Ce que nous savons et ne savons pas sur l’arrêt cardiaque de Damar Hamlin

La préoccupation est de savoir si, pendant ces longues minutes avant le retour du rythme cardiaque de M. Hamlin, alors que son cœur ne pompait pas normalement, un manque de sang a endommagé son cerveau, ont déclaré des experts en cardiologie. Si un patient en arrêt cardiaque ne récupère pas immédiatement, les médecins provoqueront souvent un coma pour donner au cerveau une chance de se reposer, a déclaré le Dr Mack. Parfois, les médecins refroidissent également le cerveau pour ralentir son métabolisme pendant qu’il récupère, en utilisant des couvertures de refroidissement – ​​qui ont des serpentins qui font circuler de l’eau réfrigérée – et des coiffes.

“Plus on s’inquiète des lésions cérébrales, plus les médecins sont agressifs au sujet de la sédation et de l’hypothermie”, a ajouté le Dr Mack. Si M. Hamlin reste inconscient de 72 à 96 heures après son arrêt cardiaque, “il y a une réelle inquiétude”, a déclaré le Dr Mack.

D’autres athlètes, comme les marathoniens, se sont effondrés et sont même morts lorsque leur cœur s’est arrêté à la suite de crises cardiaques ou d’arythmies causées par des anomalies cardiaques sous-jacentes. Certains exemples, a déclaré le Dr Mack, sont la cardiomyopathie hypertrophique, dans laquelle les parois du cœur sont épaissies, ou le syndrome du QT long, un trouble de la signalisation cardiaque.

Mais, bien qu’ils ne puissent pas les exclure, les cardiologues doutent que M. Hamlin ait ces conditions. Le Dr Rajat Deo, spécialiste de l’arythmie à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré que la NFL testait intensivement ses athlètes et devrait trouver de tels problèmes.

Les arrêts cardiaques diffèrent des crises cardiaques, qui surviennent lorsqu’une artère alimentant le cœur en sang est bloquée, privant l’organe de sang. Cela peut déclencher une arythmie ou même une mort subite.

“Cela aurait-il pu être dû à un blocage?” a demandé le Dr Brahmajee Nallamothu, professeur de médecine interne et de cardiologie à l’Université du Michigan. “Je suppose, mais probablement peu probable chez un jeune homme.”

Ken Belson reportage contribué.