Ce que nous savons des Américains tués ou portés disparus en Israël

Lorsque Hayim Katsman a obtenu son doctorat à l’Université de Washington en 2021, des amis l’ont encouragé à rester aux États-Unis. Il pourrait y construire une belle vie, disaient-ils, peut-être même à Seattle, une ville où sa famille avait de longues racines. Katsman, 32 ans, était catégorique. Il voulait retourner en Israël et dans la petite commune où il vivait depuis des années. Il s’est engagé à forger un avenir plus pacifique pour les résidents israéliens et palestiniens. Sa thèse était consacrée à « toutes les formes de vie qui existent entre le Jourdain et la mer Méditerranée ».

Samedi, Katsman était l’un des au moins 14 Américains tués dans une vague d’attaques sans précédent perpétrées par des militants du Hamas qui ont plongé Israël dans la guerre. Il est mort dans la commune, ou kibboutz, qu’il aimait, située aux confins d’Israël, près de la frontière de la bande de Gaza avec l’Égypte.

Le nombre d’Américains tués pourrait augmenter parallèlement au nombre total de morts en Israël, ce qui témoigne des liens étroits et de l’histoire de l’immigration qui unissent les deux pays. Plus de 1 000 personnes ont été tuées en Israël et au moins 830 à Gaza par des frappes de représailles.

Mardi, le président Biden a confirmé que des Américains figuraient également parmi les otages pris par le Hamas, mais n’a pas précisé combien. « En tant que président, je n’ai pas de priorité plus élevée que la sécurité des Américains retenus en otages dans le monde entier », a déclaré Biden. « Comme toutes les nations du monde, Israël a le droit de répondre et a même le devoir de répondre à ces attaques vicieuses. »

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré qu’il y avait actuellement 20 citoyens américains portés disparus, dont au moins certains étaient des otages du Hamas. Cela place le gouvernement américain en terrain inconnu alors qu’il cherche à ramener en toute sécurité un grand nombre de ses citoyens de Gaza. Biden a déclaré lundi qu’il avait demandé à son équipe de travailler avec leurs homologues israéliens sur « tous les aspects de la crise des otages ».

Parmi les Américains tués ou portés disparus dans les attaques figurent des touristes visitant Israël ; Citoyens américains servant dans l’armée israélienne ; les personnes nées aux États-Unis qui ont immigré en Israël ; et les enfants nés en Israël de parents américains qui ont ensuite acquis la citoyenneté américaine, comme Katsman. Ils ont entre 18 et 80 ans. On ne sait pas si des citoyens américains ont été tués par l’action militaire israélienne à Gaza.

Judith Raanan, 59 ans, et sa fille Natalie, 18 ans, vivent à Evanston, dans l’Illinois, et rendaient visite à des parents dans un kibboutz près de Gaza. Natalie venait tout juste d’obtenir son diplôme de la Deerfield High School, où elle est connue comme une artiste talentueuse. Samedi, le père de Natalie, Uri, a reçu un message de sa fille disant qu’ils étaient attaqués. Puis plus rien, ont déclaré des proches en pleurant alors qu’ils parlaient avec un journaliste.

Des Américains étaient également parmi les fêtards lors d’un festival de musique de transe en plein air qui s’est transformé en scène de carnage. Danielle Ben-Senyor, 34 ans, est née à Los Angeles mais a ensuite déménagé en Israël pour que ses parents malades puissent se rapprocher des membres de sa famille, a déclaré sa cousine Riki Ben-Senyor. Samedi matin, Danielle, qui avait travaillé comme infirmière en soins intensifs pendant la pandémie, a quitté Tel Aviv avec un groupe d’amis pour assister au festival de musique.

« C’était la première fois depuis si longtemps qu’elle allait simplement se détendre et danser », a déclaré Riki, qui espère toujours le retour de Danielle. C’est une « dure à cuire », a déclaré sa cousine.

Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, a quitté son domicile vendredi soir avec un sac à dos et un sac de couchage pour se rendre au festival de musique appelé Tribe of Nova. Le lendemain matin, sa mère, Rachel Goldberg, a vérifié son téléphone.

A 8h11, son fils avait envoyé deux messages via WhatsApp.

«Je t’aime», lit-on en premier. Le suivant a dit : « Je suis désolé. »

Ses parents n’ont plus de nouvelles de lui.

Goldberg-Polin est né en Californie et ses parents ont grandi à Chicago. Ils ont appris par des témoins oculaires qu’il avait fui le festival à bord d’une voiture et s’était mis en sécurité dans un abri anti-aérien public. Une trentaine de personnes se trouvaient dans la petite structure en ciment lorsqu’elles ont été attaquées par des militants qui ont lancé des grenades et tiré avec des armes. Ensuite, ils ont dit à tous ceux qui pouvaient supporter de sortir.

Un témoin a vu Goldberg-Polin sortir, a déclaré sa mère. Il lui manquait un bras à partir du coude et avait improvisé un garrot. Il a été embarqué dans une camionnette avec trois autres jeunes hommes et deux femmes. La police israélienne a retracé le dernier signal de son téléphone portable jusqu’à la frontière avec Gaza.

Goldberg a déclaré qu’elle avait confiance dans l’administration Biden et dans les efforts du Département d’État pour retrouver les Américains disparus, y compris son fils. « Tous les citoyens américains retenus en otage, en particulier les citoyens grièvement blessés, doivent être soignés, libérés, échangés, quoi qu’il en soit », a-t-elle déclaré.

Goldberg a pris la parole mardi lors d’une conférence de presse avec les proches de trois autres Américains portés disparus, où ils ont exhorté le gouvernement américain à faire tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver leurs proches. Sagui, le fils de Jonathan Dekel-Chen, 35 ans, a disparu après une attaque contre le kibboutz Nir Oz où vivait la famille. Dekel-Chen a déclaré qu’il connaissait au moins trois autres citoyens américains de leur kibboutz portés disparus, en plus de son fils, et de deux autres Américains assassinés.

Au moins deux Américains ont été tués dans le kibboutz Holit, une communauté fondée en 1978. L’un d’eux était Katsman, titulaire d’un doctorat en études internationales de l’Université de Washington et possédant la double nationalité américano-israélienne. L’autre était Deborah Matias, 50 ans, née dans le Missouri.

Matias et son mari, Shlomi, ont été tués alors qu’ils protégeaient leur fils Rotem, 16 ans, avec leurs corps, a déclaré le père de Matias, Ilan Troen. Rotem a reçu une balle dans l’abdomen et pendant les douze heures suivantes, les membres de sa famille l’ont guidé par SMS sur la façon de rester en vie jusqu’à l’arrivée des secours.

Katsman se cachait dans un placard avec un voisin, Avital Alajem, lorsque des militants ont envahi le kibboutz. Il était le plus proche de la porte, a déclaré Alajem à CNN, et son corps a absorbé les balles, protégeant Alajem. « Il a été assassiné », a déclaré Alajem. « J’ai été sauvé. » Katsman était « une bonne âme dans ce monde », a-t-elle déclaré, soulignant que son nom, Hayim, signifie vie en hébreu.

Parmi les amis et collègues de Katsman de son époque à l’Université de Washington, il y avait du chagrin et de l’incrédulité. « Il y a quelque chose chez certaines personnes qui vous touche vraiment le cœur », a déclaré son ami Yoav Duman, politologue à Seattle. « Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui ne l’aime pas. »

Katsman était une combinaison rare, a déclaré Duman. C’était un érudit doué mais aussi mécanicien automobile, paysagiste et DJ. Il travaillait dur mais avait toujours du temps pour ses amis, que ce soit pour les aider à déménager, leur apprendre à conduire ou se rattraper autour d’une bière.

Marwa Maziad, une autre diplômée de l’Université de Washington, se souvient de lui comme d’un ami cher qui partageait le peu qu’il avait. Il intégrait souvent de la musique arabe dans ses concerts de DJ, lui posant des questions sur les paroles, a-t-elle écrit sur Facebook.

Katsman a remporté un prix pour un article universitaire qu’il a écrit sur le sionisme religieux contemporain, au centre de ses recherches. « Je pense vraiment que son travail a contribué à éclairer certaines des dynamiques qui nous ont amenés à ce moment horrible », a déclaré Liora Halperin, historienne à l’Université de Washington. « Ce puzzle comporte de nombreuses pièces, mais il a consacré des années de sa vie à essayer de comprendre certaines d’entre elles. »

Katsman avait « une très profonde préoccupation pour tous les résidents d’Israël et des territoires palestiniens », a déclaré Devin Naar, un autre historien de l’université qui a demandé à Katsman d’être son assistant d’enseignement et de recherche. Katsman n’a pas désespéré, mais a conservé une sorte d’espoir et d’optimisme quant au fait qu’un avenir différent était possible, a déclaré Naar, puis il s’est arrêté de parler, submergé par l’émotion.

Sa mère, Hannah Wacholder Katsman, a grandi à Cincinnati, tandis que son père Daniel Katsman est originaire de Seattle. La famille a déménagé en Israël en 1990 et Hayim, le deuxième de six frères et sœurs, est né un an plus tard.

Après avoir terminé son service obligatoire dans l’armée israélienne, Katsman a déménagé avec des amis au kibboutz Holim. Ils sont allés « faire revivre ce kibboutz vieillissant, isolé et franchement dangereux » en raison de sa situation, a expliqué sa mère. Mais il a découvert un réel sentiment d’appartenance à la communauté et a dit à ses amis qu’il aimait y vivre.

Wacholder Katsman n’a pas encore pu organiser les funérailles de son fils dans le chaos provoqué par tant de morts. Mais elle sait une chose. Il « ne voudrait pas que ce conflit soit utilisé pour tuer des innocents », a-t-elle déclaré. « Il voudrait que ce conflit prenne fin le plus tôt possible. »