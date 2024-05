Ce que nous savons des allégations de Melissa Shuman

Melissa Schuman parle de sa décision de faire un duo avec Nick Carter après qu’il l’aurait violée en 2003.

Schuman – qui a poursuivi Carter, 44 ans, pour agression sexuelle devant la Cour supérieure de Los Angeles en avril 2023 – a expliqué dans la série documentaire Investigation Discovery « Fallen Idols : Nick and Aaron Carter », qui a été créée lundi, qu’elle s’est sentie sous pression de la part de son manager pour enregistrer « There For Me » avec Carter afin de lancer sa carrière solo.

« Quand je repense à cette chanson maintenant, j’ai l’impression qu’elle était presque préméditée, où elle a été présentée comme si elle allait réellement m’aider, mais en réalité, cela ressemble plus à un alibi pour lui », a-t-elle déclaré.

« Fallen Idols » se penche sur les allégations d’agression sexuelle contre le chanteur des Backstreet Boys, y compris des entretiens avec les accusateurs Schuman, Ashley Repp et Shay Ruth, ainsi que son ex-petite amie Kaya Jones et Melanie Martin, l’ancienne fiancée de feu Aaron Carter. .

« Ce sont exactement les mêmes affirmations scandaleuses qui nous ont amenés à poursuivre en justice cette bande de conspirateurs. Ces affaires sont actuellement en cours d’élaboration dans le système judiciaire et, sur la base des décisions de justice initiales et des preuves accablantes, nous sommes convaincus que nous va prévaloir et les tiendra responsables de la propagation de ces mensonges », a déclaré mardi Dale Hayes Jr., un avocat de Carter, à USA TODAY dans un communiqué concernant les docu-séries.

Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie d’Aaron Carter sont également abordés dans les docu-séries.

Dans les docu-séries, l’ancienne chanteuse pop de Dream a évoqué la honte qu’elle a déclaré avoir subie après avoir travaillé avec Carter à la suite de l’agression présumée.

« Les gens ne comprennent pas et disent : ‘Eh bien, vous l’avez suivi sur Twitter. Vous lui avez envoyé vos condoléances. Vous avez aimé un tweet.’ Je faisais vraiment de mon mieux pour lui trouver le pardon et continuer ma vie. »

Schuman a déclaré que son manager Kenneth Crear lui avait présenté la chanson et qu’elle avait appris plus tard qu’il était « comme une famille » pour Carter.

« Ma première pensée a été : ‘Dois-je être seul avec lui ?’ Et Kenneth répond : « Oh, non, c’est déjà préenregistré. Il vous suffit d’y aller et de faire votre part. » Je pouvais sentir les yeux de Kenneth sur moi, comme s’il m’observait, et il dit : « Nick sort avec Paris Hilton », a-t-elle déclaré à l’époque.

Sony Records a ensuite organisé une vitrine pour qu’elle puisse conclure un contrat d’enregistrement et « complètement figée » lorsqu’elle a découvert que Carter la rejoindrait.

« J’avais peur », se souvient-elle. « Et j’ai été très froid avec lui et nous avons chanté notre duo. Je ne pense même pas l’avoir regardé et finalement il a dit : ‘Eh bien, clairement, nous ne nous aimons pas.’ Et ce sont les derniers mots qu’il m’a dit. »

L’ancien manager de Nick Carter réfute le récit de Melissa Schuman sur le duo, vitrine

Dans une déclaration signée déposée par Crear en avril 2023, il réfute le récit de Schuman sur la façon dont le duo s’est formé et sa peur concernant la vitrine.

« Je me souviens que Mme Schuman était heureuse et excitée à l’idée de chanter avec M. Carter », a-t-il écrit. « Je suis conscient que Mme Schuman accuse M. Carter de l’avoir agressée sexuellement en 2003. Je suis déçu et honteux qu’elle déforme et déforme ses expériences de travail avec moi et pendant le Showcase dans le but de légitimer/corroborer son agression. histoire. »

L’ancien manager de Carter et des Backstreet Boys a également affirmé que le show était destiné à « de nombreux artistes » et que Schuman « savait bien avant le Showcase qu’elle jouerait le duo avec M. Carter. Son témoignage suggérant le contraire est faux ».

Crear a déclaré que les deux chanteurs « avaient interprété la chanson sans aucun problème » et que Schuman « avait passé du temps et socialisé » avec lui et Carter après le show.

Nick et Aaron Carter documententannoncé par le réseau ‘Quiet on Set’ : Voir la bande-annonce

Pourquoi Melissa Schuman a-t-elle poursuivi Nick Carter ?

Dans une plainte déposée à Los Angeles, Schuman a allégué que Carter avait utilisé « son rôle, son statut et son pouvoir de chanteur bien connu pour accéder, manipuler, exploiter et agresser sexuellement », selon le procès obtenu par USA AUJOURD’HUI.

Dans les documents judiciaires, Schuman a déclaré que l’agression présumée avait eu lieu dans l’appartement de Carter à Santa Monica. Elle a affirmé que Carter s’était forcé sur elle alors qu’elle lui répétait « encore et encore qu’elle était vierge, qu’elle se réservait pour son futur mari et qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles ».

Schuman a également affirmé que Carter l’avait infectée avec VPHune infection sexuellement transmissible qui peut provoquer des verrues génitales et d’autres problèmes de santé.

L’avocate de Carter, Liane K. Wakayama, a déclaré à USA TODAY dans une déclaration envoyée par courrier électronique à l’époque que la poursuite de Schuman était un « coup de relations publiques ».

« Melissa Schuman colporte cette histoire depuis de nombreuses années, mais ses allégations étaient fausses lorsqu’elle l’a fait pour la première fois en 2017 – et c’est toujours le cas », a déclaré Wakayama.

Le procès a eu lieu quelques semaines après qu’un juge du Nevada a décidé que Carter pouvait poursuivre Schuman et son père Jerome Schuman, ainsi qu’un autre accusateur de Carter, Shannon « Shay » Ruth.

Melissa Schuman a parlé pour la première fois de l’agression présumée de Nick Carter en 2017

Schuman premier a publié un article de blog détaillant ses affirmations en 2017.

« Je suis sur le point de partager quelque chose que je voulais faire comme si cela ne s’était jamais produit depuis l’âge de 18 ans », a écrit Schuman. « Un fardeau que je pensais devoir porter pour le reste de ma vie et souffrir en silence. »

Schuman a déclaré que Carter « était implacable, refusant d’accepter mon non comme réponse » et a déclaré qu’il lui avait fait une fellation et avait forcé Schuman à commettre des actes sexuels avant de la violer.

Selon le message de Schuman, l’incident s’est produit peu de temps après qu’ils aient été choisis ensemble dans un téléfilm, « The Hollow » de 2004. À l’époque, Carter avait 22 ans.

Schuman a écrit qu’elle avait eu l’intention de se manifester peu de temps après la rencontre, mais son manager de l’époque, Nils Larsen, l’a convaincue que ce n’était pas une bonne idée.

Après la publication du billet de blog de Schuman en 2017, Carter a également nié les allégations dans une déclaration à USA TODAY.

« Je suis choqué et attristé par les accusations de Mme Schuman », a déclaré le chanteur. « Melissa ne m’a jamais dit pendant que nous étions ensemble ou à aucun moment que tout ce que nous faisions n’était pas consensuel. Nous avons ensuite enregistré une chanson et joué ensemble, et j’ai toujours été respectueux et solidaire envers Melissa, à la fois personnellement et professionnellement. C’est c’est la première fois que j’entends parler de ces accusations, près de deux décennies plus tard. Il est contraire à ma nature et à tout ce qui me tient à cœur de causer intentionnellement du mal à quelqu’un ou du mal.

Comment regarder « Fallen Idols : Nick et Aaron Carter »

« Fallen Idols: Nick and Aaron Carter » sera diffusé sur Investigation Discovery pendant deux nuits les 27 et 28 mai à 21 h HE. Les épisodes seront également diffusés sur Max.

Contributeur : Morgan Hines

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime de violences sexuelles, la ligne d’assistance nationale contre les agressions sexuelles de RAINN offre une assistance gratuite et confidentielle 24h/24 et 7j/7 aux survivantes et à leurs proches en anglais et en espagnol au : 800.656.HOPE (4673) et Hotline.RAINN.org et en espagnol RAINN.org/es.