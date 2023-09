Ce que nous savons du tremblement de terre massif au Maroc

Plus de 1 000 personnes sont mortes après un puissant séisme d’une magnitude d’au moins 6,8 qui a frappé le Maroc vendredi soir près de la ville de Marrakech, le plus grand séisme de ce type à avoir frappé le pays depuis des décennies.

Le nombre de morts augmente rapidement alors que les secouristes fouillent les villes et villages autour de l’épicentre dans les montagnes du Haut Atlas et se frayent un chemin à travers les décombres de la vieille ville de Marrakech, située à environ 70 kilomètres au nord. Le dirigeant marocain, le roi Mohammed VI, a appelé l’armée à mener des opérations de recherche et de sauvetage, et d’autres pays, dont la France, les Émirats arabes unis et la Turquie, ont promis leur soutien à l’opération.

La zone proche de l’épicentre du séisme est connue pour ses petits villages pittoresques nichés dans les montagnes, tandis que Marrakech est une destination touristique internationale dont l’histoire remonte au Moyen Âge. Les célèbres murs rouges représentant les limites de la ville, ainsi que la mosquée Kutubiyya dans la vieille ville, ont tous deux été endommagés par le séisme, mais l’ampleur exacte est encore inconnue.

De nombreux bâtiments de la vieille ville ont des centaines d’années ; la mosquée Kutubiyya remonte au XIIe siècle. Les tremblements de terre étant rares au Maroc, les structures ne sont pas construites pour y résister comme elles pourraient l’être dans une ville comme San Francisco ou Tokyo. De plus, le séisme s’est produit à seulement 18 kilomètres sous terre, selon le Service géologique des États-Unis, ce qui a probablement augmenté les dégâts et laissé présager un nombre élevé de morts. « Je m’attendrais à ce que le bilan final des morts s’élève à des milliers une fois que nous serons à nouveau connus », a déclaré Bill McGuire, professeur émérite des risques géophysiques et climatiques à l’University College de Londres, à l’Associated Press. « Comme pour tout grand séisme, des répliques sont probables, ce qui entraînera de nouvelles victimes et entravera les recherches et les secours. »

Marrakech et ses environs ont une forte densité de population, ce qui aura probablement un impact sur le nombre de victimes. Bien que la région touchée elle-même compte environ 1,8 million d’habitants, certaines parties de Marrakech sont plus densément peuplées que Manhattan, selon une analyse du New York Times des données de WorldPop, un projet de l’Université de Southampton en Grande-Bretagne.

La science des tremblements de terre s’est améliorée au cours des dernières décennies et la compréhension des lignes de faille et des emplacements possibles des séismes est beaucoup plus claire que par le passé, ce qui peut aider à orienter les politiques et les préparatifs. Mais il est encore impossible de prédire quand les tremblements de terre se produiront, ce qui rend d’autant plus important que les régions vulnérables soient préparées à résister à la catastrophe.

Voici comment le gouvernement marocain gère la crise

Le Maroc a un Premier ministre, Aziz Akhannouch, mais le roi a le dernier mot en matière d’État, selon la constitution marocaine. Toute aide internationale devra se faire à l’invitation de Mohammed.

La monarchie est une institution importante pour l’identité nationale du Maroc et remonte au 8ème siècle. Le père de Mohammed, Hassan II, a régné pendant 38 ans à une époque de transition postcoloniale pour le Maroc et plus largement sur le continent africain ; Bien qu’il ait un héritage complexe, il a eu une présence notable sur la scène mondiale et a cultivé des amitiés avec les États-Unis et Israël.

Mohammed, cependant, est souvent absent de son pays, et non pour des voyages diplomatiques – il est revenu au Maroc ce printemps après de longs voyages à l’étranger en France et au Gabon, et est souvent vu en compagnie du combattant de l’Ultimate Fighting Championship marocain d’origine allemande, Abu Bakr. Azaïtar et ses frères. Bien qu’ils ne soient plus aussi visibles depuis le retour de Mohamed, les organes de presse marocains dénigrent souvent les frères et expriment leurs inquiétudes quant à leur influence sur le monarque, a rapporté le Financial Times le mois dernier.

Les Forces armées royales marocaines ont déployé des hélicoptères, des drones et des avions dans le cadre de la mission de recherche et de sauvetage, selon l’Associated Press ; Les déplacements par voie terrestre vers les zones touchées ont été rendus extrêmement difficiles en raison de la circulation et des débris du séisme. Médecins sans Frontières a annoncé samedi qu’il enverrait une équipe au Maroc et se coordonnait déjà avec les autorités locales.

Mohammed lui-même n’a pas été vu ni entendu depuis le séisme ; même son ordre de déployer des forces de recherche et de sauvetage a été relayé par l’armée marocaine. Même si des pays comme le Japon, Israël et la Turquie ont offert leur soutien – et trois régions françaises ont même promis 2 millions de dollars pour les efforts de secours – il n’est pas clair si le roi a accepté cette aide.

Bien que le Maroc soit relativement stable par rapport à ses voisins comme la Libye et la Tunisie, il est toujours aux prises avec de graves conflits économiques, notamment un secteur agricole souffrant de sécheresses prolongées et une industrie touristique toujours en convalescence après la pandémie de Covid-19, sans parler de l’inflation paralysante due à la pandémie de Covid-19. à la guerre en Ukraine.

Le tremblement de terre de vendredi soir n’est pas sans rappeler celui qui a secoué le sud de la Turquie et certaines parties du nord de la Syrie en février, où des infrastructures inadéquates ont également contribué au nombre élevé de victimes et au retard des efforts de recherche et de sauvetage. Bien que des réformes visant à améliorer la résistance des bâtiments aux tremblements de terre aient été introduites en 2011, elles n’ont pas été adoptées de manière uniforme dans toutes les zones sismiques du Maroc, a rapporté le New York Times, et les contrôles de qualité dans les zones les plus pauvres et les zones rurales sont rares.