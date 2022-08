Ce que nous savons des raisons pour lesquelles certains enfants manquent les vaccinations de routine

Certains enfants à travers le pays ont pris du retard dans leurs vaccinations de routine pendant la pandémie de COVID-19, les taux de vaccination ayant chuté de plusieurs points de pourcentage dans certaines provinces.

Les pédiatres et autres responsables de la santé affirment que la diminution des vaccinations de routine est préoccupante alors que des cas de poliomyélite – une maladie évitable par la vaccination – émergent dans d’autres parties du monde.

“Alors que nous avançons dans la pandémie, nous devons vraiment nous concentrer sur les enfants qui maintiennent et obtiennent ces vaccinations de routine qui, autrement, avant que nous ne tenions pour acquis”, a déclaré le Dr Sloane Freeman, pédiatre à l’hôpital St. Michael’s et professeur adjoint. au département de pédiatrie de l’Université de Toronto.

Certains experts disent qu’il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles quelqu’un n’est pas vacciné, mais ne pensez pas que l’hésitation soit le principal coupable. Ceux qui ont parlé à CBC News soupçonnent que les fermetures d’écoles pendant la pandémie, la réaffectation des ressources et du personnel de santé publique et une plus grande concentration sur les vaccins COVID-19 pourraient être à l’origine de la baisse.

“C’est un bon signal d’alarme que nous devons être très diligents et probablement fournir des ressources supplémentaires pour rattraper ce groupe d’enfants parce que nous savons qu’ils ont été manqués”, a déclaré Julie Bettinger, professeure de pédiatrie à l’Université de la Colombie-Britannique et scientifique en sécurité des vaccins. au Centre d’évaluation des vaccins en Colombie-Britannique

REGARDER | Des centaines de personnes pourraient avoir la poliomyélite à New York, selon des responsables : Des centaines de personnes pourraient être infectées par la poliomyélite à New York, selon des responsables de la santé Un responsable de la santé de l’État de New York a déclaré que des centaines de personnes pourraient être infectées par le virus de la polio.

Les taux de vaccination chutent

Les pédiatres de partout au Canada ont déclaré avoir vu plus d’enfants non vaccinés que d’habitude à cette période de l’année.

Cette semaine encore, la Dre Fatima Kakkar, pédiatre en maladies infectieuses et professeure de pédiatrie à l’Université de Montréal, a vu des enfants qui n’avaient jamais été vaccinés contre le tétanos. Elle dit qu’il est “surprenant de voir combien” sont sans protection.

“Pour la plupart, ce sont des enfants plus jeunes qui ont manqué leurs rendez-vous réguliers pendant la période de pointe de la pandémie et qui n’ont tout simplement jamais rattrapé leur retard.”

Les médecins du South Hill Family Health Centre fournissent des vaccins contre la grippe à leurs patients dans leur stationnement souterrain à Vancouver le 16 octobre 2020. (Ben Nelms/CBC)

Données récentes fournies par des représentants gouvernementaux de l’Alberta et de la Saskatchewan montrer une goutte dans les taux de vaccination pour bon nombre des vaccinations de routine.

Dans Albertala plupart des taux de couverture vaccinale ont chuté par rapport à 2020. Parmi eux, la deuxième dose de vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole chez les enfants de sept ans, la couverture provinciale passant de 79,2 % à 75,8 % en 2021.

En Saskatchewan, données de juin 2021 par rapport aux données jusqu’en juin montre que la couverture vaccinale a chuté chez les enfants de deux ans. Alors que 76,4 % des enfants de deux ans étaient vaccinés contre la coqueluche avec quatre doses en juin 2021, seuls 73,4 % étaient vaccinés contre la maladie à la fin du mois de juin.

Les taux provinciaux d’immunisation contre la coqueluche chez les enfants de sept ans ont également diminué au cours de la même période dans cette province.

La diminution de la couverture vaccinale peut sembler minime, mais un pédiatre affirme que les changements sont frappants.

“Vous regardez en fait des centaines d’enfants qui sont maintenant en retard ou non immunisés. Et cela peut faire une énorme différence en termes de détection de certaines des maladies pour lesquelles nous avons des vaccins et que nous ne devrions pas voir”, a déclaré le Dr Ayisha Kurji. , pédiatre de Saskatoon et professeure adjointe à l’Université de la Saskatchewan.

Freeman a déclaré que l’Ontario constatait une “couverture vraiment très faible” pour les programmes de vaccination en milieu scolaire.

Le nombre d’enfants de 12 ans en Ontario qui ont été vaccinés contre le méningocoque conjugué (MCV4), le virus du papillome humain (VPH) et l’hépatite B à l’école a considérablement diminué lors de la comparaison des données de l’année scolaire 2019-2020 à 2020-2021.

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, environ 70 % des élèves de 12 ans avaient commencé mais pas terminé la série de vaccins contre le VPH. Ce pourcentage de couverture est tombé à environ 20 % l’année scolaire suivante.

“Nous devons vraiment nous assurer qu’ils se rattrapent et que ces programmes de vaccination se poursuivent et disposent de ressources suffisantes pour aller de l’avant”, a déclaré Freeman mercredi lors d’un événement médiatique en ligne organisé par l’Ontario Medical Association.

Pourquoi la dépose ?

Le mois dernier, l’UNICEF a déclaré à propos de 25 millions d’enfants dans le monde ont raté les vaccinations de routine contre les maladies infantiles courantes, qualifiant cela de “alerte rouge” pour la santé des enfants.

Bettinger dit qu’au Canada, les enfants d’âge scolaire étaient les plus touchés, car ils recevaient généralement leurs vaccins de routine à l’école. Mais en raison de la pandémie affectant le déploiement dans les écoles, la vaccination n’a pas toujours eu lieu.

“Nous avons probablement au moins deux ans d’enfants qui ont potentiellement manqué ces vaccins”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les programmes de vaccination COVID-19 déployés à travers le pays exigeaient également beaucoup du système.

“Pour être honnête, les ressources nécessaires sont assez époustouflantes. Et c’était certainement la priorité de la santé publique au cours des deux dernières années, de sorte que de nombreuses autres activités de santé publique de routine n’étaient tout simplement pas aussi bien financées, ” dit-elle.

Un porte-parole du Québec a déclaré que moins de vaccins de routine ont été administrés dans les écoles parce que les infirmières ont été redéployées pour la vaccination contre le COVID-19, les écoles ont été fermées pendant une partie de la pandémie et les élèves étaient absents en raison d’épidémies.

Mais ils ont ajouté que les autorités sanitaires régionales avaient tenté de rattraper les élèves qui avaient manqué les vaccins scolaires en 2020 et 2021.

Les porte-parole des gouvernements de l’Ontario et du Manitoba affirment tous deux que le redéploiement du personnel de santé publique pendant la pandémie a également affecté la collecte de données.

Freeman dit que les familles n’ont pas non plus accès au système de santé comme elles l’auraient fait avant la pandémie.

Certains parents ont également reporté les vaccinations de routine parce qu’ils s’inquiétaient des interactions avec le vaccin COVID-19, a déclaré Kurji. C’est pourquoi elle dit que les tuteurs devraient faire part de leurs préoccupations à un fournisseur de soins de santé.

“Si vous avez des questions, assurez-vous de demander à celui qui fait les vaccins, quoi faire et comment l’aider à répondre à vos questions et à toutes vos peurs”, a-t-elle déclaré.

Les fournisseurs de soins de santé de l’équipe de santé familiale du sud-est de Toronto ont organisé une clinique de vaccination contre la COVID-19 pour les enfants de moins de cinq ans à East Lynn Park, à Toronto, le 12 août. (Evan Mitsui/CBC)

Bettinger a ajouté que faire vacciner suffisamment d’enfants contre des maladies comme la rougeole et la poliomyélite est une chose avec laquelle les responsables de la santé publique canadiens luttent depuis des années.

Selon Données fédérales 2017 le dernier disponible, toutes les provinces et tous les territoires n’ont pas atteint l’objectif national de vaccination de 95 % pour de nombreux vaccins de routine pour les enfants.

Mais Bettinger met en garde contre le fait de supposer que la baisse des taux de vaccination chez certains enfants est due à la réticence à la vaccination. Cela peut exister, a-t-elle dit, mais il s’agit d’une plus petite proportion de personnes par rapport à celles qui n’ont peut-être pas fait vacciner leurs enfants en raison de l’accès.

“La pandémie a vraiment interrompu les services”, a-t-elle déclaré.

“Nous savons qu’il existe des montagnes de preuves montrant que plus il est facile pour un parent de vacciner son enfant, plus il est probable que cet enfant sera vacciné.”

Vaccins contre le covid-19

Alors que les familles se préparent pour le retour de l’école dans les prochaines semaines, Freeman souhaite que les tuteurs pensent également à faire vacciner leur enfant contre le COVID-19.

Une infirmière fournit un pansement après avoir administré un vaccin COVID-19 à un enfant le 4 août. (Ben Nelms/CBC)

Fédéral Les figures montrent que 42,44 % des enfants de 5 à 11 ans ont terminé leur série primaire. Dans le groupe d’âge 12-17 ans, près de 19 % ont terminé leur série primaire et ont reçu un rappel.

“Si la [COVID-19 cases] monter, nous voulons vraiment que nos enfants soient protégés », a déclaré Freeman.

Comment faire vacciner plus d’enfants ?

Freeman a déclaré que les bureaux de santé publique doivent réfléchir à des solutions créatives pour administrer les vaccins de routine, en particulier pour atteindre les populations mal desservies ou marginalisées.

Il est essentiel de faciliter les choses, la vaccination en milieu scolaire étant recommandée car les enfants sont déjà à l’école et sont beaucoup plus faciles d’accès, selon Freeman et Bettinger.

“Plus nous le rendons facile, plus les gens le feront”, a déclaré Bettinger.