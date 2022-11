Ce que nous savons des victimes de la fusillade de Walmart

Au moins cinq des personnes tuées mardi soir dans un Walmart à Chesapeake, en Virginie, étaient des employés du magasin, dont plusieurs faisaient partie d’une équipe de nuit soudée se préparant à prendre la parole à la fin d’une journée de magasinage chargée. juste deux jours avant Thanksgiving.

La police a identifié les six personnes tuées dans la fusillade comme étant Lorenzo Gamble, Brian Pendleton, Kellie Pyle, Randall Blevins, Tyneka Johnson et un garçon de 16 ans dont ils ne divulguent pas le nom en raison de son âge. Walmart a déclaré que les cinq adultes travaillaient tous au magasin; l’entreprise a refusé de dire si l’adolescent était un employé.

Les proches de plusieurs victimes ont déclaré qu’ils étaient trop bouleversés pour partager des souvenirs de leurs proches mercredi, mais plusieurs anciens employés du Chesapeake Walmart se sont souvenus avec émotion de leurs collègues qui étaient parmi les morts.

Josh Johnson a déclaré qu’il avait travaillé au magasin pendant deux ans et demi, partant peu de temps avant la pandémie de coronavirus, et considérait M. Pendleton, un employé de maintenance, comme un frère aîné qui est toujours resté humble et faisait partie des travailleurs les plus acharnés du magasin.

Une photo de Brian Pendleton, fournie par la ville de Chesapeake, en Virginie, ainsi que des photos d’autres victimes.

“Si vous aviez des problèmes, vous pouviez vous adresser à Brian”, a déclaré M. Johnson. “Il irait au bâton pour vous et vous aiderait avec n’importe quoi.”

Shaundrayia Reese, qui a déclaré avoir travaillé dans le magasin de 2015 à 2018 environ, était particulièrement proche de M. Pendleton, a-t-elle déclaré.

“Il n’a jamais élevé la voix, n’a jamais eu un mauvais os dans son corps”, a déclaré Mme Reese. « Personne ne pourrait jamais dire du mal de cet homme. Il était l’une des personnes les plus adorables que j’ai jamais rencontrées dans ma vie. Il ne méritait pas de mourir comme ça.

Mme Reese s’est également souvenue avoir travaillé aux côtés de M. Blevins, un membre de longue date de l’équipe modulaire du magasin, qui fixait les prix et organisait la marchandise. Elle le connaissait affectueusement sous le nom de “M. Randy », a-t-elle déclaré.

L’équipe de nuit du Chesapeake Walmart était “une famille”, a déclaré Mme Reese, ajoutant que les employés comptaient les uns sur les autres et entretenaient un sentiment de camaraderie, malgré un travail souvent ingrat et épuisant.