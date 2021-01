Les 50 États et le district de Columbia étaient en état d’alerte vendredi pour ce que les forces de l’ordre ont qualifié de violentes manifestations ce week-end jusqu’à l’inauguration de Joe Biden mercredi.

Le National Mall a été fermé vendredi à la suite de l’émeute meurtrière pro-Donald Trump au Capitole américain le 6 janvier, et le public restera exclu de la zone après l’inauguration. Autour de Washington, des points de contrôle et des barricades bordaient les rues alors que des milliers de membres de la Garde nationale affluaient dans la zone pour une sécurité accrue.

« Je suis triste à ce sujet, je dois vous dire que ça ressemble à ça », a déclaré vendredi le maire de DC, Muriel Bowser, à propos de l’apparence de la ville avec une telle présence policière. Mais, a-t-elle dit, « Nous avons une responsabilité particulière: qu’il y ait une transition pacifique du pouvoir dans notre pays ».

Les forces de l’ordre fédérales, quant à elles, ont poursuivi leur enquête sur les événements qui se sont déroulés au Capitole américain la semaine dernière. Au moins 44 personnes ont été inculpées devant un tribunal fédéral.

Ailleurs, les capitoles des États se préparent à la possibilité que la violence se propage au-delà de la capitale nationale. Le Michigan, la Californie et la Pennsylvanie figuraient parmi les dizaines de maisons d’État qui avaient renforcé leur présence en matière de sécurité ou déployé des membres de la Garde nationale.

National Mall fermé jusqu’au 21 janvier

Au milieu de l’anticipation de violences possibles au cours du week-end et lors de l’inauguration présidentielle, le National Mall sera fermé de 11 heures du vendredi au 21 janvier, a annoncé vendredi le National Park Service.

Alors que les activités liées à l’inauguration présidentielle et aux événements de liberté d’expression avec permis pourront se poursuivre dans des zones spécifiques, a déclaré le service des parcs, de grandes parties du centre commercial seront fermées au reste du public à partir de vendredi.

La zone s’étend sur plus de 2 miles du Lincoln Memorial à l’extrémité ouest jusqu’au Capitole américain à l’est. Le service des parcs a déclaré que les zones proches du mémorial de la marine américaine et du parc John Marshall, au large du tronçon principal du centre commercial, seraient des emplacements désignés pour les titulaires de permis existants.

Le Memorial Bridge entre Virginie et DC a été fermé vendredi dans le cadre de la fermeture du National Mall, a déclaré le National Park Service. Bowser a déclaré que d’autres entrées dans la ville étaient envisagées pour la fermeture par les services secrets, mais elle n’a pas précisé.

Les médias ont rapporté jeudi que le centre commercial fermerait jusqu’à l’inauguration, mais le service des parcs a déclaré à l’époque que sa décision n’avait pas encore été prise.

Les capitoles des États se préparent à des violences potentielles

Aux États-Unis, les capitoles des États se préparent au potentiel de manifestations violentes ce week-end en intensifiant la présence des forces de l’ordre et des membres de la Garde nationale, entre autres mesures de sécurité.

► Le Michigan, ciblé par Des manifestants armés anti-lockdown plus tôt cette année et un complot extrémiste présumé visant à kidnapper son gouverneur, ont activé sa garde nationale et bouclé des fenêtres dans les bâtiments de l’État vendredi. Le colonel Joe Gasper, chef de la police de l’État du Michigan, a déclaré que le département avait déjà augmenté le nombre d’agents au Capitole et maintiendrait une présence accrue jusqu’en février. Des fermetures de routes et d’autres mesures de sécurité sont prévues dimanche, a-t-il ajouté.

► Les employés de l’État du New Jersey ont reçu l’ordre de travailler à distance le jour de l’inauguration de Biden, en raison du «niveau de tension dans le pays», a déclaré vendredi le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.

► Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a ordonné à la Garde nationale de l’État de constituer une «unité d’intervention rapide» pour se préparer à «une activité potentielle».

► Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a mobilisé 1 000 membres de la Garde nationale alors que l’État érigeait également une clôture temporaire à mailles de chaîne autour de son Capitole. La California Highway Patrol a refusé de délivrer des permis pour des rassemblements qui y étaient prévus.

► Environ 450 membres de la Garde nationale en Pennsylvanie augmenteront la réponse de la police locale et nationale au Capitole de l’État à Harrisburg, a déclaré le gouverneur Tom Wolf.

► Le commandant de police de Columbus. Smith Weir a déclaré que « plusieurs centaines » d’officiers seront dans le quartier de Capitol Square dimanche dans l’Ohio.

► Patrouille d’État du Minnesota tweeté Vendredi matin, avertissant les résidents de rester à l’écart du Capitole pendant le week-end alors que les officiers se préparent à d’éventuelles manifestations.

►Le Kansas Statehouse renforcera les mesures de sécurité, fermera l’accès des visiteurs au parking, n’autorisera l’accès par carte-clé que par l’entrée des visiteurs et exigera que ceux qui disposent d’un accès par carte-clé montrent des badges.

Le FBI arrête un ancien soldat dans le cadre d’un complot présumé de violence au Florida Capitol

Un homme de Tallahassee et ancien soldat de l’armée américaine arrêté vendredi sur des accusations fédérales selon lesquelles il prévoyait d’enlever ou de blesser des manifestants au Capitole de Floride et a tenté d’enrôler d’autres pour le rejoindre.

Daniel Baker, 33 ans, a été arrêté pour une accusation fédérale impliquant la transmission d’une menace d’enlèvement ou de blessure, a annoncé le bureau du procureur américain du district nord de la Floride dans un communiqué de presse.

Baker, un ancien fantassin de l’armée de l’air, prévoyait d’affronter violemment les manifestants au Capitole dimanche, le même jour où le FBI a mis en garde contre la violence dans les 50 capitales d’État.

– Jeff Burlew, démocrate de Tallahassee

« Tuez-le avec son propre pistolet »: un officier de DC raconte l’horreur de l’attaque de la foule

Un officier de police de DC a décrit les moments déchirants de l’attaque de la foule pro-Trump le 6 janvier. le Washington Post et CNN qu’il a entendu des émeutiers crier pour le tuer avec son arme de service.

Michael Fanone, un officier du département de la police métropolitaine âgé de 40 ans, a déclaré qu’il avait été choqué par un pistolet paralysant et que des émeutiers lui avaient volé des munitions et son badge. Fanone a été traîné par la foule et a envisagé d’utiliser une force mortelle, mais il a dit à CNN qu’il savait que s’il le faisait, il serait maîtrisé et tué.

«Nous en avons un! Nous en avons un! Fanone a raconté au Post les cris qu’il avait entendus. «Tuez-le avec son propre pistolet!»

Pour se libérer, Fanone a déclaré qu’il avait essayé de faire appel à l’humanité de la foule. « Je me souviens juste d’avoir crié que j’avais des enfants », a-t-il déclaré à CNN. Un groupe d’émeutiers a changé de vitesse et a commencé à protéger Fanone à partir de là, a-t-il déclaré.

Un militant de l’Utah qui a filmé la fusillade mortelle du Capitole accusé de rôle dans une émeute

Un homme de l’Utah, qui se prétendait journaliste et activiste libéral, a été inculpé pour son rôle dans l’émeute du Capitole américain la semaine dernière après que les procureurs ont déclaré qu’il était entré dans le bâtiment et avait applaudi la foule alors qu’elle franchissait les barricades.

John Sullivan, 26 ans, a partagé ses images du 6 janvier avec le FBI, qui comprend une vidéo du moment où Ashli ​​Babbitt, le vétéran de l’armée de l’air de San Diego, a été mortellement abattu par un officier de la police du Capitole. Sullivan fait face à des accusations de troubles civils, d’entrée violente ou de conduite désordonnée et d’entrer dans un bâtiment ou un terrain restreint.

Bien que les médias de droite et les membres du Congrès aient a poussé la fausse théorie selon laquelle Antifa était responsable de l’attaque du Capitole, l’écrasante majorité des personnes impliquées étaient des partisans de Trump. Le FBI a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve liant l’émeute à Antifa.

Les forces de l’ordre et la Garde nationale se préparent au potentiel d’explosifs, selon des rapports

Les bureaux de l’application de la loi et les membres de la Garde nationale ont été informés du potentiel des engins explosifs lors des manifestations de ce week-end grâce à l’inauguration présidentielle, les rapports de Actualités ABC et Politico disent.

Politico a rapporté mercredi, citant deux gardes anonymes qui ont été informés, que les unités de la Garde nationale ont été invitées à se préparer à toute attaque potentielle d’engins explosifs improvisés contre le Capitole menée par des individus.

Vendredi, Aaron Katersky d’ABC News a tweeté qu’un bulletin du FBI diffusait un réchauffement similaire aux agents des forces de l’ordre.

À la suite de l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier, les autorités enquêtent toujours sur deux engins explosifs présumés découverts près des quartiers généraux républicain et démocrate. Un homme de l’Alabama a également été arrêté après que la police eut découvert 11 cocktails Molotov «prêts à l’emploi» pendant l’insurrection.

Les extrémistes d’extrême droite prévoient d’éviter les manifestations du jour de l’inauguration

Les autorités arrêtent de plus en plus de personnes impliquées dans le siège de la semaine dernière du Capitole américain. Les espaces de rassemblement en ligne pour l’extrême droite ont été fermés ou sont en train de grésiller sous un flot de nouveaux utilisateurs. Et des milliers de soldats de la Garde nationale ont été amenés pour protéger la capitale du pays.

Au milieu de tout cela, les dirigeants des factions d’extrême droite et extrémistes disent à leurs partisans de rester à l’écart des manifestations prévues dans tout le pays ce week-end et le jour de l’inauguration.

Les experts de l’extrémisme d’extrême droite conviennent que, contrairement aux jours précédant l’insurrection du 6 janvier, l’écosystème en ligne utilisé par les partisans les plus francs du président Donald Trump a été mis en sourdine, avec moins de signes que de grandes foules se rassembleront à Washington ou dans les capitales des États pour des manifestations prévues. Dimanche et mercredi, jour de l’inauguration.

Mais, ont-ils averti, cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune chance de violence. En savoir plus ici.

– Will Carless et Nathan Bomey

Le FBI demande des informations aux responsables locaux alors que 21000 gardes nationaux se rassemblent à DC

Le directeur du FBI, Christopher Wray, et d’autres responsables fédéraux ont demandé aux autorités locales de parcourir leurs réseaux à la recherche d’informations qui pourraient aider à préparer l’investiture la semaine prochaine du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris. Le département de la sécurité intérieure a mis en place un verrouillage dans le centre-ville de Washington, DC, près d’une semaine avant la date prévue, à la suite de menaces de violence supplémentaire menant au jour de l’inauguration. L’insurrection du 6 janvier a fait 5 morts, dont un policier du Capitole. Dans le cadre de mesures de sécurité renforcées, environ 21 000 membres de la Garde nationale seront à DC Une analyse des États-Unis AUJOURD’HUI montre que ce chiffre est environ quatre fois le nombre de soldats américains actuellement déployés en Afghanistan et en Irak combinés.

– Kevin Johnson, Karina Zaiets, Javier Zarracina et Kim Hjelmgaard

Biden annule le voyage Amtrak pour l’inauguration pour des raisons de sécurité

Le président élu Joe Biden ne prendra plus de train Amtrak du Delaware à Washington pour son investiture en raison de problèmes de sécurité, a déclaré une personne informée de la décision à l’Associated Press.

La décision du président élu reflète les inquiétudes croissantes concernant les menaces potentielles dans le Capitole et à travers les États-Unis dans la perspective de l’investiture de Biden mercredi.

Mercredi, Biden a reçu un briefing du Federal Bureau of Investigation, des services secrets des États-Unis et de membres clés de son équipe de sécurité nationale.

