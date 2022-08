Ce que nous savons des victimes des inondations du Kentucky

Voici ce que nous savons à ce jour sur certaines des victimes.

Nellie Mae Howard, 82 ans

Nellie Mae Howard Le crédit…

Joe Engle, le shérif du comté de Perry, a interrompu sa recherche de victimes des inondations au cours du week-end pour enterrer un être cher à Chavies, Ky. Le shérif Engle, qui est pasteur, a déclaré que marcher par la foi plutôt que par la vue, serait le thème de son sermon parce que c’était ainsi que sa grand-tante, Nellie Mae Howard, avait vécu.

Pendant la tempête, Mme Howard s’est réfugiée au domicile de sa fille, Patricia Collins, selon Angel Campbell, la fille de Mme Collins. Mais vers 1 heure du matin jeudi, Mme Campbell a vu un message Facebook d’un cousin disant que l’inondation avait submergé l’enclave de maisons où vivait sa mère.

Au fil des heures, elle a appris que sa mère avait été retrouvée et était vivante. Le corps de sa grand-mère a été découvert vendredi matin.

Mme Campbell a déclaré que sa mère lui avait dit que l’eau s’était précipitée dans le salon, mettant à flot les meubles et les appareils électroménagers et finissant par chasser Mme Collins et Mme Howard de la maison. Mme Collins s’est retrouvée coincée contre la maison d’un voisin, avec du bois en vrac empilé sur elle. Il a fallu près de deux heures aux voisins pour la déterrer, a déclaré Mme Campbell.

Lorsqu’une équipe de recherche a localisé le corps de Mme Howard, son petit-fils, Chris Collins, l’a soulevée, a déclaré Mme Campbell. Il chercha un pouls, sachant qu’il n’en trouverait pas, et nettoya la boue de son visage. Ensuite, il a attendu avec elle pendant des heures jusqu’à ce qu’un bateau de sauvetage arrive.

Parmi les journaux de Mme Howard, selon la famille, se trouvaient les paroles d’une chanson du Gaither Vocal Band soigneusement écrites de sa main : « Quand mes yeux seront fermés dans la mort avec mon Jésus, je serai au repos. Alors vous saurez que je suis satisfait.