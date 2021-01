OnePlus 9 est l’une des séries de smartphones les plus attendues cette année. Désormais, des images en direct du OnePlus 9 ont fait surface, faisant allusion à la conception du smartphone et aux spécifications possibles. À partir des images en direct, on peut voir que le OnePlus 9 peut être livré avec un écran incurvé et une conception perforée avec une configuration de caméra arrière triple avec une mise au point automatique laser. Les images en direct, divulguées dans un rapport d’ITHome, montrent OnePlus 9 dans un smartphone OnePlus 9 de couleur argentée et met en évidence le design du smartphone à l’avant et à l’arrière.

La série OnePlus 9 devrait faire ses débuts en mars de cette année et comprendra les modèles OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, ainsi qu’une variante OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite qui se trouvera sous le OnePlus 9. à une conception similaire à ce que nous avons vu dans les rendus et les fuites passés. Le OnePlus 9 semble avoir un module de caméra rectangulaire avec trois caméras placées verticalement, ainsi qu’une découpe séparée à côté du module, qui est considéré comme le dernier capteur de mise au point automatique.

Outre la conception, les images divulguées suggèrent les spécifications possibles du OnePlus 9, comme l’une des photos montre l’écran À propos du téléphone sur le smartphone. Selon les images, le OnePlus 9 semble être alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. De plus, les images montrent le OnePlus 9 avec un écran Fluid AMOLED à 120 Hz. En termes d’appareil photo, l’écran About Phone du OnePlus 9 montre qu’il existe deux capteurs de 48 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels. Ceci est contraire aux rapports précédents qui suggéraient un capteur de 50 mégapixels sur le OnePlus 9.

En dehors de cela, les images ne suggèrent plus rien. Des rapports précédents ont suggéré que le OnePlus 9 peut être livré avec une batterie de 4500 mAh avec une charge sans fil et une prise en charge de la charge sans fil inversée.