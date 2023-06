Ce que nous savons du submersible à destination du Titanic qui manque avec 5 personnes à bord

Une recherche est en cours pour un navire de haute mer qui a disparu avec cinq personnes à bord après avoir plongé vers le site de l’épave en détérioration du paquebot Titanic.

La Garde côtière américaine mène la recherche de la petite embarcation, nommée Titan, dans l’océan Atlantique Nord. La région éloignée est l’endroit où le Titanic a heurté un iceberg et a coulé en 1912, tuant tous sauf environ 700 des quelque 2 200 passagers et membres d’équipage.

La plongée du Titan dimanche est l’une des nombreuses qui ont été effectuées sur l’épave par OceanGate Expeditions depuis 2021. Le navire coulé se trouve à environ 3,8 kilomètres sous la surface.

La société d’exploration sous-marine a fait la chronique de la décomposition du navire ainsi que de l’écosystème sous-marin qui s’est développé autour de lui au cours du siècle dernier.

Ce que nous savons jusqu’à présent :

QUAND ET OÙ LE TITAN A-T-IL DISPARU ?

L’engin a été submergé dimanche matin et son navire de soutien a perdu le contact avec lui environ une heure et 45 minutes plus tard, selon les garde-côtes.

Le navire a été signalé en retard à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, à Terre-Neuve, selon le Centre conjoint de coordination de sauvetage du Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le Titan était lancé à partir d’un brise-glace loué par OceanGate et anciennement exploité par la Garde côtière canadienne. Le navire a transporté des dizaines de personnes et l’engin submersible vers le site de l’épave de l’Atlantique Nord, où le Titan effectue plusieurs plongées.

David Concannon, un conseiller d’OceanGate, a déclaré lundi à l’Associated Press que le submersible disposait d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures. Il a déclaré que les responsables s’efforçaient d’amener un véhicule télécommandé pouvant atteindre une profondeur de 6 000 mètres (environ 20 000 pieds) sur le site dès que possible.

QUI ETAIT A BORD ?

La Garde côtière a déclaré qu’il y avait un pilote et quatre « spécialistes de mission » à bord. Les « spécialistes de mission » sont des personnes qui paient pour participer aux expéditions d’OceanGate. Ils utilisent à tour de rôle l’équipement de sonar et effectuent d’autres tâches dans le submersible pour cinq personnes.

L’homme d’affaires britannique Hamish Harding était l’un des spécialistes de la mission, selon Action Aviation, une société dont Harding est président.

Harding est un aventurier qui détient trois records du monde Guinness, dont celui de la plus longue durée à pleine profondeur de l’océan par un navire avec équipage. En mars 2021, lui et l’explorateur océanique Victor Vescovo ont plongé au plus bas fond de la fosse des Mariannes. En juin 2022, il est allé dans l’espace sur la fusée New Shepard de Blue Origin.

QUEL GENRE DE NAVIRE DE HAUTE MER ÉTAIT-CE ?

Titan est capable de plonger à 4 000 mètres ou 13 120 pieds « avec une marge de sécurité confortable », selon des documents déposés par la société en avril auprès d’un tribunal de district américain de Virginie qui supervise les affaires du Titanic.

Dans un dossier judiciaire de mai 2021, OceanGate a déclaré que le Titan avait une « dispositif de sécurité sans précédent » qui évalue l’intégrité de la coque tout au long de chaque plongée. Au moment du dépôt du dossier, Titan avait effectué plus de 50 plongées d’essai, y compris à la profondeur équivalente du Titanic, dans des eaux profondes au large des Bahamas et dans une chambre sous pression, a indiqué la société.

Au cours de son expédition de 2022, OceanGate a signalé que le submersible avait un problème de batterie lors de sa première plongée et devait être attaché manuellement à sa plate-forme élévatrice, selon un dossier du tribunal de novembre.

QUELLE ÉTAIT LA MISSION DU TITAN ?

L’objectif des expéditions d’OceanGate a été de faire la chronique de la détérioration du Titanic ainsi que de l’écosystème sous-marin que les épaves engendrent souvent.

Ce qui reste du Titanic succombe lentement aux bactéries mangeuses de métaux qui consomment des centaines de livres de fer par jour. Des trous envahissent l’épave, tandis que le nid de pie a déjà disparu. Certains ont prédit que le navire pourrait disparaître dans quelques décennies à mesure que des trous bâilleraient dans la coque et que des sections se désintégreraient.

La société a équipé le Titan de caméras haute définition et d’un équipement sonar multifaisceaux. Tracer la décomposition de l’épave peut aider les scientifiques à prédire le sort d’autres épaves en haute mer, y compris celles qui ont coulé pendant les guerres mondiales. Un autre objectif est la vie marine : des centaines d’espèces n’ont été vues que sur l’épave.

« L’océan prend cette chose, et nous devons la documenter avant que tout ne disparaisse ou ne devienne méconnaissable », a déclaré Stockton Rush, président d’OceanGate Expeditions, à l’AP en 2021.

The Associated Press