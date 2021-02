Ce que nous savons jusqu’à présent

Le site de micro-blogging Twitter a commencé à déployer de nouvelles étiquettes qui marquent les tweets avec un avertissement «matériel piraté» contenant des liens vers des actualités basées sur le piratage ou la fuite de documents. L’étiquette a été repérée pour la première fois dans un rapport de Mashable, qui montre que Twitter a ajouté l’étiquette «matériel piraté» à un tweet publié par le site d’information indépendant The Grayzone. L’étiquette indique: « Ces matériaux peuvent avoir été obtenus par piratage. »

L’avertissement s’affiche à la fois sur le Web et sur les applications mobiles de Twitter pour iOS et Android. Le tweet de The Grayzone a été publié à l’origine le 20 février, et les utilisateurs ont commencé à remarquer qu’une étape supplémentaire avait été ajoutée lors de la tentative de retweeter des messages liés à l’histoire de Grayzone. Twitter a introduit une fenêtre contextuelle sur le tweet qui avertit les utilisateurs du matériel de «piratage» lors du retweet et inclut un lien qui redirige les utilisateurs vers la politique de distribution de contenu piraté de Twitter. Twitter dit que c’est pour aider à garder la plate-forme un endroit pour des informations fiables.

Des fichiers divulgués montrent le rôle de Reuters et de la BBC dans les programmes secrets du ministère britannique des Affaires étrangères pour effectuer un «changement d’attitude» et «affaiblir l’influence de l’État russe».@MaxBlumenthal enquête sur https://t.co/EguVEHA3xV – La Grayzone (@TheGrayzoneNews) 20 février 2021

L’histoire de Grayzone provient de documents récemment piratés et divulgués qui montrent que Reuters et la BBC ont participé à un programme créé par le gouvernement britannique pour «affaiblir l’influence de l’État russe». Cela semble être la première fois que Twitter utilise cette étiquette d’avertissement particulière sur un site de langue anglaise, selon le rapport Mashable.

Selon un rapport de The Verge, les utilisateurs peuvent également inciter Twitter à mettre une étiquette «Matériel de piratage» dans n’importe quel lien partagé sur la plate-forme. Le rapport indique que si les utilisateurs tweetent un lien spécialement conçu qui combine l’URL signalée et une véritable URL et le tweetent, l’étiquette apparaîtra sur ledit tweet. Nous avons essayé cette astuce et avons essayé d’incorporer le lien d’histoire de Grayzone avec une autre URL authentique, mais Twitter n’a pas étiqueté notre tweet.

En dehors de l’histoire de Grayzone, l’étiquette «matériel de piratage» a également été vue sur une histoire concernant le vaccin COVID-19 de Pfizer, qui a été publiée le 16 janvier, et un tweet avec un clip vidéo du chanteur anglais Rick Astley, partagé le 24 février .

Nous avons contacté Twitter à ce sujet et mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que nous recevrons une réponse. Il n’y a aucune certitude sur ce qui constitue du matériel de piratage ou sur le type de contenu que Twitter signalera à l’avenir.