, dit le shérif du comté de LA

Ni le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, ni le policier Carlos Gonzalez n’ont déclaré qu’il semblait que Woods n’était pas affaibli ou sous l’influence au moment de l’accident.

« Il n’était pas ivre », a déclaré Villanueva. « Nous pouvons jeter celui-là.

« C’est un accident, pas un crime. »

Quel type de voiture conduisait Tiger Woods?

Woods conduisait une Genesis GV80. Il était à Los Angeles le week-end dernier pour le Genesis Invitational, organisé par sa fondation. La soi-disant «boîte noire» que le véhicule avait pourrait révéler les détails de l’accident.

Contribuant: Associated Press, rapports du personnel des États-Unis AUJOURD’HUI