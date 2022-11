Ce que nous savons des victimes de la fusillade de Colorado Springs

“Il aurait des perruques et des tenues folles et il sauterait à travers la scène et il pourrait glisser sur ses genoux”, a-t-elle déclaré. « Et il était assez amusant. Tout le monde a commencé à hurler et à hurler.

La nouvelle de la mort de son fils était “juste un cauchemar dont vous ne pouvez pas vous réveiller”, a déclaré Mme Aston à la nouvelle agence. « Et je continue de penser que c’est juste, c’est une erreur. Ils ont fait une erreur et qu’il est vraiment vivant.

M. Aston était “toujours heureux et idiot” et “illuminait une pièce”, a déclaré sa mère. Enfant, a-t-elle ajouté, il «s’habillait toujours», avait une «vraie bonne imagination» et écrivait des pièces de théâtre pour les enfants du quartier.

Elle a dit qu’elle luttait avec le fait que son fils et d’autres personnes avaient été tués au Club Q un soir où les clients marquaient le Transgender Day of Remembrance, une commémoration annuelle des personnes transgenres qui ont été tuées dans des actes de violence anti-transgenre.

“Ils faisaient, comme, une célébration de la vie pour ces personnes qui étaient mortes”, a-t-elle déclaré. “Et au lieu de cela, ils ont perdu la vie.”