Ce que nous savons (et ce que nous ne savons pas) – Shaw Local

NEW YORK – (AP) – Le président Joe Biden devrait annoncer mercredi que de nombreux Américains peuvent avoir jusqu’à 10 000 $ en dette fédérale de prêt étudiant annulée. Les détails du plan sont encore en cours de finalisation, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent et ce que cela signifie pour les personnes ayant des prêts étudiants en cours :

BIDEN PARDONNERA-T-IL LES PRÊTS ÉTUDIANTS?

Trois personnes familières avec le plan disent qu’il annulera jusqu’à 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour toute personne qui gagne moins de 125 000 $ par an. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des détails du plan avant qu’il ne soit annoncé. Certaines catégories d’emprunteurs pourraient bénéficier d’un allégement plus important, mais cela était encore en discussion.

LE GEL DU PAIEMENT DES PRÊTS ÉTUDIANTS SERA-T-IL PROLONGÉ?

Ces mêmes personnes disent que la pause sur les remboursements des prêts étudiants sera prolongée jusqu’en janvier. La le gel a commencé en 2020 comme un moyen d’aider les personnes en difficulté financière pendant la pandémie de COVID-19 et il a été prolongé à plusieurs reprises depuis. Il doit actuellement expirer le 31 août.

Les taux d’intérêt resteront à 0 % jusqu’au début des remboursements. Dans le cadre d’une prolongation antérieure annoncée en avril, les personnes qui étaient en retard de paiement avant la pandémie seront automatiquement mises en règle.

QUI SERA ADMISSIBLE À LA REMISE DE PRÊT ÉTUDIANT ?

Les détails n’ont pas encore été annoncés, mais seules les personnes gagnant moins de 125 000 $ par an devraient être admissibles. Les personnes qui ont emprunté dans le cadre de la plupart des programmes fédéraux de prêts aux étudiants sont susceptibles d’être éligibles, tandis que celles qui ont des prêts privés émis par des banques ou des écoles ne le seront probablement pas.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE REMISE DE PRÊT ÉTUDIANT?

Les détails à ce sujet n’ont pas encore été annoncés, mais plus d’informations seront probablement disponibles plus tard mercredi.

COMBIEN DE PERSONNES CECI AIDERA-T-IL ?

Environ 43 millions d’Américains ont une dette d’études fédérale, et un tiers d’entre eux doivent moins de 10 000 $. La moitié doit moins de 20 000 $. Le montant total de la dette étudiante fédérale est supérieur à 1,6 billion de dollars. Près d’un tiers de tous les étudiants américains contractent des prêts pour payer leurs études universitaires, la dette étudiante moyenne atteignant un niveau record de 37 014 $ en 2021.

QUE FAIRE SI J’AI DÉJÀ REMBOURSÉ MES PRÊTS ÉTUDIANTS ? VAIS-JE VOIR UNE RÉPARATION ?

L’annulation de la dette ne devrait s’appliquer qu’aux personnes qui détiennent actuellement une dette d’études.

EST-CE QUE LA REMISE DES PRÊTS ÉTUDIANTS ARRIVERA DÉFINITIVEMENT ?

Les critiques pensent que la Maison Blanche fera l’objet de poursuites judiciaires pour ce plan, car le Congrès n’a jamais donné au président le pouvoir explicite d’annuler la dette. Nous ne savons pas encore quel impact cela pourrait avoir sur le calendrier d’annulation des prêts étudiants.

Seung Min Kim, Michael Balsamo, Chris Megerian et Zeke Miller à Washington ont contribué à ce rapport.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Charles Schwab pour des rapports éducatifs et explicatifs visant à améliorer la littératie financière. La fondation indépendante est distincte de Charles Schwab and Co. Inc. L’AP est seule responsable de son journalisme.

