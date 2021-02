La série OnePlus 9, y compris le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, est l’une des séries de smartphones les plus attendues cette année. La série OnePlus 9 a été divulguée à de nombreuses reprises au cours des derniers mois, nous donnant une idée approximative de ce à quoi s’attendre de la série de smartphones. Plus récemment, les détails de la batterie du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro ont été divulgués en ligne, affirmant que les deux variantes recevront la même taille de batterie.

Selon la dernière rumeur, gracieuseté du pronostiqueur connu Max Jambor, le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro auraient tous deux une batterie de 4500 mAh et seraient livrés avec un chargeur intégré dans la boîte, contrairement aux dernières offres phares d’Apple et de Samsung. . Jambor a fait allusion à la capacité de la batterie des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro dans un tweet, qui comprenait une image montrant la capacité de la batterie des deux smartphones de la série OnePlus 9. L’image pourrait également faire allusion à des batteries à deux cellules sur les deux smartphones OnePlus 9. En réponse à une question sur OnePlus comprenant un adaptateur de charge à l’intérieur de la boîte, Jambor a répondu « oui ».

Bien que la fuite n’ait rien mentionné sur la vitesse de chargement, il est largement admis que OnePlus pourrait apporter une prise en charge de charge rapide de 65 W sur la série OnePlus 9, depuis que la société a introduit la technologie avec le OnePlus 8T. Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro ont déjà été signalés comme étant également dotés d’une charge sans fil.

Cette fuite survient quelques jours seulement après la fuite des spécifications de l’appareil photo du OnePlus 9 Pro, laissant entendre que le fabricant chinois de smartphones a peut-être utilisé un module d’appareil photo Hasselblad sur le OnePlus 9 Pro. Le célèbre technicien YouTuber Dave Lee avait alors laissé entendre que le OnePlus 9 Pro pourrait être livré avec un écran incurvé et que le OnePlus 9 pourrait venir avec un écran plat. L’affichage sur le OnePlus 9 Pro, selon les informations de Lee, sera un écran QHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Outre les récentes fuites, il a déjà été signalé que la série OnePlus 9 serait alimentée par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm.

Le changement le plus notable, selon les experts, sera l’inclusion d’un module de caméra Hassleblad sur le OnePlus 9 Pro, qui améliorerait considérablement les capacités de la caméra. Même le PDG de OnePlus, Pete Lau, avait déclaré plus tôt cette année que la société investissait massivement dans le département de la caméra afin de devenir le leader dans le domaine.

Les spécifications de l’appareil photo OnePlus 9 ont été divulguées l’année dernière sur SlashLeaks, faisant allusion à un appareil photo principal de 50 mégapixels sur le smartphone. Le rapport avait alors déclaré que le OnePlus 9 devrait comporter un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture de f / 1,9. De plus, la configuration de la triple caméra (supposée) sur le OnePlus 9 peut inclure un appareil photo ciné ultra grand angle de 20 mégapixels avec une ouverture f / 1,8 et un téléobjectif de 12 mégapixels avec mise au point automatique et un objectif f / 3,4.

À plusieurs reprises, il a été signalé que la série OnePlus 9 pourrait inclure trois smartphones – OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 E ou OnePlus 9 Lite. Le OnePlus 9E ou le OnePlus 9 Lite, s’il est lancé, se trouveront sous le OnePlus 9 en tant que smartphone d’entrée de gamme de la série. Selon certaines rumeurs, le OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite serait livré avec le SoC Snapdragon 870 de Qualcomm.