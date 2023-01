Ce que nous savons des enquêtes sur les manifestations au Brésil

Ces appels ont circulé parmi les partisans de M. Bolsonaro principalement sur deux applications, WhatsApp et Telegram. Certains messages exhortaient les gens à organiser des attaques contre des infrastructures critiques, telles que des raffineries de pétrole et des barrages routiers. Sur Telegram, certains ont appelé à la prise d’assaut de l’Axe Monumental, l’avenue qui mène directement aux principaux édifices gouvernementaux.

Selon un briefing du renseignement de la police militaire de Brasilia, au moins 100 bus transportant 4 000 manifestants sont arrivés entre vendredi et dimanche. Il n’était pas immédiatement clair d’où provenaient les premiers appels sur les réseaux sociaux, ni comment les caravanes de bus étaient organisées.

La plupart des personnes arrivées ces derniers jours ont séjourné dans un campement de la capitale que les partisans de M. Bolsonaro maintenaient devant l’état-major de l’armée depuis l’élection d’octobre.

On ne savait pas non plus pourquoi les émeutiers avaient pu pénétrer si facilement dans les bâtiments gouvernementaux – le Congrès, la Cour suprême et les bureaux présidentiels. Les policiers de l’État avaient tenté de les repousser, mais ils étaient bien inférieurs en nombre.

Des vidéos montraient des manifestants errant et saccageant les couloirs du pouvoir. Les responsables fédéraux ont ensuite distribué des images et des vidéos montrant des ordinateurs détruits, des œuvres d’art arrachées à des cadres et des étuis à armes à feu sans leurs armes.