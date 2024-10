Ce que nous savons des Canadiens arrêtés dans un prétendu réseau international de drogue dirigé par un ancien athlète olympique – CP24

Le Canadien Ryan James Wedding a terminé 24e au slalom géant parallèle aux Jeux d’hiver de 2002 à Salt Lake City, mais le planchiste n’a pas amélioré ses résultats à Turin quatre ans plus tard.

Au lieu de cela, le FBI allègue que l’homme de 43 ans est devenu le « patron » d’un réseau multinational de trafic de drogue qui aurait transporté des dizaines de millions de dollars de cocaïne à travers quatre pays et ordonné quatre meurtres au Canada.

Dans un acte d’accusation de 53 pages dévoilé par le ministère américain de la Justice le 17 octobre et obtenu par CTV News Toronto, les responsables ont exposé les rouages ​​de l’opération présumée, dans lequel sont également nommés neuf autres Canadiens.

Le groupe aurait trafiqué 1 800 kilogrammes de cocaïne, d’une valeur marchande estimée à 25 millions de dollars, sur plusieurs mois depuis la Colombie, via le Mexique et la Californie du Sud, puis vers le Canada et d’autres régions des États-Unis, en utilisant un réseau complexe de répartiteurs, de chauffeurs. , distributeurs et cachettes.

Voici ce que nous savons de l’opération Giant Slalom :

‘El Jefe’

Selon sa biographie olympique, Wedding a été nommé, mais n’a jamais été inculpé, dans le cadre d’un mandat de perquisition à Maple Ridge, en Colombie-Britannique, qui enquêtait sur une culture illégale de marijuana en 2006.

Deux ans plus tard, il a été arrêté puis condamné pour avoir tenté d’acheter de la cocaïne à un agent du gouvernement américain et condamné à quatre ans de prison.

Ces informations, qui sont toujours accessibles au public sur le site officiel des Jeux olympiques, servent d’aperçu de la carrière criminelle dans laquelle Wedding, selon le FBI, se lancerait au cours de la décennie qui a suivi.

Wedding, dont les pseudonymes incluent « El Jefe », « Boss » et « Giant », a dirigé son empire des drogues illicites de 2011 à 2024, note l’acte d’accusation, en Californie, au Mexique, en Colombie, au Canada et ailleurs. Il aurait été « administrateur principal, organisateur et leader » de l’entreprise criminelle, aux côtés d’Andrew Clark, 34 ans, également Canadien.

Le duo a non seulement dirigé l’opération ensemble, mais aurait également dirigé le meurtre d’un couple le 20 novembre 2023 à Caledon, en Ontario. en « représailles » à une cargaison de drogue volée qui a transité par le sud de la Californie, affirme l’acte d’accusation. Cependant, le couple, Jagtar Singh Sidhu, 57 ans, et Harbhajan Kaur Sidhu, 55 ans, étaient les cibles involontaires de la fusillade et « totalement innocents », a déclaré la police. Leur fille, Jaspreet Kaur Sidhu, 28 ans, a survécu.

En plus du double homicide à Caledon, Wedding et Clark auraient également ordonné le meurtre d’une autre victime à Brampton le 18 mai 2024, en raison d’une dette de drogue.

Wedding, Clark et un autre suspect, identifié comme étant le Canadien Malik Damion Cunningham, âgé de 23 ans, font également face à des accusations pour un meurtre survenu à Niagara Falls le 1er avril 2024, selon la police locale.

Clark, qui, selon le FBI, vivait au Mexique et était connu par ses affiliés sous le nom de « le dictateur », a été arrêté au Mexique par les autorités locales au début du mois. Cunningham a été arrêté en avril. Wedding, qui résiderait également au Mexique, est en fuite.

Wedding est le principal accusé dans l’acte d’accusation et recherché pour huit chefs d’accusation, dont trois chefs de meurtre en lien avec une entreprise criminelle continue. Clark fait face aux mêmes accusations, ainsi qu’à un chef supplémentaire de meurtre en lien avec une entreprise criminelle continue et un crime lié à la drogue.

Au-delà de l’acte d’accusation, Wedding fait face à des accusations distinctes de trafic de drogue « non résolues » au Canada qui remontent à 2015, selon la GRC.

S’exprimant lors de la conférence de presse plus tôt ce mois-ci, le procureur américain Martin Estrada a déclaré que les enquêteurs pensaient que Wedding avait repris le trafic de drogue après sa sortie de prison pour sa condamnation en 2010 et qu’il était depuis protégé par le cartel de Sinaloa au Mexique.

Le FBI offre une récompense de 50 000 dollars pour son arrestation.

Sur les 16 suspects cités dans l’acte d’accusation, 14 sont en garde à vue.

La réunion de Mexico

Les détails révélés dans une demande d’extradition obtenue par CTV News Toronto montrent que la police au sud de la frontière savait où se trouvaient Wedding et Clark en janvier 2024.

Selon un exposé des faits inclus dans la demande, sur instruction des forces de l’ordre américaines, un témoin ayant coopéré (CW) a rencontré les deux hommes quelque part à Mexico ce mois-là.

Le CW, qui a commencé à travailler avec la police l’année dernière, faisait du trafic de drogue avec Wedding depuis plus d’une décennie avant la réunion, affirment les responsables.

Le document judiciaire montre que la conversation a été « légalement enregistrée » et que le TC a reçu l’ordre de se coordonner avec deux Canadiens de l’industrie du camionnage le mois suivant pour coordonner les expéditions de cocaïne.

« Clark a déclaré à la CW que Wedding transporterait jusqu’à 350 kilogrammes de cocaïne à la fois », peut-on lire dans le document.

Le mariage n’a pas été arrêté.

Transport

Le FBI a déclaré que Wedding et Clark utilisaient un réseau de transport de drogue basé au Canada pour acheminer leur produit, et a identifié les résidents de l’Ontario Hardeep Ratte, 45 ans, et Gurpreet Singh, 30 ans, comme les gestionnaires de cette partie de l’opération.

« L’accusé Clark ordonnerait à un individu de négocier un accord de transport avec un réseau de transport de drogue basé au Canada (le ‘TP’) dirigé par les accusés Ratte et Singh », indique l’acte d’accusation.

Selon le DOJ, les expéditions de cocaïne ont été transportées du Mexique vers la région de Los Angeles, stockées dans des cachettes et livrées aux « coursiers » du TP pour être transportées au Canada via des semi-remorques long-courriers.

Lors d’un incident survenu le 20 février 2024, l’acte d’accusation allègue que Ratte et Singh ont eu une réunion en personne à Toronto avec le TC de la réunion de Mexico.

Au cours de cette rencontre, selon le FBI, Ratte et Singh ont convenu de transporter la cocaïne du DTO de la Californie au Canada pour un montant forfaitaire de 220 000 $ par chargement.

Sous Ratte et Singh se trouvaient deux autres Canadiens, Rakhim Ibragimov et Gennadii Bilonog, qui, selon l’acte d’accusation, travaillaient comme « répartiteurs » pour le réseau, récupérant de la cocaïne du centre de la Californie pour un éventuel transport vers le Canada.

Lors d’un autre incident, le 4 mars, le FBI a déclaré qu’un accusé nommé Carlos Alberto Peña Goyeneche (qui n’est pas Canadien) avait livré 293 kilogrammes de cocaïne à Bilonog et avait envoyé à Wedding le message suivant : « Le patron Ready a livré la commande de 293. »

Même si Ibragimov a été arrêté par la police en Ontario la semaine dernière, Bilonog est toujours en liberté.

Deux autres conducteurs, identifiés comme étant les Canadiens Ranjit Singh Rowal et Iqbal Singh Virk, ont également été arrêtés aux États-Unis pour leur implication présumée dans le complot.

« Conduisez sur Niagara, faites exploser ces gars »

L’exposé des faits souligne également une communication cryptée entre Clark et Cunningham, dans laquelle le premier aurait engagé Cunningham « pour assassiner une liste de cibles », qui comprenait une victime identifiée comme RF dans le document judiciaire.

Les responsables ont déclaré que le 18 mars 2024, Cunnigham avait échangé des messages avec Clark sur Threema, une application de messagerie instantanée cryptée. Cunnigham aurait écrit : « D’accord, je veux faire le plus simple et y aller. »

Clark a répondu, selon l’exposé des faits : « Peut-être que les chutes du Niagara sont gingembre mdr. Mais ce n’est pas beaucoup 100 000 $ et je paierai les dépenses. Le travail en voiture, quelqu’un d’autre allait le faire, mais testez bien vos nouvelles compétences en matière d’entraînement militaire.

Les documents alléguaient ensuite que Clark avait dit plus tard à Cunningham de « traverser Niagara et de faire sauter ces gars-là ».

D’autres détails, notamment des descriptions de véhicules et des photos correspondant aux preuves trouvées par la police sur les lieux du crime, ont été trouvés dans les communications de Threema, notent les documents judiciaires.

Le téléphone de Cunningham a également été sonné à moins de deux kilomètres de la résidence de RF le 1er avril, selon l’exposé des faits. Les documents judiciaires allèguent que Cunnigham a pris une photo sur son téléphone deux jours après le meurtre, représentant un pistolet et une grande quantité de devises canadiennes avec la légende « bonne nuit ! »

La police régionale de Niagara a depuis identifié la victime comme étant Ryan Fader, 29 ans.

Mariage, Clark menace de tuer la mère du coaccusé : acte d’accusation

Un autre Canadien cité dans l’acte d’accusation est Nahim Jorge Bonilla, qui, selon le FBI, aurait contracté une dette de drogue auprès de Wedding et Clark, ce qui a vu les chefs présumés du réseau menacer la vie de sa mère s’il ne payait pas.

Bien qu’on ne sache pas exactement quand la transaction a eu lieu, l’acte d’accusation indique que Wedding et Clark ont ​​fourni à Bonilla 12 kilogrammes de cocaïne. Bonilla a payé sept de ces kilos à la livraison et s’est vu rembourser les cinq autres, affirment les autorités.

Bonilla aurait ensuite distribué et tenté de distribuer les 12 kilogrammes de cocaïne.

Cependant, l’accord a mal tourné lorsque les autorités ont déclaré que Bonilla n’avait pas payé les cinq kilos qu’il avait reçus en guise de dette.

« Le 14 juin 2024, via Threema, en utilisant un langage codé, l’accusé Wedding a dit à l’accusé Bonilla qu’il tuerait sa mère », indique l’acte d’accusation.

Bonilla avait jusqu’au 17 juin pour payer le solde et enverrait plus tard à Wedding et Clark un paiement de deux kilogrammes via une forme de crypto-monnaie.

Quant aux trois kilogrammes restants dus, le DOJ a déclaré que Bonilla avait accepté d’envoyer un chauffeur à Laval, au Québec, pour vendre environ 20 kilogrammes de méthamphétamine en guise de paiement à Wedding et Clark.

« Le 25 juin 2024, via Threema, en utilisant un langage codé, l’accusé Wedding a déclaré au CS [a confidential source working with law enforcement] que l’accusé Bonilla lui a payé intégralement les 5 kilogrammes de cocaïne.

Avec des fichiers de Bryann Aguilar