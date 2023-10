Ce que nous savons des Canadiens portés disparus ou tués après l’attaque du Hamas contre Israël

Le bilan combiné des Israéliens et des Palestiniens tués après l’attaque du Hamas contre Israël et les bombardements israéliens en représailles sur la bande de Gaza a dépassé les 2 000 – et les pertes en vies humaines vont probablement se poursuivre.

Mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé que deux Canadiens avaient été tués en Israël et qu’un troisième était présumé mort.

Trois autres personnes sont toujours portées disparues, selon Affaires mondiales Canada. Leurs familles craignent d’être retenues en otage à Gaza, même si Joly n’a pas révélé si des Canadiens faisaient partie des personnes prises en otage par le Hamas.

Le Hamas et un autre groupe militant palestinien, le Jihad islamique, affirment détenir 130 personnes en otage à l’intérieur de l’enclave.

On ne sait pas encore si des citoyens canadiens ou des détenteurs de passeports ont été tués ou portés disparus lors des frappes aériennes israéliennes sur Gaza.

Selon Affaires mondiales Canada, il y a actuellement plus de 3 200 Canadiens enregistrés comme étant en Israël et 478 Canadiens enregistrés dans les territoires palestiniens, bien que le ministère n’ait pas précisé combien d’entre eux pourraient se trouver dans la bande de Gaza.

Affaires mondiales Canada n’a confirmé l’identité d’aucun des Canadiens portés disparus ou tués en Israël et à Gaza, mais des familles ont raconté leur histoire. Voici ce que CBC News a appris.

REGARDER | Les Canadiens pleurent après l’attaque du Hamas et les familles craignent d’être portées disparues : Un deuxième Canadien tué lors d’un festival de musique en Israël Vidéo en vedetteUn deuxième Canadien, Ben Mizrachi, a été confirmé mort après l’attaque du Hamas contre un festival de musique en Israël, tandis qu’un autre a été porté disparu et les personnes ayant des liens avec Gaza s’inquiètent pour leurs proches de ce côté de la frontière.

Ben Mizrachi — Tué

celui de Vancouver Ben Mizrachi était au festival de musique Supernova dans le sud d’Israël le matin du 8 octobre, lorsque les combattants du Hamas ont franchi la barrière frontalière de Gaza, à environ huit kilomètres du site du festival, et massacré plus de 260 personnes.

Le député libéral local Taleeb Noormohamed a annoncé la nouvelle de la mort de Mizrachi dans un message sur les réseaux sociaux au nom de la famille, qui vit dans la circonscription de Noormohamed, décrivant le jeune homme de 22 ans comme un « jeune homme merveilleux ».

Nouvelle déchirante : Un merveilleux jeune homme de ma circonscription de #VanGran – Ben Mizrachi – a été retrouvé parmi les personnes assassinées par les terroristes du Hamas. Mes plus sincères condoléances et mes prières vont à sa famille, à ses amis, à ses proches et à ses proches. la communauté. Que sa mémoire soit une bénédiction. —@Taleeb

Selon une publication sur Facebook du lycée King David, que Mizrachi a fréquenté jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2018, il avait servi dans les Forces de défense israéliennes (FDI).

Le rabbin Jonathan Infeld, un voisin des parents de Mizrachi, a déclaré à la radio de CBC : Comme ça arrive que la famille a été informée qu’il avait utilisé sa formation de médecin au sein de l’armée israélienne pour soigner les blessés lors du festival de musique avant sa mort.

Infeld a déclaré que la famille Mizrachi est partie rapidement en Israël pour aider à rechercher leur fils alors qu’il était considéré comme disparu, mais « malheureusement, ils ont fini par être là pour les funérailles ».

ÉCOUTER | La mort envoie une onde de choc dans la communauté juive de Vancouver : Comme ça arrive6h46Le meurtre d’un homme de la Colombie-Britannique en Israël est dévastateur pour la communauté juive de Vancouver, selon le rabbin Vidéo en vedetteLe Vancouvérois Ben Mizrachi faisait partie des personnes tuées après que des militants du Hamas ont attaqué des sites en Israël tôt samedi, selon un député local. Jonathan Infeld, un rabbin, vit en face de la famille de Mizrachi. Il raconte à l’animateur de As It Happens, Nil Köksal, que la mort du jeune homme a provoqué une onde de choc dans la communauté juive de Vancouver.

Alexandre Look — Tué

celui de Montréal Alexandre Regard était au même festival que Mizrachi. Sa mère, Raquel Ohnona Look, a déclaré à CBC News qu’elle était en appel vidéo avec son fils de 33 ans lors de l’embuscade du Hamas et qu’elle pouvait entendre des coups de feu et des chants en arabe en arrière-plan.

La mère d’Alexandre Look, Raquel Ohnona Look, était en appel vidéo avec son fils alors que le Hamas attaquait les participants au festival samedi. Elle a appris plus tard que son fils, photographié, était mort en essayant de protéger les autres des tirs du Hamas. (Regard Alain Haim/Facebook)

« J’ai dit : ‘Ils sont en train de tuer mon fils au moment où nous parlons' », a-t-elle déclaré à CBC News.

La famille a appris plus tard que Look essayait de protéger les autres des balles à l’intérieur d’un bunker, où lui et d’autres spectateurs s’étaient réfugiés lors des tirs de roquettes avant l’attaque, lorsque des militants l’ont abattu.

« Il était notre bouclier. Je vous le jure, il était notre bouclier. Sans lui, nous serions tous les 30 morts », a déclaré un survivant aux parents de Look dans un enregistrement vidéo.

La famille de Look se souvient de lui pour son courage et son « grand cœur ».

« Il était plus grand que nature et il était toujours la vie de la fête, même s’il n’y avait pas de fête », a déclaré Ohnona Look.

REGARDER | Une mère montréalaise raconte avoir parlé à son fils dans les derniers instants : La mère d’un Canadien tué dans une attaque du Hamas raconte son dernier appel téléphonique déchirant Vidéo en vedetteAttention : cette vidéo contient des détails troublants. Alexandre Look, de Montréal, fait partie des centaines de personnes tuées samedi lorsque des hommes armés du Hamas ont attaqué un festival de musique en plein air près de la frontière entre Gaza et Israël. Sa mère, Raquel Ohnona Look, décrit le dernier appel vidéo qu’il lui a passé alors qu’il se réfugiait dans un bunker.

Tiferet Lapidot — Disparu

La famille de Tiferet Lapidot, 23 ans, n’a plus eu de nouvelles d’elle depuis qu’elle a assisté au festival de musique du kibboutz Re’im.

Leur meilleur espoir maintenant est qu’elle ait été kidnappée, a déclaré son cousin, Oran Zlotnik, qui vit à Montréal.

Tiferet Lapidot, vue sur une photo non datée fournie par un proche, a appelé ses parents alors que le Hamas attaquait un festival de musique le 8 octobre, dans le cadre d’une attaque sur plusieurs fronts sur le territoire israélien. Sa famille a pu localiser son téléphone à Gaza après avoir perdu le contact avec elle et pense que le groupe militant palestinien pourrait la retenir en otage. (Soumis)

Il a déclaré que Lapidot avait téléphoné à sa mère pendant l’assaut des militants, lui chuchotant qu’elle se cachait dans un buisson alors que des hommes armés tiraient sur la foule – jusqu’à ce que le téléphone soit déconnecté.

Après ne plus pouvoir la joindre, a-t-il expliqué, la famille a tenté de retrouver son téléphone et celui-ci semblait se trouver à Gaza.

« C’est une toute petite information », a déclaré Zlotnik à CBC News, expliquant que son corps ne faisait pas partie des plus de 260 personnes abattues lors du festival.

« Nous pensons, croyons et prions pour qu’elle soit vivante, kidnappée et non morte », a déclaré Zlotnik.

La famille de Lapidot est originaire de la Saskatchewan, a déclaré Zlotnik, mais vit en Israël depuis 20 ans. Son père, Ohad Lapidot, un citoyen canadien, a publié une vidéo demandant son retour sain et sauf.

« Je veux serrer ma fille dans mes bras. C’est tout », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Vivian Silver — Disparue

Viviane Argent originaire de Winnipeg, a consacré sa vie au travail pour la paix et a été impliquée dans des mouvements visant à créer des liens entre les femmes palestiniennes et israéliennes dans le but de mettre fin au conflit israélo-palestinien.

« Elle est arrivée en Israël il y a 50 ans et juste après [Yom Kippur War] », ce qui est assez ironique, et depuis lors, elle s’est simplement impliquée dans des activités visant à mettre fin à l’occupation et à résoudre le conflit », a déclaré son fils, Yonatan Zeigen, à CBC News.

Vivian Silver, une militante pacifiste de Winnipeg qui vit en Israël depuis des décennies, s’est portée volontaire auprès d’une organisation appelée Road to Recovery et a conduit des Palestiniens de Gaza vers des hôpitaux israéliens. (Soumis par Yonatan Zeigen)

Il a déclaré qu’il était au téléphone avec sa mère lorsque les militants du Hamas ont commencé à attaquer le kibboutz Beeri, tuant plus de 100 personnes. Silver se cachait dans une pièce sécurisée de sa maison, a déclaré Zeigen, et pouvait entendre des coups de feu alors qu’elle tapait son dernier message.

« Elle m’a écrit qu’ils étaient dans la maison, et c’est tout », a-t-il déclaré.

Zeigen ne sait pas ce qui s’est passé par la suite et craint que sa mère ne soit parmi les personnes prises en otage ou, pire encore, qu’elle ne soit l’un des nombreux civils tués dans les attaques.