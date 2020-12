Presque toutes les plateformes de médias sociaux ont transformé leurs principaux utilisateurs en stars: YouTubers, Viners, Dubsmashers, TikTokers, même les influenceurs LinkedIn. Maintenant, Clubhouse, une application uniquement audio qui a bâti son nom auprès des investisseurs technologiques avant de se développer dans le divertissement, tente de cultiver ses propres célébrités locales. L’application teste un «programme pilote de créateur» sur invitation uniquement avec plus de 40 influenceurs Clubhouse qui représentent une nouvelle classe de renommée en ligne. Jusqu’à présent, on leur a promis des réunions régulières avec l’un des fondateurs de Clubhouse et un accès rapide à des outils spéciaux conçus pour les utilisateurs expérimentés. Clubhouse, qui a décollé en mai et compte 600 000 utilisateurs enregistrés, permet aux gens de rejoindre des salles de chat audio pop-up. L’application a d’abord trouvé sa popularité auprès de la foule de la Silicon Valley. En mai, Clubhouse était évalué à près de 100 millions de dollars après une ronde d’investissements dirigée par Andreessen Horowitz. Cependant, ces derniers mois, sa base d’utilisateurs s’est élargie. En plus d’organiser des discussions entre des investisseurs en capital-risque, l’application propose une variété de talk-shows de célébrités, de soirées DJ, d’événements de réseautage, de speed dating, de représentations théâtrales et de discussions politiques.

La plupart des utilisateurs choisis pour le programme pilote de Clubhouse accueillent des émissions populaires qui attirent des milliers de spectateurs, bien que d’autres conservent des suivis plus petits et plus dévoués. Considérez-les comme un diffuseur en direct, un hôte de podcast et un gestionnaire de communauté. «Les meilleurs créateurs sont des personnes aux personnalités magnétiques qui attirent le public non seulement en raison de leurs titres et de leurs réalisations, mais parce que les auditeurs veulent passer du temps à écouter intimement leurs pensées avec une chance de se peser», a déclaré Josh Constine, un débutant. investisseur de la société de capital-risque SignalFire qui fait partie du programme pilote de création. « Ces créateurs génèrent un large public sur Clubhouse même s’ils n’ont pas de grands abonnés sur d’autres plateformes sociales. »

Catherine Connors, 50 ans, une première blogueuse parentale et ancienne responsable du contenu chez Disney Interactive, anime régulièrement deux émissions-débats sur la plateforme, une sur le féminisme et une sur la philosophie, et participe au programme pilote des créateurs. Elle a déclaré que bon nombre des personnalités les plus en vue de l’application ne sont pas les membres de la génération Z et que la plupart des gens imaginent quand ils pensent aux influenceurs. «Ce à quoi ressemble une personnalité intéressante sur Clubhouse est différent de ce à quoi il ressemble sur d’autres plates-formes», a déclaré Mme Connors. Plusieurs personnes participant au programme pilote sont dans la quarantaine ou la cinquantaine.

La semaine dernière, les utilisateurs du programme de création ont été invités à rejoindre un «club» numérique privé sur l’application appelé «Everything in Moderation», ainsi qu’une discussion de groupe WhatsApp fermée avec les dirigeants de l’entreprise. Le programme est dirigé par Stephanie Simon, une spécialiste du marketing et ancienne consultante pour Gucci. L’un de ses défis sera d’aider à standardiser la monétisation sur l’application; Jusqu’à présent, les créateurs ne sont pas rémunérés pour leur travail sur l’application. «Où est l’argent?» Une personne a demandé lors de la première «Table ronde des créateurs», une réunion privée entre les dirigeants de l’entreprise et les influenceurs qui a eu lieu le 17 décembre. C’était un sentiment partagé par beaucoup dans la salle. La billetterie, les pourboires et les abonnements ont été lancés comme sources possibles de revenus. Les paramètres ont également été discutés. La société a déclaré qu’elle proposerait des analyses aux créateurs à un moment donné, mais ne savait pas à quoi elles devraient ressembler. Une suggestion concernant un taux de croissance hebdomadaire de l’audience de 30 pour cent a été interprétée par certains comme une exigence de rester dans le programme; d’autres y voyaient simplement un encouragement. Selon l’entreprise, il n’y a pas de mandat de croissance pour les créateurs. Kat Cole, 42 ans, dirigeante d’entreprise, investisseur et hôte d’une salle populaire du Clubhouse appelée Heures de bureau, a déclaré que la réunion était bien intentionnée mais désorganisée. «Ce n’était pas un groupe d’employés, donc il n’y avait pas d’agenda ou de règle de micro ouvert», a-t-elle déclaré. «Il y avait beaucoup de gens pour qui c’était leur carrière et leurs revenus en tant que créateur, et ils prenaient cela très au sérieux.» «Nous croyons que la voix est un moyen puissant permettant aux gens de se connecter, de partager, d’apprendre et de grandir grâce à une conversation authentique. Sur Clubhouse, n’importe qui peut être créateur en créant une salle et en organisant des conversations », a déclaré une porte-parole de l’entreprise dans un communiqué. La pression exercée sur Clubhouse pour percer l’écosystème des créateurs est élevée. Ne pas hiérarchiser les besoins des utilisateurs expérimentés peut les éloigner. En 2015, près de 20 des 50 meilleurs créateurs de Vine ont quitté l’application après une réunion au cours de laquelle l’entreprise a refusé de payer 1,2 million de dollars pour les conserver. L’application s’est fermée un an plus tard.