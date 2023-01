Ce que nous savons jusqu’à présent — RT World News

Des foules en colère qui soutiennent toujours l’ancien président Bolsonaro ont pris d’assaut trois branches du pouvoir à Brasilia alors que la police a besoin d’heures pour rétablir l’ordre

Dimanche, des milliers de partisans de l’ancien président de droite brésilien Jair Bolsonaro ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux de Brasilia, la capitale du pays. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et des dizaines blessées lors d’affrontements entre les émeutiers et les forces de sécurité.

Qu’est-il arrivé?

Des milliers de partisans de Bolsonaro, qui refusent d’accepter sa défaite – lors d’élections serrées – face à son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, se sont réunis dimanche dans la capitale Brasilia.

Les manifestants, dont beaucoup portaient des drapeaux nationaux et portaient les maillots de l’équipe nationale de football du pays, se sont dirigés vers le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du Planalto. Ils ont rapidement submergé les cordons de police, grimpant sur les toits des bâtiments gouvernementaux, brisant les vitres et causant des ravages à l’intérieur. Certains dans la foule auraient appelé l’armée à intervenir et à rétablir Bolsonaro au pouvoir.

Il a fallu plusieurs heures aux forces de sécurité pour rétablir l’ordre dans le centre de la capitale, quelque 300 émeutiers ayant été arrêtés au milieu d’affrontements violents. Au moins 46 personnes ont été blessées, dont six dans un état grave, ont rapporté les médias locaux, sur la base des données des hôpitaux.

Comment les autorités ont-elles réagi ?

Le président Lula, qui a été investi il ​​y a à peine une semaine, a déclaré l’état d’urgence dans le district fédéral de Brasilia et a appelé à une “l’intervention fédérale” pour réprimer les troubles. Il a critiqué les manifestants comme “fanatiques fascistes” insistant pour qu’eux-mêmes et ceux qui ont orchestré les émeutes soient punis pour ce qu’ils ont fait. Selon Lula, c’était “génocidaire” Bolsonaro qui était à blâmer, pour avoir encouragé ses partisans.















Le ministre de la Justice du pays, Flavio Dino, a décrit les événements dans la capitale comme une tentative “coup” et a promis d’autres arrestations en rapport avec les troubles.

La Cour suprême du Brésil a suspendu le gouverneur de Brasilia Ibaneis Rocha pendant 90 jours pour n’avoir pas empêché la violence, bien que les projets des partisans de Bolsonaro d’organiser un grand rassemblement aient été bien connus et largement rapportés dans les médias.

Le juge Alexandre de Moraes a fait valoir que des émeutes d’une telle ampleur “ne pourrait avoir lieu qu’avec l’approbation et même la participation effective des autorités compétentes”.

Ibaneis s’était auparavant excusé pour les événements de Brasilia, marquant les manifestants “de vrais vandales” et “les terroristes,” et affirmant que l’administration de la ville ne s’attendait tout simplement pas à ce que les manifestations atteignent une telle ampleur.

Qu’a dit Bolsonaro ?

Bolsonaro, qui avait auparavant quitté le Brésil pour Miami, en Floride, au lieu de se rendre à l’investiture de son rival, a rejeté les accusations de Lula d’avoir fomenté les émeutes, qui, selon lui, n’étaient étayées par aucune preuve.

« Les manifestations pacifiques… font partie de la démocratie. Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics comme cela s’est produit aujourd’hui… échappent à la règle », il a écrit sur Twitter. L’ex-président a également souligné que des manifestants de gauche au Brésil étaient responsables d’actions similaires en 2013 et 2017.

Bolsonaro n’a jamais reconnu publiquement sa défaite et a affirmé sans fournir de preuves que le système de vote électronique du Brésil était vulnérable à la falsification.

Comment le monde a-t-il réagi ?

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes que les émeutes brésiliennes étaient “scandaleux,” tandis que les membres démocrates du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez et Joaquin Castro sont allés encore plus loin et ont appelé à l’extradition de Bolsonaro des États-Unis.















D’autres dirigeants de la région ont également condamné les événements de Brasilia, le président vénézuélien Nicolas Maduro accusant la violence de “Les groupes néo-fascistes de Bolsonaro.” Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré qu’il y avait un “tentative de coup d’Etat anti-démocratique” orchestrée par le “chefs du pouvoir oligarchique” dans le pays.

Le président de l’Argentine voisine du Brésil, Alberto Fernandez, a déclaré que sa nation se tenait “avec le peuple brésilien pour défendre la démocratie et ne plus jamais permettre le retour des fantômes du coup d’État promus par la droite”.

Le ministère russe des Affaires étrangères décrit comme “inacceptable” les tentatives de violation de l’ordre constitutionnel par “des représentants radicaux de l’opposition brésilienne”. Il était essentiel de maintenir la stabilité politique interne au Brésil, qui est « notre partenaire stratégique », a souligné le ministère.

Comparaisons avec l’émeute du Capitole des États-Unis

Les émeutes dans la capitale brésilienne ont établi un parallèle avec la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021 par les partisans de l’ancien président Donald Trump. Bolsonaro, qui est parfois appelé “Trump Of South America”, a également douté de la fiabilité du système de vote électronique et a remis en question le résultat de l’élection bien qu’il soit reconnu par divers politiciens du pays, y compris certains de ses propres alliés, comme ainsi que par des dizaines de gouvernements étrangers. L’une des différences entre les événements de Washington et de Brasilia était que dans ce dernier cas, les troubles ont eu lieu le week-end et les bâtiments gouvernementaux étaient pour la plupart vides.

Trump a nié à plusieurs reprises avoir encouragé la violence le jour de la manifestation. Alors que les manifestants ont réussi à se frayer un chemin dans le Capitole, dans certains cas prétendument avec l’aide de la police locale, ils n’ont fait que vandaliser le bâtiment. Un certain nombre d’émeutiers ont perdu la vie au milieu du chaos, dont une femme abattue par la police et plusieurs autres qui ont subi des épisodes médicaux, tandis que près de 1 000 personnes ont ensuite fait face à une répression sévère de la part des forces de l’ordre locales et fédérales.