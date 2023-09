Ce que nous savons des cadavres d’« extraterrestres » présentés au Congrès mexicain

Internet regorge d’images de minuscules corps momifiés avec trois doigts et une tête allongée, prétendus cadavres de vie extraterrestre. UN L’audience du Congrès tenue au Mexique sur les ovnis est la dernière à rejoindre une série de gros titres récents sur les extraterrestres, mais sommes-nous plus près de découvrir la vérité quant à savoir si nous sommes seuls dans l’univers ?

Mardi, lors du premier événement du Congrès mexicain sur les phénomènes anormaux non identifiés (UAP), un journaliste et un OVNI fou de complot Jaime Maussan a présenté aux législateurs ce qu’il prétend être deux cadavres anciens d’origine non humaine.

Les très petits corps ressemblant à des poupées auraient été retrouvés au Pérou, près des anciennes lignes de Nazca, en 2017. et remontent à 1 000 ans. Maussan a affirmé que les corps momifiés avaient été analysés par un processus de datation au carbone 14 par l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et qu’il avait été démontré qu’ils n’avaient aucun lien avec des êtres humains, Reuters signalé.

L’un des prétendus étrangers présentés aux législateurs mexicains. Capture d’écran: Congrès du Mexique

« Je pense qu’il y a une démonstration claire que nous avons affaire à des spécimens non humains qui ne sont apparentés à aucune autre espèce dans notre monde et que toutes les possibilités sont ouvertes à toute institution scientifique… pour enquêter sur ce sujet », a déclaré Maussan. en disant. « Nous ne sommes pas seuls. »

Ce n’est pas la première fois que Maussan fait cette affirmation. En 2018, il a publié un vidéo à travers les sites gaia.com et the-alien-project.com qui montraient cinq corps momifiés qui auraient également des origines extraterrestres. Des chercheurs péruviens ont condamné ces affirmations et ont déclaré que les momies de la vidéo avaient probablement été reconstituées en pillant de vrais restes humains du peuple Nazca qui ont été manipulés par des faussaires, Live Science signalé à l’époque.

Les deux « cadavres d’extraterrestres » ont été placés dans des boîtes et exposés côte à côte. Capture d’écran: Congrès du Mexique

Maussan a un énorme public dans la communauté OVNI, avec près d’un million abonnés sur son Chaîne Youtube. Bien que ses précédentes affirmations sur la vie extraterrestre auraient été falsifiéesl’audience de mardi a été célébrée par les passionnés d’extraterrestres comme étant révolutionnaire et a fait la une des journaux à travers le monde.

Alors que la NASA est déjà engagé dans des discussions sur les UAP, l’agence spatiale s’est retrouvée mêlée de manière inattendue à la controverse sur les extraterrestres mexicains. NASA a formé une équipe en juin pour enquêter sur les observations récentes et a dévoilé son rapport complet aujourd’hui.

« Nous ne connaissons pas la nature des échantillons présentés », a déclaré David Spergel, président de la Fondation Simons et président de l’équipe d’étude indépendante UAP de la NASA, lors d’une conférence de presse jeudi. « Ma recommandation au gouvernement mexicain est la suivante : si vous avez quelque chose d’étrange, mettez des échantillons à la disposition de la communauté scientifique mondiale et nous verrons ce qu’il y a.

Malgré les efforts récents pour déplacer le débat autour des PAN Du complot sensationnaliste à la science, il est toujours difficile d’avoir une conversation sérieuse sur la vie extraterrestre et les phénomènes non identifiés, et encore plus difficile de séparer les deux. Fin juillet, Le Congrès américain a tenu une audition sur les PAN dans lequel les soi-disant lanceurs d’alerte ont affirmé que le gouvernement avait dissimulé des technologies extraterrestres et non humaines.produits biologiques » dans une tentative de dissimuler la vérité.

Ce sont des revendications assez importantes avec peu de choses à dire. aucune preuve ne les étaye. Il est déconcertant de penser à la façon dont ces théories du complot et aux corps extraterrestres momifiés ont récemment trouvé leur place lors des audiences du Congrès, et à ce que le gouvernement a l’intention d’en faire. Ce sera peut-être une question de temps avant que nous puissions discuter de la vie extraterrestre d’une manière scientifique et non effrayante, mais cela n’aide certainement pas lorsque des cadavres extraterrestres apparaissent au congrès.