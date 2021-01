Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Cette année, des festivités épurées et une sécurité renforcée.

Le président élu Joe Biden sera inauguré le 20 janvier à midi HE – mais à la lumière de la pandémie de coronavirus et des problèmes de sécurité à la suite de la violente prise d’assaut du bâtiment du Capitole américain, la cérémonie sera très différente des précédentes.

Dans des circonstances normales, des milliers de personnes se rassemblent sur le National Mall pendant que le président élu prête serment sur le front ouest du Capitole, suivi d’un défilé sur Pennsylvania Avenue avec des milliers de militaires représentant chaque branche et, la nuit, un bal inaugural.

Mais l’équipe Biden a dû réduire considérablement les festivités cette année en raison de la pandémie, sur les conseils d’experts en santé publique. Le thème, annoncé lundi, est «America United» – un message central de la campagne présidentielle de Biden.

CNN a rapporté que Biden lancera le programme en prenant le train de son domicile à Wilmington, dans le Delaware, à Washington, DC, le même voyage qu’il a fait pendant de nombreuses années alors qu’il servait au Sénat. Il prêtera toujours serment au Capitole, accompagné de membres de l’armée socialement éloignés, mais les responsables découragent activement les gens de se rendre à Washington pour la cérémonie. Au lieu de cela, ils ont organisé un événement virtuel télévisé mettant en vedette des performances de communautés à travers les États-Unis, un peu comme celui présenté à la Convention nationale démocrate l’été dernier.

Mais la violente insurrection au Capitole mercredi, qui a fait cinq morts et l’ouverture de au moins 25 affaires de terrorisme domestique, a jeté une ombre sur les plans d’inauguration. Il reste à craindre que d’autres foules de partisans de Trump ne descendent sur DC dans les jours à venir, d’autant plus que le président Donald Trump refuse toujours de concéder l’élection.

La discussion sur les futures manifestations armées, y compris une autre attaque contre le Capitole des États-Unis et les bâtiments du Capitole de l’État dans tout le pays le 17 janvier, s’est répandue sur Twitter, le entreprise a dit lors de l’annonce de l’interdiction permanente de Trump de la plate-forme. Et le représentant démocrate du Colorado Jason Crow a déclaré dans un déclaration Dimanche, le département de la Défense a identifié «d’autres menaces potentielles posées par des terroristes potentiels dans les jours précédant le jour de l’inauguration inclusivement».

Les forces de l’ordre s’efforcent par conséquent de renforcer les mesures de sécurité, notamment en érigeant de nouvelles barrières au Capitole et en évaluant la présence supplémentaire de la Garde nationale.

Trump n’assistera pas à l’inauguration

Au milieu d’appels bipartites pour sa démission, Trump a annoncé vendredi qu’il n’assisterait pas à l’investiture, devenant le premier président en 152 ans à refuser d’assister à la prestation de serment de son successeur.

À tous ceux qui ont demandé, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 janvier 2021

En règle générale, un président sortant invite le président élu à la Maison Blanche avant la cérémonie d’inauguration, mais cela ne se produira pas non plus.

Politico a rapporté que Trump pourrait quitter la Maison Blanche pour son complexe de Floride Mar-a-Lago la veille de l’inauguration, organisant peut-être un rassemblement à son arrivée. Il aurait envisagé d’annoncer une candidature présidentielle 2024 le jour de l’inauguration, bien qu’il ne soit plus censé le faire à la suite des événements de mercredi, selon Politico.

Cependant, le vice-président Mike Pence – que Trump a publiquement critiqué pour avoir refusé de saper le décompte des votes du collège électoral plus tôt cette semaine – aurait l’intention d’assister à l’événement.

Les anciens présidents Barack Obama, George W.Bush et Bill Clinton accompagneront également Biden et le vice-président élu Kamala Harris pour déposer une gerbe sur la Tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington peu de temps après que Biden et Harris aient prêté serment.

Jimmy Carter, maintenant 96 ans et passant la pandémie à la maison, a annoncé qu’il ne participerait pas, marquant la première fois qu’il a raté l’inauguration depuis la sienne en 1977.

Les problèmes de sécurité ont jeté un nuage sur les plans d’inauguration

Biden s’est demandé s’il devait réduire encore plus les plans d’inauguration en raison de Les préoccupations de sécurité. Après les événements de mercredi, il est possible que les partisans de Trump puissent redescendre à DC le jour de l’inauguration (bien qu’en l’absence d’une invitation littérale de Trump, de tels efforts pourraient ne pas être aussi organisés qu’ils l’étaient le 6 janvier).

Mais Biden a soutenu que le spectacle devait continuer.

« Je ne suis pas préoccupé par ma sûreté, ma sécurité ou l’inauguration », a-t-il déclaré aux journalistes mercredi. «Je ne suis pas inquiet. Le peuple américain va se lever, se lever maintenant. Assez, c’est assez, c’est assez.

L’équipe de Biden n’a pas immédiatement répondu aux nouvelles demandes de commentaires sur ses projets d’inauguration.

Les responsables locaux et fédéraux ont réévalué leurs plans pour l’inauguration mercredi après.

Le maire de DC, Muriel Bowser, a prolongé une déclaration d’urgence dans toute la ville le lendemain de l’inauguration, affirmant que la «motivation [of those who stormed the Capitol] est en cours. » La déclaration permet aux fonctionnaires locaux de demander une aide financière de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour protéger les personnes et les biens à Washington.

Elle a également déclaré lors d’une conférence de presse lundi qu’elle souhaitait étendre les restrictions liées à la pandémie sur les repas à l’intérieur jusqu’au 24 janvier afin de contrôler les foules.

Bowser a demandé au Département de la sécurité intérieure mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires avant l’inauguration, notamment l’annulation des permis de rassemblement public du 11 au 24 janvier «compte tenu des nouvelles menaces d’actes insurgés de terroristes nationaux». Plusieurs groupes ont demandé de tels permis pour protester contre l’inauguration de Biden, s’identifiant comme pro-Trump.

Elle a également demandé que le DHS prolonge du 11 au 24 janvier la «manifestation spéciale de sécurité nationale» – une désignation qui facilite la coopération entre les organismes fédéraux chargés de faire appliquer la loi pour répondre aux menaces terroristes ou autres menaces criminelles. déclaration pré-catastrophe à DC pour libérer des ressources pour répondre aux menaces potentielles.

Quelque 6200 membres de la Garde nationale seront déployés à Washington le mois prochain, et les autorités seront prêtes à gérer une foule de plus de 1 million de personnes, même si beaucoup moins que ce qui devrait apparaître en raison de la pandémie, l’associé La presse a rapporté. Des clôtures anti-escalade ont également été installées autour du bâtiment du Capitole.

Cependant, les responsables du ministère de la Défense évaluent s’il faut augmenter la présence de la Garde nationale à Washington jusqu’à 13 000, selon CNN.

Politico a rapporté que le comité inaugural de Biden avait discuté des questions de sécurité lors d’un appel jeudi. Il continue également de consulter ses partenaires de sécurité:

Nous avons confiance en nos partenaires de sécurité et @JCCIC, qui ont passé des mois à planifier cet événement historique et travaillent avec eux pour assurer la plus grande sûreté et sécurité. Nous attendons avec impatience le 20 janvier, lorsque notre pays et le monde assisteront à une transition pacifique du pouvoir. – Comité inaugural de Biden (@BidenInaugural) 7 janvier 2021

Le Comité mixte du Congrès sur les cérémonies inaugurales procède à sa propre évaluation des espaces qui seront utilisés pour l’inauguration, mais ne prévoit pas de refondre entièrement l’événement.

«L’attaque scandaleuse contre le Capitole … ne nous empêchera pas d’affirmer aux Américains – et au monde – que notre démocratie perdure», a déclaré le sénateur Roy Blunt (R-MO) et Amy Klobuchar (D-MN), qui comité, a déclaré dans un communiqué. «Les membres bipartis et bicaméraux de notre comité restent déterminés à travailler avec nos nombreux partenaires pour organiser des cérémonies sûres et mettre en valeur notre démocratie déterminée.