Ce que nous savons de l’inculpation pénale de Trump dans l’affaire des documents classifiés

L’ancien président Donald Trump a annoncé jeudi qu’il était accusé de crimes fédéraux en lien avec son prétendu refus de restituer des documents classifiés aux autorités fédérales après son départ de la Maison Blanche.

Trump était déjà le premier ancien président à faire face à des accusations criminelles et est maintenant le premier à faire face à des accusations criminelles fédérales. Il a été inculpé à New York en avril dans une affaire distincte concernant des paiements silencieux à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016. Et l’ancien président destitué à deux reprises pourrait faire face à des problèmes juridiques supplémentaires étant donné qu’il est la cible de plusieurs autres enquêtes civiles et pénales en cours.

Trump a déclaré dans une vidéo publiée jeudi sur son réseau social Truth Social qu’il était un « homme innocent » et a qualifié l’acte d’accusation d’attaque politique visant à saper sa campagne présidentielle de 2024. D’autres républicains, dont plusieurs de ses rivaux du GOP dans la primaire, ont répété cette défense.

« Ils essaient de détruire notre réputation pour pouvoir gagner une élection », a déclaré Trump.

Voici ce que vous devez savoir sur l’acte d’accusation et ce qui va suivre.

1) Qu’est-ce que cela signifie que Trump a été inculpé ?

Un acte d’accusation est un document qui expose les crimes qu’un grand jury – un groupe de 16 à 23 personnes choisies au hasard – croit quelqu’un commis. L’annonce de Trump jeudi signifie qu’au moins 12 membres d’un grand jury fédéral étaient convaincus, compte tenu des preuves fournies par le ministère de la Justice, qu’il y a une cause probable que Trump a commis un crime fédéral et devrait être jugé si les procureurs continuent de poursuivre l’affaire.

La décision d’inculper n’indique pas nécessairement la culpabilité de Trump ; son innocence ou sa culpabilité sera décidée lors d’un procès. Cela ne l’empêche pas non plus de se présenter à la présidence. Mais lors de sa comparution devant le tribunal fédéral de Miami mardi, Trump sera mis au courant des allégations portées contre lui, qu’il devrait contester.

2) Quelles sont les charges retenues contre Trump ?

L’acte d’accusation, qui a été déposé devant le tribunal fédéral de Floride, n’a pas été rendu public. Le New York Times a rapporté que l’acte d’accusation comprend des accusations liées à la « rétention de secrets de la défense nationale en violation de la loi sur l’espionnage, à un complot en vue d’entraver la justice et à de fausses déclarations », et peut-être à d’autres.

Nous ne savons pas exactement quels documents Trump a pu dissimuler aux responsables gouvernementaux, mais des rapports ont indiqué qu’il y avait quelque 300 documents marqués comme classifiés, y compris des renseignements américains très sensibles sur la Chine et sur le programme de missiles de l’Iran.

Les procureurs devront prouver que Trump a sciemment conservé les documents, qu’il a ignoré la demande du gouvernement de les remettre et que les documents étaient toujours classifiés lorsque Trump les a emmenés à Mar-a-Lago. Ils devraient également montrer que les documents étaient étroitement gardés parce qu’ils concernaient la défense nationale et que la révélation de telles informations aurait pu mettre en danger les États-Unis ou avantager un adversaire étranger.

L’avocat spécial chargé d’enquêter sur l’affaire des documents serait en possession d’une cassette dans laquelle Trump explique avoir détenu des « informations secrètes », selon CNN.

Concernant les accusations de complot, les procureurs devront prouver que Trump a collaboré avec au moins une autre personne pour planifier de commettre un crime et que l’ancien président ou cette autre personne a agi en conséquence.

Concernant les accusations d’obstruction, le gouvernement devra montrer que Trump a sciemment retenu les documents recherchés par les Archives nationales, ignoré l’assignation à comparaître du ministère de la Justice demandant qu’il remette les documents marqués comme classifiés et induit les fonctionnaires en erreur quant à savoir s’il avait remis tous ces documents. en sa possession.

Et sur les accusations de fausses déclarations, les procureurs devront prouver que Trump a directement menti au ministère de la Justice au sujet de la remise de tous les documents ou qu’il a poussé l’un de ses avocats ou l’un de ses co-conspirateurs à le faire.

3) Trump pourrait-il aller en prison – ou en prison ?

Les accusations entraînent des peines de prison potentielles, bien qu’il ne soit pas du tout clair que Trump sera même condamné. Chaque chef d’accusation lié à des violations de la loi sur l’espionnage pourrait entraîner une peine maximale de 10 ans. Pour les accusations de complot et de fausses déclarations, c’est cinq ans par infraction; pour les charges d’obstruction, c’est 20.

Mais il y a une question logistique quant à savoir si Trump pourrait même aller en prison compte tenu des détails requis par les services secrets et des problèmes de sécurité. Ce sont des eaux inconnues pour un ancien président.

Les besoins de sécurité de Trump limitent également les options du tribunal pour l’emprisonner avant le procès, et en tant que candidat à la présidence, il semblerait qu’il pose peu de risques de fuite. Il a été autorisé à rentrer chez lui après sa mise en accusation à New York et il est peu probable qu’il soit emprisonné cette fois.

4) Que se passe-t-il ensuite ?

La mise en accusation de Trump à Miami suivra probablement un format similaire à sa mise en accusation à New York où il s’est présenté au tribunal pour entendre les accusations portées contre lui et a plaidé non coupable. Il a été relevé de ses empreintes digitales, mais n’a pas été menotté et sa photo n’a pas été prise.

La juge de district américaine Aileen Cannon, que Trump a nommée en 2019, superviserait l’affaire pour le moment. Elle avait auparavant été nommée maître spécial pour examiner les documents récupérés à Mar-a-Lago l’année dernière et a été critiquée pour avoir remporté plusieurs victoires déconcertantes de Trump dans ces procédures.

Comme pour l’affaire contre lui à New York, l’affaire judiciaire en Floride pourrait se prolonger jusqu’à la saison de campagne 2024 ou même au-delà des élections.

5) Que s’est-il encore passé avec le premier acte d’accusation de Trump ?

Trump a été inculpé en avril pour des accusations liées à des paiements silencieux. L’acte d’accusation comprend 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux pour « dissimuler une conduite criminelle qui a caché des informations préjudiciables aux électeurs lors de l’élection présidentielle de 2016 ».

Bien que le crime de falsification de documents commerciaux puisse être poursuivi en tant que délit en vertu de la loi de New York, les procureurs ont élevé les charges à des crimes, arguant que Trump a falsifié des documents dans le but de dissimuler un autre crime.

L’acte d’accusation n’a pas précisé ce que pourrait être ce crime. Mais le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que son équipe pensait que Trump avait tenté de dissimuler une violation de la loi électorale de l’État de New York, qui interdit de promouvoir une candidature par des moyens illégaux, y compris « de fausses déclarations planifiées aux autorités fiscales ».

Il pourrait encourir jusqu’à quatre ans de prison pour falsification de documents commerciaux (bien que la peine soit inhabituelle pour les délinquants primaires) et d’éventuelles amendes s’il est reconnu coupable. La prochaine date d’audience en personne est le 4 décembre et l’affaire devrait actuellement être jugée en janvier.

6) Quelles sont les autres enquêtes en cours sur Trump ?

Jack Smith, un avocat spécial nommé par le ministère de la Justice en novembre pour enquêter sur l’affaire des documents contre Trump, mène également une enquête distincte sur l’implication de Trump dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Cette enquête fait suite à une enquête approfondie d’un comité de la Chambre l’année dernière qui a conclu que Trump avait incité à l’insurrection et comploté pour frauder le gouvernement américain, le renvoyant ainsi que d’autres associés au DOJ pour des poursuites. S’il est accusé et condamné sur cette base, Trump pourrait encourir jusqu’à 35 ans de prison et plus de 500 000 $ d’amende.

Un grand jury spécial a également enquêté sur les efforts de Trump et de ses associés pour annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie. Le jury a transmis son rapport final au procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui décidera s’il y a lieu de poursuivre. Dès le début de l’enquête, Willis s’est concentré sur un appel téléphonique au cours duquel Trump a demandé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger de « trouver » les votes nécessaires pour lui permettre de battre le président Joe Biden dans l’État. CNN a rapporté que les procureurs envisageaient des accusations de racket, passibles d’amendes et d’une peine de prison maximale de 20 ans. Les procureurs pèseraient également des accusations de complot, passibles d’une peine maximale de cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars.

Enfin, Trump fait face à une enquête civile à New York centrée sur ses relations commerciales. Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi Trump, sa société et ses trois enfants pour 250 millions de dollars l’année dernière pour fraude présumée, y compris le mensonge sur la valeur de l’entreprise, s’étendant sur une décennie. Un procès dans cette affaire est prévu pour octobre.

Mais même si toutes ces enquêtes peuvent compliquer la tentative de Trump de gagner la Maison Blanche, les accusations fédérales pourraient devenir sans objet s’il gagne. En vertu d’une politique de longue date du ministère de la Justice, un président en exercice ne peut être accusé d’un crime fédéral. C’est pourquoi l’ancien avocat spécial Robert Mueller n’a jamais examiné si Trump avait commis un crime dans le cadre de son enquête sur l’ingérence russe en 2016. Mais cette politique ne régit techniquement que le DOJ, soulevant la question juridique non résolue de savoir si les procureurs de district pouvaient poursuivre le président pour l’État. ou des délits locaux.