Ce que nous savons jusqu’à présent sur le suspect, les victimes et plus encore

Deux étudiants et deux enseignants ont été tués et neuf autres blessés une fusillade dévastatrice à l’école secondaire Apalachee de Winder, en Géorgie, mercredi.

Des détails apparaissent sur la manière dont cela s’est produit et sur l’identité du suspect, Colt Gray, 14 ansqui a été inculpé de quatre chefs de meurtre jeudi.

Voici ce que nous savons.

Ce qui s’est passé?

Les premiers coups de feu ont été signalés vers 10h20 au lycée d’Apalachee, à environ 72 km au nord-est d’Atlanta. Les cours avaient commencé il y a un peu plus d’un mois, a déclaré le directeur du Georgia Bureau of Investigation, Chris Hosey.

L’appel provenait d’un enseignant qui avait appuyé sur des boutons un appareil qui avertit les forces de l’ordre « Il y a une situation active à l’école », a déclaré le shérif du comté de Barrow, Jud Smith. Il a ajouté que tous les enseignants possèdent un de ces appareils.

Des témoins ont déclaré aux journalistes locaux avoir entendu des coups suivis d’une forte explosion alors que les étudiants et les enseignants se précipitaient pour se cacher.

Le suspect, identifié comme Colt Gray, s’est immédiatement rendu après qu’un adjoint du shérif travaillant comme agent de ressources scolaires l’a confronté, ont indiqué les autorités.

Hosey a déclaré que Gray avait utilisé une « arme de type plateforme AR » et qu’il n’y avait pas encore de preuve pour étayer l’implication d’autres tireurs. On ne sait toujours pas comment Gray a obtenu l’arme et l’a introduite dans l’école.

Hosey a déclaré que les enquêteurs tentent de clarifier la chronologie des événements, depuis l’arrivée de Gray à l’école jusqu’à la fusillade.

Qui étaient les victimes ?

Les victimes ont été identifiées comme étant les étudiants de 14 ans Mason Schermerhorn et Christian Angulo, ainsi que les enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Christina Irimie, 53 ans.

Aspinwall et Irimie étaient tous deux professeurs de mathématiques au lycée, selon le site Internet de l’établissement. Aspinwall était également coordinateur de la défense de l’équipe de football.

Une page GoFundMe pour Angulo a permis de récolter plus de 85 000 $ de dons.

« Il n’avait que 14 ans. C’était un très bon garçon, très gentil et très attentionné », a déclaré la sœur aînée d’Angulo, Lisette, qui a créé la page. « Il était tellement aimé par beaucoup. Sa perte a été si soudaine et inattendue. Nous avons vraiment le cœur brisé. Il ne méritait vraiment pas ça. »

Qui a été blessé ?

Les neuf blessés comprennent huit étudiants et un enseignant, ont indiqué les autorités. Ils ont tous été blessés par balle d’une manière ou d’une autre et devraient tous se rétablir.

La fille de l’une des victimes blessées, l’entraîneur de golf David Phenix, a déclaré que la hanche de son père avait été brisée après avoir été frappé au pied et à la hanche. Dans un message publié sur Facebook, elle a déclaré qu’il était dans un état stable après l’opération.

Qui était le suspect ? A-t-il déjà proféré des menaces ?

Le suspect avait montré un intérêt pour les fusillades de masse antérieuresen particulier le massacre de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, selon deux hauts responsables des forces de l’ordre informés de l’enquête.

Gris a également fait l’objet d’une enquête en mai 2023 en lien avec des menaces de fusillade dans une école, ont indiqué les autorités fédérales.

Ce mois-là, le FBI avait reçu un signalement d’un utilisateur de la plateforme de discussion Discord concernant des menaces en ligne de commettre une fusillade dans une école. Le FBI avait remonté le compte Discord jusqu’à une personne portant le même nom que le père de Gray et avait transmis l’affaire au département du shérif du comté de Jackson, où l’adolescent était inscrit à la Jefferson Middle School.

Lorsque le bureau du shérif a interrogé Gray et son père, l’adolescent a nié avoir proféré ces menaces et a déclaré avoir supprimé son compte Discord. Son père a également été interrogé et a déclaré aux enquêteurs qu’il avait des armes de chasse à la maison, mais que son fils n’y avait pas accès sans surveillance, selon un communiqué des forces de l’ordre publié mercredi.

Les écoles locales ont été alertées pour continuer à surveiller Gray, mais les autorités locales ont finalement classé l’affaire après n’avoir pas pu relier l’adolescent au compte en ligne qui avait proféré les menaces.

Les autorités enquêtent désormais pour déterminer si les menaces de 2023 sont liées à la fusillade de mercredi.

Quelles sont les accusations portées contre lui ?

Gray a été inculpé en tant qu’adulte de quatre chefs de meurtre, a déclaré jeudi après-midi le Georgia Bureau of Investigation.

L’adolescent est actuellement détenu au centre de détention pour jeunes de Gainesville, selon un porte-parole du département pénitentiaire de Géorgie. Il comparaîtra pour la première fois devant le tribunal vendredi et comparaîtra virtuellement depuis le centre.

Un père inculpé au lendemain de la fusillade

Le père de Gray, Colin Gray, 54 ans, a été arrêté pour avoir été accusé d’avoir permis à son fils de posséder une arme, ont annoncé jeudi les autorités.

Colin Gray est accusé de quatre chefs d’homicide involontaire, de deux chefs de meurtre au deuxième degré et de huit chefs de cruauté envers les enfants, a déclaré le Georgia Bureau of Investigation.

« Ses accusations sont directement liées aux actions de son fils et au fait de lui permettre de posséder une arme », a déclaré le directeur du GBI, Chris Hosey.

Deux sources policières au courant de l’enquête ont déclaré à NBC News qu’il avait acheté un fusil de type AR-15 pour son fils en guise de cadeau, après que les deux hommes aient été interrogés sur la menace en ligne l’année dernière.

Au moment où ils ont été interrogés sur la menace en ligne, le père du garçon a déclaré qu’il y avait des armes de chasse dans la maison mais que son fils n’y avait pas accès sans surveillance, ont déclaré le FBI et le bureau du shérif du comté de Jackson.

Qu’entendons-nous de la part de la communauté ?

La fusillade a secoué la communauté du lycée Apalachee, les étudiants racontant les moments de terreur entourant l’événement.

Ariel Bowling, un étudiant de deuxième année d’Apalachee, a déclaré que la fusillade était « une expérience vraiment traumatisante ».

« J’ai l’impression qu’on n’est jamais en sécurité nulle part et que même s’il y a des policiers à l’école, il n’y a toujours aucune sécurité », a déclaré Bowling.

Un autre élève de deuxième année de l’école, Miguel Eduardo Perichi Orta, a déclaré qu’il était « bouleversé et déçu » par la violence meurtrière.

« Si quelque chose comme ça peut arriver ici, alors que vous pensez que c’est une journée normale, cela peut arriver n’importe où, et c’est ce qui fait vraiment mal », a-t-il déclaré.

D’autres étudiants ont décrit la panique et la peur qu’ils ont ressenties au moment de la fusillade. Une étudiante a déclaré qu’elle « suffoquait » alors qu’elle se réfugiait sur place.

La communauté de Winder s’est réunie pour une veillée mercredi soir, les membres de la communauté priant et allumant des bougies pour les victimes.

Les politiciens de tout le pays ont également exprimé leur choc et leur tristesse suite à la fusillade, certains appelant à une réforme législative sur les armes à feu.

Dans un communiqué, le président Joe Biden a déclaré que la fusillade était « un autre rappel horrible de la manière dont la violence armée continue de déchirer nos communautés ».

« Partout dans le pays, les élèves apprennent à se cacher et à se protéger au lieu d’apprendre à lire et à écrire. Nous ne pouvons pas continuer à considérer cela comme normal », a ajouté Biden.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com