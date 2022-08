Ce que nous savons et ne savons pas

Johannesburg (AFP) – L’Africa Super League a été lancée cette semaine en Tanzanie en grande pompe, avec d’énormes prix en argent pour les 24 clubs qui se qualifieront pour la première édition l’année prochaine.

Les équipes qui remportent la compétition phare actuelle, la Ligue des champions de la CAF, empochent 2,5 millions de dollars (2,4 millions d’euros). Les vainqueurs de la Super League seront plus riches de 11,5 millions de dollars.

La première édition de la Super League devrait débuter en août 2023, se poursuivre jusqu’en mai 2024 et se terminer par une finale «à la Super Bowl».

Ici, AFP Sport raconte ce que l’on sait de la Super League et aussi ce que l’on ignore d’une compétition qui va donner un coup de pouce considérable au football en Afrique.

Connu

La Super League commencera avec trois groupes régionaux de huit clubs – nord, centre-ouest, sud-est – et chaque équipe affrontera les sept autres à domicile et à l’extérieur.

Les cinq premiers de chaque section ainsi que la meilleure équipe classée sixième se qualifient pour une phase à élimination directe consistant en un huitième de finale, des quarts de finale et des demi-finales sur deux manches et une finale.

+++

Les qualifiés seront déterminés par des classements basés sur les résultats des compétitions de la CAF sur une période encore à annoncer.

Il y aurait des clubs de 16 pays dans l’édition de lancement avec un maximum de trois d’une nation. Le Maroc pourrait fournir les clubs de Casablanca Raja et Wydad plus Renaissance Berkane.

+++

Le plan initial d’avoir 20 membres permanents de la Super League avec quelques clubs supplémentaires qualifiés a été abandonné.

Au lieu de cela, les barrages de promotion-relégation de la fin de la première édition détermineront la composition.

+++

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré que chaque qualifié recevrait 3,5 millions de dollars à l’avance pour couvrir les frais de voyage et d’hébergement et pour renforcer les équipes.

Les frais de voyage épuisent gravement les fonds des concurrents de la Ligue des champions, seuls les 16 clubs qui atteignent la phase de groupes recevant des prix en argent, à partir de 550 000 $.

+++

Le VAR sera utilisé dans les 197 matches de groupe et à élimination directe, ce qui, espère la CAF, réduira considérablement le nombre de plaintes concernant un arbitrage biaisé.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé de créer un panel d’élite d’arbitres africains à plein temps, qui seraient financés par l’organisme mondial avec de mauvaises performances déclenchant une rétrogradation.

Inconnue

Qui fera la coupe est le plus important dans les pensées des fans de football africains, et le Raja, le Wydad, Berkane, Al Ahly et Zamalek d’Egypte et l’Espérance Tunis semblent des certitudes.

Mamelodi Sundowns et Orlando Pirates d’Afrique du Sud, TP Mazembe de la République démocratique du Congo et Horoya de Guinée sont également susceptibles d’être inclus à en juger par les récents résultats de la CAF.

+++

L’équipe sud-africaine Kaizer Chiefs a atteint la finale de la Ligue des champions 2021, mais a par ailleurs fait peu d’impression en Afrique, faisant souvent des sorties précoces après avoir aligné des équipes en sous-effectif.

Mais les Chiefs font partie des plus grandes marques de football en Afrique, sont gérés par des professionnels et disposent d’installations de classe mondiale. Cela dit, seront-ils classés suffisamment haut pour garantir l’inclusion ?

+++

L’équipe nationale nigériane est parmi les plus fortes d’Afrique, mais les clubs locaux se sont mal comportés dans les compétitions de la CAF pendant de nombreuses saisons, seul Enyimba faisant impression.

Enyimba, basé dans la ville du sud-est d’Aba, devrait y arriver, mais ils seront probablement le seul club du pays le plus peuplé d’Afrique à figurer dans la première Super League.

+++

La CAF recherche désespérément une audience télévisée mondiale pour la Super League, mais doit rivaliser avec un flot de couverture des équipes nationales et des clubs européens.

Les lundis et vendredis sont les jours les moins encombrés en matière de télévision et les meilleures options pour les matchs de Super League, mais aucun plan concernant les jours de match n’a été divulgué.

+++

La CAF a déclaré qu’elle conserverait les compétitions de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération de deuxième niveau, peut-être en tant que compétitions à élimination directe avec les phases de groupes actuelles abandonnées.

Ajoutez la Super League, où les finalistes disputeront 21 matches, et les officiels qui organisent des championnats et des coupes nationaux doivent craindre la congestion des matches.