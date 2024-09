Ce que nous savons des deux étudiants et des deux enseignants tués lors de la fusillade dans une école en Géorgie : « Tant aimés par beaucoup »

Les victimes ont été identifiées comme étant Mason Schermerhorn, 14 ans, Christian Angulo, 14 ans, Richard Aspinwall, 39 ans, et Christina Irimie, 53 ans.

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : Christian Angulo, Richard Aspinwall, Christina Irimie, Mason Schermerhorn.

La fusillade du mercredi 5 septembre au lycée Apalachee de Winder, en Géorgie, a entraîné la mort de deux élèves et de deux enseignants, et neuf autres personnes ont été hospitalisées.

Le tireur présumé, identifié comme Colt Gray, 14 ans, élève du lycée, a depuis été arrêté.

Les quatre victimes tuées lors de la fusillade étaient deux adolescents de 14 ans et deux enseignants du département de mathématiques, dont l’un était également entraîneur adjoint de football.

Une communauté géorgienne a été bouleversée lorsqu’un Un homme armé a ouvert le feu sur un lycée localtuant deux étudiants et deux enseignants.

Neuf autres personnes ont été hospitalisées après la fusillade au lycée Apalachee de Winder, en Géorgie, situé à environ 80 kilomètres d’Atlanta.

Les premiers coups de feu ont été signalés peu avant 10h30, heure locale, le mercredi 5 septembre, quelques semaines seulement après la rentrée scolaire. Cette scène chaotique a entraîné la fermeture de l’école, tandis que des dizaines de policiers et de premiers intervenants ont envahi le bâtiment.

Le tireur présumé a été identifié comme étant Colt Gray, un élève de 14 ans du lycée. Le tireur présumé a été arrêté après avoir été confronté à un agent des ressources scolaires, ont indiqué les autorités.

Le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, a qualifié la fusillade d’acte de « pur mal » et a juré que « la haine ne prévaudra pas ».

Le quatre victimes tuées Lors de la fusillade, il y avait deux jeunes de 14 ans et deux professeurs du département de mathématiques, dont l’un était également entraîneur adjoint de football.

En rapport: Les quatre personnes tuées lors de la fusillade dans une école de Géorgie ont été identifiées : « J’ai vraiment le cœur brisé »

Maçon Schermerhorn

L’adolescent de 14 ans était l’un des deux étudiants tués lors de la fusillade, a confirmé le Georgia Bureau of Investigation.

Doug Kilburn, un ami de la famille, a déclaré à la Le New York Times Schermerhorn avait récemment commencé à fréquenter le lycée d’Apalachee. Il se souvenait de ce garçon comme d’un garçon qui aimait passer du temps avec sa famille, raconter des blagues, jouer à des jeux vidéo et faire des excursions à Walt Disney World.

Maçon Schermerhorn

« Il aimait vraiment la vie », a déclaré Kilburn au Fois« Il avait toujours une attitude optimiste à propos de tout. »

Un autre ami de la famille se souvient du moment où il a appris la mort de Schermerhorn par la mère du garçon.

« Mon cœur vient de tomber », a déclaré Louis Briscoe, selon le Fois« Personne ne devrait avoir à endurer ce genre de douleur », a-t-il ajouté.

Christian Angulo

Angulo, 14 ans, a été identifié par le Georgia Bureau of Investigation comme l’autre étudiant tué lors de la fusillade.

Sur un Campagne GoFundMe Dans une campagne créée pour aider à couvrir les frais funéraires, la sœur d’Angulo a confirmé son décès et a déclaré que sa perte était « si soudaine et inattendue ».

« C’était un très bon garçon, très gentil et très attentionné », a écrit Lisette Angulo sur la page de collecte de fonds. « Il était tellement aimé par beaucoup. Sa perte a été si soudaine et inattendue. Nous avons vraiment le cœur brisé. Il ne méritait vraiment pas ça. »

La collecte de fonds a déjà dépassé son objectif de 30 000 $ le jeudi 5 septembre. Les camarades de classe se souviennent de l’étudiant de première année comme d’une personne « drôle » et ayant une « attitude détendue ». Fox 5 Atlanta signalé.

gofundme gofundme Christian Angulo » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/1RjlCw2pUgLw0KMF9B.BTQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/0d947b4754e058c75eeb7de3269f7e95″ class= »caas-img »/> gofundme Christian Angulo

L’ami proche d’Angulo a déclaré qu’il était « dans le déni » après avoir appris la mort d’Angulo.

« J’ai commencé à demander à d’autres personnes s’il était vrai qu’il était décédé parce que je voulais juste le savoir », a déclaré Abner Sanz à Fox 5 Atlanta. « J’étais dans le déni parce que je n’aurais jamais cru que quelqu’un que je connaissais puisse mourir comme ça. »

Richard Aspinwall

Aspinwall, professeur de mathématiques de 39 ans, était l’un des deux professeurs tués lors de la fusillade. Il était également coordinateur défensif de l’équipe de football du lycée et père de deux filles.

« Alors que notre communauté, notre école et notre programme de football entament le processus de deuil, nous sommes très reconnaissants de l’effusion de soutien », a déclaré Apalachee Football dit dans un post sur X (anciennement Twitter). « À notre bien-aimé coordinateur défensif Ricky Aspinwall, nous vous porterons lourd dans nos cœurs. Nous vous aimons Coach A !!! »

L’entraîneur principal de football d’Apalachee, Mike Hancock, a déclaré au Bannière-Héraut d’Athènes qu’Aspinwall était l’une de ses premières recrues lorsqu’il a pris ses fonctions l’année dernière.

Lycée Apalachee Lycée Apalachee Richard Aspinwall » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/lWaOL4s0Yqz0JMszN2KFtg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/a77d923b77b62e9f9d8e73d7382f84f1″ class= »caas-img »/> Lycée Apalachee Richard Aspinwall

« C’était un père formidable, un homme formidable, un père formidable », a déclaré Hancock au journal. « Il aimait ses deux filles et sa femme. Il aimait aussi le football et il était très respecté dans la région. »

Ariel Bowling, un étudiant de l’école, a déclaré Aujourd’hui qu’Aspinwall était son professeur de mathématiques.

« Je voulais juste que les gens sachent qu’il était un homme vraiment gentil », a-t-elle déclaré à l’émission. « Il vous poussait vraiment, il travaillait vraiment dur et il avait juste [the] « L’âme la plus gentille qui soit. »

UN Campagne GoFundMe a commencé à collecter des fonds pour la femme et les enfants d’Aspinwall et a récolté près de 140 000 $.

Christina Irimie

Irimie enseignait l’algèbre à Apalachee. La femme de 53 ans faisait toujours en sorte que ses élèves « se sentent les bienvenus » et racontait beaucoup de blagues, a déclaré un étudiant CBS Matin.

« Elle vous a vraiment fait sentir la bienvenue et elle vous a aidé », a déclaré Isaac Sanguma à l’émission. « Je ne suis pas vraiment bon en maths, mais je commence à comprendre les maths, trois semaines après le début de l’école. Elle était vraiment gentille. »

Selon le Atlanta Journal-Constitution, Irimie était originaire de Roumanie et était active dans la communauté roumaine de Géorgie, travaillant finalement comme professeur de danse.

Lycée Apalachee Lycée Apalachee Christina Irimie » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/npSERMLt6RuNpzB0dFEDxw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/c243202a1e5e925d2dfac5ff0a48bc9d » class= »caas-img »/> Lycée Apalachee Christina Irimie

Nicolae Clempus, un autre expatrié roumain, a déclaré au journal que lorsqu’il a déménagé aux États-Unis, Irimie était quelqu’un qui l’a aidé à s’installer dans le pays.

« Elle était toujours très joyeuse, toujours heureuse », a déclaré Clempus, selon le journal. « Si vous entendez quelqu’un rire, Christina était au milieu de tout ça. »

UN Campagne GoFundMe Lancé par un ami d’Irimie, qui a permis de récolter plus de 16 000 $, il l’a décrite comme une « enseignante, une épouse, une fille et une amie bien-aimée ».

Pour plus d’actualités sur les gens, assurez-vous de inscrivez-vous à notre newsletter !

Lire l’article original sur Personnes.