Crédit d’image : HBO

Une série de suites de Jon Snow était en «développement précoce» en 2022.

Le titre provisoire de l’émission est Neige.

En mai 2023, on ne sait pas si l’émission sera éclairée au vert.

L’histoire de Jon Snow n’est peut-être pas terminée. En 2022, il a été signalé qu’une série de suites de Jon Snow était en préparation. Alors, quelle est la dernière mise à jour sur le spin-off ? Nous ne sommes pas exactement rien savoir.

Le Game of Thrones l’univers continue de s’étendre avec Maison du Dragon et le prochain Un chevalier des sept royaumes : la nuit des haies série. De quoi de Kit Harington dit à propos de la série à la dernière mise à jour, HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la série Jon Snow.

Date de sortie de la série Jon Snow

Il n’y a pas de date de sortie de la série Jon Snow pour le moment. L’émission n’a pas encore été officiellement éclairée par HBO. La première nouvelle a été rapportée par Le journaliste hollywoodien en juin 2022. À l’époque, le rapport affirmait que la série était en «développement précoce», avec Kit Harington prêt à revenir en tant que seul et unique Jon Snow.

Auteur George R.R. Martin a confirmé dans un article de blog le même mois qu’une série de Jon Snow était en « développement ». Il a noté que le titre provisoire de l’émission était Neige. George a ajouté: « Oui, c’était Kit Harrington [sic] qui nous a apporté l’idée. Je ne peux pas vous dire les noms des scénaristes / showrunners, car cela n’a pas encore été autorisé pour la sortie… mais Kit les a également amenés, sa propre équipe, et ils sont formidables.

Emilia Clarke, l’ancienne co-vedette de Kit, a révélé que Kit lui avait parlé de la série. « C’est en train d’arriver », a-t-elle dit nouvelles de la BBC en juin 2023. « Pour autant que je sache, il a été créé par Kit, donc il est dedans depuis le début. Donc, ce que vous regarderez, espérons-le, si cela se produit, est certifié par Kit Harington.

En février 2023, Jimmy Fallon a demandé à Kit à bout portant sur la série dérivée sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. Kit était incroyablement énigmatique et a dit qu’il « ne peut rien dire » sur la série.

En mai 2023, le responsable du drame de HBO, Francesca Orsi, a fait le point sur la série Jon Snow au milieu de la grève des scénaristes en cours. « Nous travaillons juste en profondeur avec les écrivains pour le mettre en forme pour un feu vert potentiel, mais à ce stade, non, aucune détermination quant à savoir si cela peut aller jusqu’au bout », a-t-elle déclaré. Date limite.

De quoi parlerait la série Jon Snow ?

L’intrigue de la série Jon Snow n’a pas été officiellement révélée. Dans le Game of Thrones finale de la série, diffusée en 2019 après 8 saisons, Jon Snow a été exilé de Westeros après avoir tué Daenerys. Il a été vu pour la dernière fois se dirigeant vers le nord du mur avec les Wildlings. Si l’émission est éclairée au vert, elle explorera probablement la vie de Jon au-delà du mur.

« Je pense que si vous lui aviez demandé, il aurait eu l’impression de s’en tirer légèrement. » Kit Harington dit EO en décembre 2022. « A la fin de l’émission quand on le retrouve dans cette cellule, il se prépare à être décapité et il veut l’être. Il a fini. Le fait qu’il aille au Mur est le plus grand cadeau et aussi la plus grande malédiction. Il ajouta, « Il doit remonter à l’endroit avec toute cette histoire et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, et vivre sa vie en pensant à Ygritte mourant dans ses bras, et vivre sa vie en pensant à la façon dont il a pendu Olly, et vivre sa vie en pensant à tout ce traumatisme, et ça… c’est intéressant. Kit a souligné que Jon Snow n’allait « pas bien » à la fin de la série.

Est-ce que d’autres Game of Thrones Retour du casting ?

Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait un jour en tant que Daenerys Targaryen, bien qu’elle ait été tuée par Jon Snow lors de la finale de la série, Emilia Clarke répondu à nouvelles de la BBC, « Non, je pense que j’ai fini. » Elle a de nouveau été interrogée en juin 2023 sur la possibilité de reprendre son rôle. « Je ne pense pas », a-t-elle dit Supplémentaire. » Kit, je t’aime ! Je vais regarder celui-là à cause de toi, ou je vais te dire que je l’ai fait.

Elle a ajouté: « Je ne serais pas dedans non, je ne pense pas… Il n’a pas appelé… ‘Bro, tu es mon voisin d’accord… et tu m’as tué, alerte spoiler!' »

Avant l’annonce de la nouvelle de la série, Maisie Williams a été interrogé sur un retour potentiel au rôle d’Arya Stark. « Je ne dis pas que ça n’arrivera jamais, mais je ne le dis pas non plus dans cette interview pour que tout le monde s’en aille… [gasps] ‘Le spin-off ! Ça arrive!’ Parce que ce n’est pas le cas. Il faut que ce soit le bon moment et les bonnes personnes. Il doit être juste dans le contexte de toutes les autres retombées et de l’univers de Game of Thrones… Ce doit être le bon moment pour moi », a-t-elle déclaré. GQ.

Quelques mois plus tard, la série Jon Snow a été présentée à Maisie dans une interview. « Nous avons eu un spectacle si riche, et il y a encore tellement d’histoires à raconter », a-t-elle déclaré. PERSONNES. « Je pense que c’est vraiment excitant, et je pense que Kit est un acteur tellement phénoménal. Lui jouant Jon Snow était comme une réinitialisation culturelle. Je pense que tout ce qu’il touche est magique, et j’ai hâte de voir ce que ça va être.

